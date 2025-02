7Artisans kündigt 18-Millimeter-Objektiv für spiegellose Vollformatkameras an

Der chinesische Objektivhersteller 7Artisans hat ein neues Weitwinkelobjektiv für spiegellose Vollformatkameras vorgestellt. Das 7Artisans 18mm f/5,6 FF ist ein manuell fokussierendes Objektiv, das sich dank seiner kompakten Bauweise und des geringen Gewichts gut für Reisefotografie sowie Landschafts- und Architekturaufnahmen eignet. Die minimale Fokusdistanz von 30 Zentimetern ermöglicht zudem moderate Makroaufnahmen.

Im Vergleich zu ähnlichen Objektiven wie dem Samyang 18mm F2.8 ist das 7Artisans-Modell noch etwas leichter, hat aber keinen Autofokus und nur eine feste Blende. Die geringe Lichtstärke von 1:5.6 könnte zudem in lichtschwachen Situationen eine Herausforderung darstellen. Dafür ist das 7Artisans mit 99 Euro (UVP) sehr preisgünstig.

Im optischen System sind sieben Linsenelemente in fünf Gruppen enthalten. An Vollformatsensoren wird ein Bildwinkel von 98,7 Grad erfasst. Das Objektiv misst 61 Millimeter in der Länge und 32 Millimeter im Durchmesser. An der Front des Metallgehäuses befindet sich ein 49-Millimeter-Filtergewinde.

Das 7Artisans 18mm f/5.6 FF ist ab sofort für Kameras mit Sony E-, Leica L- und Nikon Z-Anschluss erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten des Vertriebspartners Brenner Import und Handels GmbH.