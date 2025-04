Camera Raw: Serienbilder verarbeiten

Einstellungen per Filmstreifen übertragen

Über das Kontextmenü des Filmstreifens übertragen Sie Entwicklungseinstellungen durch Kopieren von einer Datei und Einfügen in andere ausgewählte Dateien. Die schnellere Alternative: Sind mehrere Fotos selektiert, können Sie eines davon anklicken und dessen Einstellungen schnell mit »Einstellungen synchronisieren« (a) auf die anderen übertragen. Im sich öffnenden Dialog (b) wählen Sie aus, welche angewandt werden sollen.

Tipp: Aktivieren Sie hier den Punkt »Maskieren« (c), werden auch die selektiven Bearbeitungen auf andere Bilder übertragen. Das ist vor allem für KI-Masken interessant, da sich diese automatisch dem jeweiligen Bildinhalt anpassen.

Panoramen und HDRs erzeugen

Im Filmstreifen ausgewählte Bildserien lassen sich über das Kontextmenü in hoher Qualität zu einem HDR-Bild, zu einem Panorama (hier: ein vertikales Panorama) oder einem HDR-Pano­rama zusammenfügen (a). Nachdem Sie im Vorschaudialog (b) passende Einstellungen getroffen haben, fügt Camera Raw die Bilder zu einem DNG zusammen, das automatisch im Dialog geladen wird und wie eine Raw-Datei weiter bearbeitet werden kann.

Tipp: Die HDR-Funktion von Photoshop (»Datei > Automatisieren > Zu HDR Pro zusammenfügen«) hat damit für die ­meisten Anwender im Grunde ausgedient. Sowohl der Workflow als auch die Ergebnisse sind mit Camera Raw deutlich besser – und HDR-Panoramen lassen sich in Photoshop nur sehr umständlich ­erzeugen.

Bilder konvertieren und exportieren

Mit Camera Raw bearbeitete Fotos werden nur in Adobe-Programmen mit dieser Bearbeitung angezeigt. Um die Dateien weiterzugeben, müssen Sie diese exportieren. Das können Sie in Bridge über das Export-Panel erledigen oder in Camera Raw über »Konvertieren und Speichern« (a) für die geladenen und im Filmstreifen ausgewählten Dateien. Die »Speicheroptionen« (b) gleichen übrigens den Arbeitsablauf-Optionen (siehe Seite 26).