Festival La Gacilly-Baden Photo gewinnt internationalen Kunstpreis

Das Fotografie-Festival La Gacilly-Baden Photo hat bei den LUXlife Creative and Visual Arts Awards die Auszeichnung als weltweit bestes Open-Air-Fotografie-Event 2025 erhalten. LUXlife ist ein britisches Magazin mit Sitz in Burton-on-Trent, das jährlich Auszeichnungen in der globalen Kreativ- und Kunstbranche vergibt.

Silvia und Lois Lammerhuber mit dem LUXlife Creative and Visual Arts Award.

Das Festival fand zum achten Mal in der österreichischen Stadt Baden statt und stand 2025 unter dem Motto „Australien & Die Neue Welt“. Rund 1.500 großformatige Fotografien internationaler Fotografen füllten auf etwa sieben Kilometern die Parks, Gärten und Hausfassaden der Stadt – von Juni bis Oktober. Das Generalthema Mensch–Natur–Umwelt zog sich durch alle Ausstellungen. Mit 336.000 Besuchern gilt das Festival als größte Veranstaltung seiner Art in Europa.

Kaven Cooper, Award-Koordinator von LUXlife, begründet die Wahl so: „Dieser Preis würdigt herausragende Leistungen in einer Vielzahl von Disziplinen innerhalb der globalen Kunstszene. Ob Bildende und Darstellende Kunst, Fotografie und Videografie, Produktdesign, Digitale Kunst oder kreative Technologie – die Vielfalt dieses Awards wird nur noch von der Exzellenz seiner Preisträger übertroffen.“

© Clemens Kneringer

Die Festivaldirektoren Silvia und Lois Lammerhuber nahmen die Auszeichnung mit Zurückhaltung auf: „Es ist wohltuend und macht uns demütig, so viel Wertschätzung zu erfahren. Für eine Sache, die uns sehr am Herzen liegt und die Menschen berührt, interessiert und zum Nachdenken anregt: Fotografie und die Geschichten, die sie erzählt – verpackt in ein Festival, das eine Stadt für vier Monate in eine Bilderstadt verwandelt, frei zugänglich für alle.“

Der Journalist Gianmarco Maravigia, der unter anderem für Washington Post, CNN und Bloomberg schreibt, zog nach seinem Besuch ein klares Fazit: „Das Festival in Baden war eine der inspirierendsten fotografischen Erfahrungen, die ich je gemacht habe.“ Ben Lorenz, DOCMA-Chefredakteur vom Berliner Imaging Media House, ergänzt: „Manche Tage erinnern uns daran, warum wir die Fotografie so sehr lieben – und mein Besuch beim Baden Photo Festival 2025 war genau so ein Tag.“

© Lois Lammerhuber

Die LUXlife Creative and Visual Arts Awards würdigen Leistungen in Bereichen wie Bildende und Darstellende Kunst, Fotografie, Produktdesign und digitale Kreativtechnologie. Die globale Kreativwirtschaft wird für 2025 auf über drei Billionen US-Dollar geschätzt, wobei Bildende Kunst, Musik, Produkt- und Modedesign sowie audiovisuelle Medien eine zentrale Rolle spielen.

Mehr über LUXlife Creative and Visual Arts Awards: https://lux-life.digital/lux_awards/

LUXlife Magazine zum Blättern: https://lux-life.digital/issues/

Das Festival 2026 ist dem Gedenken an Jane Goodall und Martin Parr gewidmet und findet vom 12. Juni bis 11. Oktober statt.

