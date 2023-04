DOCMA Seminar: Prompt Engineering oder Wie man mit einer KI spricht

Aufgrund der vielen Anfragen in den letzten Wochen und Monaten zum Thema Prompt Engineering veranstalten wir jetzt kurzfristig das erste DOCMA-Seminar zum Thema kreative Bild-KI am 12. Mai 2023 in Lüneburg.

Weitere Termine am gleichen Ort:

• 26. Mai 2023

• 23. Juni 2023

• 14. Juli 2023

Achtung: Frühbucher-Rabatt bis zum 30.04.2023

Diese Seminare richten sich in erster Linie an professionelle Gestalter sowie Entscheidungsträger aus der Medienproduktion, Agenturen und aus den Marketingabteilungen von Unternehmen. Sie vermitteln einen Überblick über den aktuellsten Stand der Text-to-Image-Technik und befähigen die Teilnehmer, Bildideen mit professionellen Techniken umzusetzen.

Inhalt

In dem achtstündigen Seminar erfahren die maximal zehn Teilnehmer, wie künstliche Intelligenz (KI) prinzipiell funktioniert und welche Möglichkeiten die kreative Bild-KI im Bereich Text-to-Image im beruflichen Umfeld bietet. Dabei werden die aktuell verfügbaren Softwarelösungen miteinander verglichen, um den Teilnehmern einen Überblick über die besten Tools auf dem Markt zu geben.

Praktische Übungen im Prompt Engineering sind ein zentraler Bestandteil des Seminars. Die Teilnehmer lernen, wie sie mit einfachen „Prompts“ beeindruckende visuelle Ergebnisse erzielen können. Darüber hinaus werden zwölf Bausteine für Profi-Prompts vorgestellt, die den Teilnehmern helfen, noch ausdrucksstärkere und anspruchsvollere Bilder zu generieren.

In Gruppenarbeit werden die Teilnehmer dazu angehalten, Aufgaben mit den erlernten Techniken zu lösen und ihre kreativen Lösungen anschließend vorzustellen. Dies fördert den Austausch von Ideen und Erfahrungen unter den Teilnehmern.

Das Seminar schließt mit einem technischen Ausblick und einer Diskussion über moralische Fragen im Zusammenhang mit den zukünftigen Herausforderungen der kreativen Bild-KI.

Rahmenbedingungen

Für die Teilnahme am Seminar sind ein mobiler Rechner (Mac/PC) oder ein Tablet-Computer (iPad/Android) mit einem installierten Chrome oder Safari Browser sowie WLAN-Funktion erforderlich. Während des Seminars ist für Softdrinks, mehrere Kaffeepausen und ein warmes Mittagsbuffet gesorgt.

Das Seminar findet in einem charmanten Hotel in Lüneburgs Innenstadt statt, das fußläufig vom Bahnhof erreichbar ist. Somit sind optimale Verkehrsanbindungen und ein angenehmes Ambiente für die Teilnehmer gewährleistet.

Nutzen Sie diese einzigartige Gelegenheit, um Ihre Kenntnisse im Bereich der kreativen Bild-KI zu erweitern und sich mit anderen Kreativen und Entscheidungsträgern auszutauschen. Melden Sie sich noch heute an und sichern Sie sich Ihren Platz in diesem inspirierenden DOCMA Seminar. Frühbucher zahlen bis zum 30. April 590 Euro zzgl. MwSt, danach kostet die Seminarteilnahme 690 Euro zzgl. MwSt pro Person. Hier geht es zur Buchung

Der Referent