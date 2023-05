BenQ bringt preisgünstige 27- und 31,5-Zoll-Monitore für Kreative

Pressemitteilung von Benq

Mit den 4K-UHD-Monitoren PD2705UA und PD3205UA erweitert BenQ die DesignVue Display Serie um zwei leistungsstarke Werkzeuge für kreative Profis und anspruchsvolle Anwender. Anstelle eines Standfußes sind sie mit einem ergonomischen Monitor-Arm ausgestattet, wodurch sie flexibel in Höhe und Neigungswinkel an unterschiedliche Arbeitsanforderungen angepasst werden können.

Der schlanke Rahmen des 27-Zöllers (65,58 cm) PD2705UA und des 32-Zöllers (81,28 cm) PD3205UA bietet mehr Raum für Kreativität sowie hohe Farbgenauigkeit mit einer 4K-UHD-Auflösung (3840 x 2160 Pixel) im 16:9 Format und IPS-Panel. Der USB-C Port sorgt für eine schnelle und komfortable Video- und Audiodatenübertragung und versorgt mobile Endgeräte mit Strom (65 Watt Power Delivery Funktionalität). Der BenQ PD2705UA ist ab sofort zum unverbindlichen Verkaufspreis von 599 Euro inkl. MwSt. und die größere Variante PD3205UA für 799 Euro inkl. MwSt. im BenQ Shop erhältlich.

Maximaler Komfort und hohe Farbgenauigkeit – auch für Mac User

Dank des robusten, gelenkigen Ergo-Arms lassen sich die Monitore schnell und bequem in die optimale Position bringen und dabei nach Bedarf drehen (bis hin zur Pivot-Funktion), schwenken, neigen sowie in der Höhe verstellen. Die Anschluss- und Verbindungskabel verschwinden im Inneren des Arms und sorgen so für Ordnung am Arbeitsplatz. Mit Hilfe der integrierten Feststellklemme wird die gesamte Konstruktion zudem elegant am Schreibtisch montiert.

Die CalMAN-Zertifizierung der beiden Displays BenQ PD2705UA und BenQ PD3205UA bestätigt die naturgetreue und authentische Farbwiedergabe der Monitore, wodurch sich diese zur detaillierten Bearbeitung von Foto- und Grafikmaterial für professionelle Designer und Grafiker sowie für ambitionierte Anwender eignen. Beide 4K-Modelle sind ebenfalls Pantone validiert, damit Designer aus den Monitorfarben sofort auf die Druckfarben schließen können. Eine gute Wahl sind die DesignVue Modelle auch für Mac- und MacBook-User, da sie den DCI-P3 Farbraum unterstützen und mit 99% sRGB und Rec.709 Farbraumabdeckung eine sehr hohe Genauigkeit garantieren.

Schneller Zugriff auf alle Modi dank Hot Key Puck

Im Lieferumfang der neuen BenQ Displays PD2705UA und PD3205UA ist ein praktischer Hotkey-Puck enthalten, mit dem Anwender das OSD-Menü individuell belegen und per Knopfdruck steuern, Monitoreinstellungen mit einem Klick ändern oder zwischen Farbeinstellungen wechseln können. Zur Auswahl stehen verschiedene Modi, wie Darkroom-, CAD/CAM-, Animation-Mode und DualView, zwischen denen Kreativschaffende im Handumdrehen wechseln können. Der Darkroom-Mode erleichtert die Nachbearbeitung in dunklen Arbeitsräumen und der Animation-Mode verbessert die Sicht in dunklen Bildbereichen durch Anpassung der Bildschirmhelligkeit, ohne dass helle Bildbereiche überbelichtet werden. Verbesserten Kontrast, klare Linien und Formen, wie sie bei technischen Illustrationen verwendet werden, liefert der CAD/CAM-Modus. Der DualView-Modus erlaubt eine praktische Side-by-Side Anzeige verschiedener Versionen einer Arbeit.

Entspanntes und augenschonendes Arbeiten

Der BenQ PD2705UA und der BenQ PD3205UA verfügen, wie alle Modelle aus der DesignVue-Serie, über die vielfach bewährten Eye-Care-Features, zu denen auch die vom TÜV Rheinland als besonders augenschonend zertifizierten Flicker-Free- und Low Blue Light-Technologien gehören.

BenQ gewährt auf beide Modelle 3 Jahre Garantie mit PickUp and-Return Service.

Nähere Produktinformationen sind unter den folgenden Links erhältlich:

BenQ DesignVue PD2705UA

BenQ DesignVue PD3205UA