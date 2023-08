KI-Prompt Inspiration: Flora

Flora war in diesem Sommer in Zingst das Thema des Fotofestivals Horizonte und gerade habe ich in der Kunsthalle München eine weitere Ausstellung zu dem Thema gesehen. Es scheint, als könnte man damit die Massen begeistern. Also schauen wir ein mal, was sich mit Bild-KI an ungewöhnlichen Blumenbildern zusammenprompten lässt.

Testlauf

Beginnen wir mit einem einfachen prompt und schauen erst einmal, was Midjourney unter „Flora“ versteht.

Es scheint, als wäre der kategoriale Begriff der Biologie hier eher eine Personifikation. Und zwar vermutlich die einer Göttin der Blüte und des Frühlings aus der römischen Mythologie – umgesetzt irgendwo zwischen Comic und fotorealistischer Grafik.

Flora

Das kann man natürlich hinsichtlich der Darstellungsform gut steuern, indem man das Medienformat klarer definiert und eine stilistische Richtung vorgibt.

surreal studio photography of flora

Blumen

Flora bezeichnet die gesamte Pflanzenwelt, stamm aber vom lateinischen „Flores“, also dem Begriff für Blumen ab. Versuchen wir uns an einem Blumenporträt. Heraus kommt eine Frau, deren Gesicht von Blumen umkränzt ist.

colorful portrait, made of flowers

Soll das Gesicht ganz aus Blumen zusammengesetzt sein, hilft ein Zitat der Kunstgeschichte. Giuseppe Arcimboldo war im 16. Jahrhundert für seine „teste composte“ (ital.: zusammengesetzte Köpfe) bekannt, das waren Porträts arrangiert aus Blumen und Früchten, machmal auch aus Tieren oder anorganischen Objekten. Sie sind so kunstvoll arrangiert, dass sie sich mithilfe der Einbildungskraft des Betrachters zum Erscheinungsbild eines Menschenkopfs zusammenfügen. Interessanterweise funktioniert das bei Frauen sehr viel schlechter als bei Männern.

Um zu erheblich glaubhafteren Arcimboldo-Motiven zu gelangen, hilft es einfach die Zusatzinformation wegzulassen und nur den Künstlernamen als Prompt zu verwenden.

Guiseppe Arcimboldo

Fassaden

Das Flora-Thema spielt seine Vorzüge natürlich vorwiegend jenseits von Porträts aus. Mithilfe der KI kann man im Prinzip alles und jedes begrünen lassen. Insbesondere eigentlich graue Stadtfassaden.

berlin, brandenburger tor, overgrown with many green plants and with many colorful large flowers. cinematic quality

berlin, overgrown with many plants and With many colorful large flowers. cinematic quality, sharp – focus, intricate details, award – winning photography

Innenräume

Das Konzept lässt sich natürlich auch nach innen verlagern.

art photography, an office, made out of green plants and with many colorful large flowers

Kleidung

Etwas herausfordernder sind Kleidungstücke aus floralen Elementen – besonders wenn man ganz konkrete Vorstellungen, wie hier das Tulpenkleid, umsetzen möchte. Manchmal reichen kurze Prompts, machmal muss man sehr kreativ werden, bis auch die Details stimmen.

woman in a dress made out of colorful tulips

Botanische Illustrationen

Grafikfreunde haben oftmals Spaß an botanischen Illustrationen. Auch sie sind ganz einfach per KI anzufertigen. Man darf allerdings keinen gesteigerten Wert auf wissenschaftliche Genauigkeit legen, denn die KI erzeugt auch bei präzisen Prompts oft eher fantastische Pflanzen.

vintage botanical sunflower plants illustration

Das neue DOCMA-Buch: Promptologie – was Kreative jetzt über Bild KI wissen müssen.

Bei uns im Webshop