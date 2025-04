Visuelle Hilfsmittel nutzen

Nutzen Sie Hilfsebenen, um eine Freistellung besser beurteilen zu können. Beispielsweise lässt sich eine Einstellungsebene vom Typ »Gradationskurve« nutzen, um ein Bild aufzuhellen, so dass Sie Konturen in dunklen Bereichen besser erkennen (a). Nach Fertigstellung der Auswahl löschen Sie solche temporären Ebenen einfach.

Ebenso bietet es sich zur Kontrolle der Freistellung an, unter der Ebene mit dem freigestellten Motiv eine Farbfläche mit einem hohen Helligkeits- und Farbunterschied zum Motiv anzulegen. Maskenfehler entdecken Sie so viel leichter (b). Um selbst teiltransparente oder einzelne, isolierte Rest­pixel zu entdecken, nutzen Sie den Ebenen­effekt »Kontur« (c).

