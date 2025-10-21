Verbatim stellt neue Zusatzmonitore für mobiles Arbeiten vor

Verbatim erweitert sein Portfolio um mehrere tragbare Monitore, die speziell auf die Anforderungen mobiler Arbeitsplätze zugeschnitten sind. Zwei der neuen Modelle kommen mit einer Powerbank für induktives Laden der Displays und anderer Geräte und bieten Touch-Funktionalität, das andere Modell besteht aus zwei miteinander verbundenen Displays ohne Touch-Funktion und Powerbank.

Dualer Monitor

Für Anwender, die oft mehrere Fenster gleichzeitig im Blick behalten müssen, bietet der neue Verbatim Portable 15,6 Dual Monitor Full HD Essentials zwei übereinander angeordnete 15,6-Zoll-Displays in einem Gehäuse. Beide Bildschirme liefern Full-HD-Auflösung (1920 × 1080 Pixel, 16:9), nutzen IPS-Technologie für stabile Blickwinkel und unterstützen HDR (High Dynamic Range) für erweiterten Kontrast. Die Farbdarstellung erreicht bis zu 16,7 Millionen Töne. Zur Ausstattung des zusammenklappbaren Modells gehören eine VESA-Halterung und integrierte Lautsprecher.

Mit Touch-Bedienung und Powerbank

Zwei neue Touchscreen-Monitore richten sich an Anwender, die unabhängig von Steckdosen arbeiten möchten. Das Modell mit 14 Zoll Bildschirmdiagonale basiert auf einem Full-HD-IPS-Panel (1920 × 1080, 16:9) mit 10-Punkt-Multitouch und wird mit einer magnetisch haftenden Powerbank mit 5000 Milliamperestunden (mAh) geliefert. Diese kann nicht nur den Monitor selbst versorgen, sondern lädt bei Bedarf auch Smartphones oder mobile Spielekonsolen. Das Display wiegt 550 Gramm, die Powerbank 126 Gramm. Integrierte Lautsprecher, ein 3,5-mm-Audioanschluss sowie ein robustes Kunststoffgehäuse runden die Ausstattung ab.

Wer Wert auf eine Arbeitsfläche im breiteren 16:10-Format legt, greift zum 13,3-Zoll-Touchscreen-Gerät mit WUXGA-Auflösung (1920 × 1200 Pixel) und Aluminiumgehäuse. Im Vergleich zu Full HD bietet die erweiterte Auflösung Platz für zusätzliche Werkzeugleisten oder Fenster.

Weitere Modelle mit und ohne Touchscreen

Ergänzt wird die Reihe um weitere Modelle mit und ohne Touch-Funktion sowie Varianten mit verschiedenen Bildschirmgrößen von 13,3 bis 17,3 Zoll Diagonale, darunter auch zwei mit 4K-Auflösung. Alle Geräte setzen auf IPS-Technologie, HDR-Unterstützung und integrierte Lautsprecher. Anschlüsse wie USB-C und HDMI ermöglichen den Anschluss an Laptops, Kameras oder Tablets. Mitgelieferte Neoprenhüllen beziehungsweise Schutzhüllen schützen die Displays unterwegs vor Kratzern und Stößen.

Die Diplays sind kompatibel mit Andoid-Geräten, Windows-Computern und Apple-Geräten mit MacOS oder iOS. Weitere Details und Informationen zu Systemvoraussetzungen und Verbindungsmöglichkeiten gibt es auf der Website von Verbatim.

Modellübersicht und Preise (nicht vollständig)