KI-Freisteller im Duell: Picture Instruments AI-Services vs. remove.bg

Im E-Commerce zählen vor allem diese Faktoren: Schneller Workflow, möglichst genaue Freistellung, glaubhafte Schatten und bei Bedarf ein halbwegs realistischer Hintergrundtausch.

Wer im E-Commerce oder in der Produktfotografie unterwegs ist, kennt den immer wiederkehrenden Drahtseilakt: perfekte Freisteller von Produktfotos, aber bitte schnell, günstig und zuverlässig! Während Photoshop mit seinen KI-gestützten Funktionen wie „Motiv auswählen“ oder „Objektauswahl“ dabei bereits eine Hilfe sein kann, gibt es spezialisierte Tools, die diese Aufgabe noch schneller und einfacher erledigen. Heute werfe ich einen Blick auf die neuen Lösungen AI Processor und Mask Integrator AI von Picture Instruments und vergleiche deren Preis und Leistung mit dem bisherigen Platzhirsch remove-bg.

Der neue Remove.bg-Konkurrent für E-Commerce-Freisteller: Picture-Instruments-AI-Services im Überblick

Für die optimale Produktpräsentation in Online-Shops wird in der Regel der Hintergrund der angebotenen Produkte entfernt und Transparenz oder ein einheitlich schicker neuer Hintergrund eingefügt. Picture Instruments hat dafür eine Vielzahl von Fotografie- und Bildbearbeitungslösungen für Produktfotografen im Portfolio. Dadurch kann man auf der Überblicksseite leicht den Überblick verlieren.

Möchten Sie Freisteller schon beim Fotografieren erzeugen, konzentrieren Sie sich auf Mask Integrator AI. Wenn Sie Freisteller dagegen nachträglich erzeugen und optimieren möchten (oder als Dienstleister müssen), ist die Kombination aus AI Processor und Crop & Resize für Sie das Mittel der Wahl. Um genau diese KI-Programme geht es im Folgenden.

Mit „AI Processor“ und „Crop & Resize“ stellen Sie große Mengen an Produktbildern für einen Online-Shop frei und lassen die Ausrichtung und Größe der Bilder automatisch optimieren. Mit „Mask Integrator AI“ können Sie die Motive schon beim Fotografieren freistellen und individuell oder im Stapel optimieren.

So können Sie sich das Zusammenspiel der verschiedenen Apps vorstellen: Der AI Processor stellt vorliegende Fotos frei. Optional können Sie die Bilder an Crop & Resize weitergeben, um Bildgröße, Ausrichtung und Bildränder optimieren zu lassen. Das Ergebnis wird in Zielordner lokal auf Ihren Festplatten oder auch direkt auf einen Server exportiert.

Alternativ können die Bilder mit Mask Integrator AI on-the-fly, also automatisch, nachdem die Fotos von der Kamera in einen Hot-Folder übertragen wurden, freigestellt und auch gleich vor einem neuen Hintergrund platziert werden.

Ich habe hier beide Picture-Instruments-Workflows im Überblick für Sie zusammengestellt.

Download und Aktivierung

Remove.bg

Remove.bg ist ein Online-Service für den Sie hier ein Konto anlegen oder sich per Facebook oder Google anmelden müssen.

Es steht auch eine Desktop-App zur Verfügung, deren Funktionalität gegenüber der Web-App jedoch etwas eingeschränkt ist (siehe unten).

Picture Instruments AI Services:

Nach dem Anlegen eines kostenlosen Kontos auf my.picture-instruments.com/login stehen die genannten Programme direkt in Ihrem Konto zum Download zur Verfügung.

„AI Processor“ und „Crop & Resize“ können Sie durch Anmeldung auf zwei Rechnern aktivieren. Die Anmeldedaten Ihres Kontos geben Sie nach dem Programmstart im sich öffnenden Formularfeld ein:

Haben Sie sich in „AI Processor“ angemeldet, übernehmen auch „Crop & Resize“ und der „Mask Integrator AI“ nach anschließenden Start diese Anmeldung.

Test-Credits

Remove.bg: Test-Credits

Bei remove.bg gibt es nach Anlegen eines Kontos leider nur einen Credit zum Testen:

Picture Instruments AI Services: Test-Credits

AI Processor, Crop & Resize und auch der Mask Integrator AI für das Freistellen direkt beim Fotografieren sind kostenlos, funktionieren aber nur mit in Ihrem Konto vorhandenen Credits. Für das Ausprobieren aller Funktionen erhalten Sie kostenlos 1000 Credits:

Für das Testen der Programmfunktionen erhalten Sie initial 1000 Credits von Picture Instruments.

Das Prozessieren eines Fotos von der Freistellung bis zur Skalierung und Ausrichtung kostet dabei aktuell 10 Credits – unabhängig davon, wie viele Apps von Picture Instruments dabei zum Einsatz kommen. Zitat:

Beim Kauf von Credits für unsere KI-Services erhältst du automatisch Zugriff auf unsere Programme zur KI-basierten Bildbearbeitung. Neben AI Processor erhältst du Mask Integrator AI, um bereits während des Fotografierens freizustellen, sowie Crop and Resize für die automatische Nachverarbeitung im Anschluss an AI Processor. Egal, ob du mit Mask Integrator AI on-the-fly freistellst oder AI Processor in Kombination mit Crop and Resize nutzt. Ein Bild kostet dich 10 Credits. Die Credits kannst du nach Bedarf kaufen oder für den regelmäßigen Einsatz im Abo mit vergünstigten Preisen.

Damit erhalten Sie also bei 1000 Credits einen Testspielraum für 100 Fotos, um sich ein eigenes Bild von Workflow und Qualität bilden zu können.

Funktionalität

Funktionen von Remove.BG

Remove.bg bietet eine Hintergrundentfernung, das Einsetzen individueller Hintergründe, das Weichzeichnen des Hintergrunds sowie KI-Schatten (zwischen den drei Modellen „car shadows, 3D shadows und drop shadow“ wird automatisch ausgewählt). Die KI-Modelle für das Freistellen erlauben auch das Freistellen von Motiven in freier Natur.

Screenshot von Remove.bg

Nutzt man die Desktop-App von Remove.bg ist die Funktionalität leider eingeschränkt. So können Sie den Hintergrund auf diesem Weg nicht weichzeichnen und individuelle Hintergründe müssen Sie zuvor als Preset über die Webseite anlegen.

Picture Instruments AI Services: Allgemeine Funktionalität

Die Picture-Instruments-AI-Services bieten deutlich mehr und feiner steuerbare Möglichkeiten als Remove.bg. Picture Instruments nutzt eigene KI-Modelle, die für drei Anwendungsbereiche trainiert sind: allgemeine Zwecke, Autos und Fashion, die Sie vor der Anwendung der KI auswählen.

In den Einstellungen des AI-Processors können Sie nicht nur das KI-Modell wählen, sondern auch bereits bearbeitete Dateien in einen Unterordner verschieben. Sollte es zu einem Programm- oder Rechnerabsturz kommen, können Sie so später einfach dort fortsetzen, wo die Stapelverarbeitung abgebrochen wurde.

Die derzeitigen Einsatzgebiete des AI-Prozessors sind dementsprechend:

Produkte (Generic background removal)

Autos (Car background removal)

Fashion (Fashion background removal)



Bei Aufnahmen von Autos kann automatisch der Drehwinkel (die Perspektive) erkannt werden, was man sich bei den Einstellungen in Crop & Resize zunutze machen kann, indem man das Hintergrundbild automatisch an die Perspektive des Autos anpassen lässt:

Der eingefügte neue Hintergrund kann bei Bedarf je nach Drehwinkel automatisch perspektivisch angepasst statt einfach nur hinter das freigestellte Auto gesetzt werden. Einer genauen perspektivischen Analyse mit exakt geometrisch konstruierten Fluchtlinien würden die Ergebnisse zwar nicht immer standhalten – sie sind aber erheblich besser als es die eines einfachen Hintergrundtauschs wären. © Picture Instruments

Picture Instruments: Ausgabe-Optimierung

Während Remove.bg die Objekte nur in der Lage ist zu maskieren und ggf. einen neuen Hintergrund einzusetzen, haben Sie bei der Lösung von Picture Instruments weitreichende Kontrollmöglichkeiten über das Ergebnis. Der AI-Processor kann die maskierten Bilder optional an Crop & Resize weitergeben, worin Sie eine Vielzahl von Optionen für jeden Verarbeitungsjob einstellen können:

Hervorzuheben ist hier insbesondere die Möglichkeit, die freigestellten Objekte visuell zu zentrieren, dabei die Randbereiche festzulegen und bei Bedarf Schatten, Logo oder für Farbkorrektur oder -stilisierung auch LUTs einzufügen. Zudem ist ein sofortiger Upload auf einen Server dabei möglich. All das macht die Picture-Instruments-Freistellung nach der einmaligen Einrichtung zu einer allumfassenden und sicheren „Ein-Klick“-Lösung.

In „Crop & Resize“ gibt es beinahe jede erdenkliche Option, die Sie für eine Stapelbearbeitung der durch den „AI processor“ freigestellten Bilder benötigen könnten

Tipp: Für das Etablieren eigener Arbeitsabläufe gibt es auch ein Commandline-Interface von Picture Instruments, mit dem Sie AI-Processor und Co. per Skript steuern und verschiedene Aufgaben automatisieren können.

Picture Instruments: Mask Integrator AI

Alternativ zur Stapelverarbeitung mit AI Processor und Crop & Resize können Sie auch Mask Integrator AI fürs Freistellen nutzen. Hier lassen sich die Ergebnisse neu eintreffender Bilder sofort begutachten. Zudem steht eine Vielzahl weiterer Funktionen zur Verbesserung der Maske und für das Einfügen eines neuen Hintergrunds oder von Schatten (siehe unter „Ergebnisqualität“) zur Verfügung.

Im Mask-Integrator von Picture Instruments können Sie auch etwaige Helligkeitsäume für ein Bild oder alle ausgewählten Bilder in einem Rutsch reduzieren. © taste-your-world.de

Der Mask-Integrator erlaubt auch das Einfügen neuer Hintergründe. Der Clou dabei: Sie können per Schieberegler schnell und direkt für eine Angleichung des freigestellten Objekts in Helligkeit und Farbe sorgen:

Ergebnisse im Vergleich: Freistellung

Studioaufnahmen

Bei Studioaufnahmen, also bei Produkt- oder Fashion-Fotos, liefern sowohl Remove.bg als auch Picture Instruments AI-Services meist einwandfreie und vergleichbar gute Freistell-Ergebnisse. Einen klaren Sieger gibt es hier nicht – je nach Motiv und Beleuchtung fallen die Ergebnisse im Detail mal bei dem einen, mal bei dem anderen Anbieter leicht besser oder schlechter aus.

Selbst bei geringem Kontrast zwischen Motiv und Hintergrund im Originalfoto (linke Spalte) stellen sowohl auch Picture Instruments Services AI (Mitte) als auch Remove.bg (rechte Spalte) zuverlässig frei. ©taste-your-world.de

Auto-Fotos

Auch bei Autofotos – sowohl im Freien als auch im Studio aufgenommen – sind die Resultate der beiden Anbieter vergleichbar, sodass ein detailliertes Zeigen und Vergleichen der Masken an dieser Stelle wenig sinnvoll ist. Der entscheidende Unterschied liegt hier eher im generierten Schatten und bei den Möglichkeiten des Hintergrundtausches.

Während Autos in Fotos (1) durch Remove.bg und Picture Instruments AI-Services gleichermaßen gut maskiert (2) werden, kann Picture Instruments seine Stärken vor allem beim Schatten und beim automatisiert angepassten Hintergrundtausch ausspielen.

Sonstige Fotos

Als Photoshopper interessierte mich natürlich auch der Qualitätsvergleich mit den KI-Maskierungsmöglichkeiten von Adobe Photoshop. Die Online-Variante von Photoshops »Hintergrund entfernen« ist nicht auf Massenfreisteller ausgelegt (Anwender berichten von Abbrüchen bei größeren Bildermengen im Rahmen einer Stapelverarbeitung), legt aktuell aber die Messlatte im Hinblick auf die Freistellungsqualität vor.

In meinem Test kann ich Remove.bg eine gute Freistellqualität bei vielen Motiven in natürlicher Umgebung bescheinigen. Exemplarisch sei dieses Fahrrad gezeigt. Mit der neuesten und rein cloudbasierten Motiv-Freistellung von Photoshop kann das Ergebnis aber nicht mithalten:

Bei diesem Fahrrad erhalten Sie mit der lokalen Motivfreistellung von Photoshop als auch mit der KI von Picture Instruments keine brauchbaren Ergebnisse. REmove.bg schlägt sich dagegen wacker (unten), kann jedoch mit der präziseren Maske von Photoshops cloudbasierter Motivfreistellung (Mitte) nicht mithalten. © Daniel Salcius – Unsplash

Das Ergebnis von Picture Instruments AI Services sieht dagegen ähnlich unbrauchbar aus, wie die lokal ausgeführte Variante von Photoshops »Motiv freistellen«:

Für Motive wie diese – insbesondere in natürlicher Umgebung – sind die Picture Instruments AI-Services aktuell nicht geeignet. Das Ergebnis liegt in etwa auf dem Niveau von Photoshops nicht cloud-basiertem »Motiv freistellen« und würde wie dieses viel Nacharbeit erfordern.

Dazu ist zu sagen, dass die KI-Modelle von Picture Instruments optimiert sind für typische E-Commerce-Motive, die vor einem homogenen (Studio-) Hintergrund fotografiert wurden. Erwarten Sie also (noch?) keine guten Freistell-Ergebnisse bei Fotos, die nicht gezielt für diesen Zweck, sondern etwa im Freien vor einem unruhigen Hintergrund aufgenommen wurden. Die einzige Ausnahme sind, wie bereits oben erwähnt, Autos. Da kann die Picture Instruments-KI bereits mit Bildern umgehen, die etwa auf einem Parkplatz geschossen wurden.

Ich habe es mir auch nicht nehmen lassen, Picture Instruments AI-Services einmal auf einige meiner Studiofotos anzuwenden. Das ist zwar ebenfalls ein Anwendungszweck, für den die KI-Modelle nicht trainiert wurden, aber die Freistell-Ergebnisse sind deutlich besser als das lokale KI-Modell von Photoshop.

Fashion ist für die KI die größere Herausforderung. Die Picture-Instruments-AI-Services sind hier deutlich besser als das lokale KI-Modell von Photoshop, kann aber – wie auch remove.bg – nicht mit dem neueren cloudbasierten Modell von Photoshop mithalten. Die extremen Feinheiten spielen im E-Commerce in der Webgröße aber eine untergeordnete Rolle. © Olaf Giermann

Die verschiedenen im Studio vor einem grauen Hintergrund fotografierten Models wurden zuverlässig freigestellt. Empfehlenswert ist ein eher helleres Grau, da dunklere Hintergründe nicht ganz so gute Ergebnisse erzeugten. Das ließe sich durch ein Trainieren der KI-Modelle durch Picture Instruments aber bei größerem Bedarf sicher leicht beheben. © Olaf Giermann

Das KI-Modell „Fashion“ von Picture Instruments ist übrigens für circa 60 verschiedene Kategorien, wie etwa Ober- und Unterbekleidung, Menschen, Schuhe, Taschen, Gürtel und vieles mehr optimiert – in verschiedenen Ansichtswinkeln und Detailansichten, wie sie für Online-Shops benötigt werden.

Übrigens: Für Kleidungsfotos dieser Art gibt es ein KI-Model (Fashion background removal with categorization), das automatisch Kleidungsstücke und Ansicht erkennt und so via Crop & Resize das Sortieren der Bilder in einer einheitlichen Reihenfolge ermöglicht. Die erkannten Kategorien lassen sich auch für die automatische Datei- oder Ordnerbenennung verwenden.

Erzeugte Schatten im Vergleich

Anwendungsfall: Autos

Die per KI erzeugten Schatten bei Autos fallen bei Remove.bg sehr flächig und generisch aus (oben). Mir persönlich gefällt hier das Ergebnis von Picture Instruments (unten) besser, da es sich sichtbar an den Konturen der Wagen orientiert und nicht so generisch wie bei Remove.bg wirkt. Die Schattendichte lässt sich bei beiden Anbietern reduzieren. © Picture Instruments

Die Schattendichte lässt sich in der Remove.bg App in 10-Prozent-Schritten ändern, in Mask Integrator AI in 1-Prozent-Schritten. In AI Processor ist ein fester Wert hinterlegt, der aber bei allen Bildern, die ich ausprobiert habe, perfekt passt.

Anwendungsfall: Produktschatten

Während die Picture-Instruments-AI-Services bei Autos schon einen natürlich wirkenden KI-Schatten liefern, gibt es für andere Produkte derzeit nur einfache Schlagschatten. Nach Auskunft von Picture Instruments sind KI-Schatten aber auch für andere Produkte als Autos geplant.

Remove.bg bietet bereits KI-Schatten auch für andere Produkte als Autos an. Die Schattenrichtung wird automatisch aus dem Bild ermittelt – was nicht immer passend zur tatsächlichen Beleuchtung erfolgt (siehe Beispiel unten). Die Schatten erfüllen zwar ihren Zweck, können mich aber nicht wirklich überzeugen.

Links das freigestellte Produktfoto. In der Mitte mit einfachem, dezentem Schlagschatten versehen, den sowohl Picture Instruments als auch Remove.bg beherrschen. Rechts ist der KI-Schatten von Remove.bg zu sehen, der zwar plastisch, aber unrealistisch verformt wirkt. Käme das Licht von hinten links, wie es der erzeugte Schatten suggeriert, müsste außerdem auch der vordere Bereich des Schuhs einen entsprechend großen Schatten werfen. Richtung und Aussehen der Schatten lassen sich leider nicht steuern. Picture Instruments arbeitet an einer eigenen KI-Lösung für solche Schatten. Bin gespannt!

Tipp: Einen etwas ansehnlicheren Schlagschatten können Sie mit den Picture Instruments-Programmen jetzt schon hinzufügen, indem Sie in Crop & Resize die Parameter »Schattenintensität«, »Schattenweichheit« und einen »vertikalen Maskenversatz« einstellen. Leider hat Crop & Resize keine direkte Vorschau zur Abstimmung der Werte – doch eine solche hat der Mask Integrator AI. Die hier optimierten Schatten-Parameter können Sie in Crop & Resize Ein-zu-Eins übernehmen.

Einen zwar generischen, aber gefälligen Schatten erzeugen Sie mit einer Live-Vorschau in Mask Integrator AI. Die Schatten-Parameter lassen sich in Crop & Resize übernehmen und anwenden, das leider keine Vorschau-Funktionen besitzt.

Ausführungsgeschwindigkeit

Beeindruckend ist die deutlich höhere Geschwindigkeit der Picture-Instruments-Lösung gegenüber Remove.bg. Die KI von Picture Instruments liefert je nach Bildgröße und Internetverbindung im Vergleich zu Remove.bg eine zwei- bis achtmal höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit – inklusive der Nachbearbeitung mit Crop & Resize.

Auch Remove.bg bietet eine Desktop-App, mit der Sie Bilder hochladen, Optionen einstellen und den Bearbeitungsfortschritt verfolgen können. An der Verarbeitungsgeschwindigkeit öffnet sich gegenüber der Benutzung des Internetbrowser jedoch nichts – denn die App macht nur genau dasselbe wie der Browser.

Bei der Nutzung der Picture-Instruments-App AI Processor wird nicht das komplette Bild hochgeladen, um das Ergebnis dann wieder herunterladen zu müssen. Es werden nur so viele Bildinformationen übertragen, wie zur Berechnung der Maske nötig sind. Alles Weitere, was etwa bei Remove.bg auf dem Server ausgeführt wird, rechnet Picture Instruments in der App. So reduzieren Sie also effektiv auch Ihren Internet-Traffic und haben keine Dateigrößenbegrenzung zu beachten (bei Remove.bg beträgt die maximale Dateigröße dagegen maximal 22 MB sowie maximal 50 Megapixel).

Im AI-Processor verfolgen Sie live den schnellen Fortschritt der Bildverarbeitung.

Die Übergabe an die App „Crop & Resize“ ist standardmäßig aktiviert. Damit dort eine Bearbeitung erfolgt, müssen Sie zuvor einen „Job“ mit den gewünschten Aufgaben erzeugen.

In einem konkreten Experiment benötigten 30 Bilder (lange Kante: 6000 Px) mit

Remove.bg etwa 2 min

mit Picture Instruments-AI unter 20 s

Je mehr Bilder Sie freistellen müssen, umso größer wird hier der Vorteil der Picture-Instruments-Lösung.

Kosten

Zu guter Letzt werfen wir einmal einen Blick auf die Kosten. Ich habe hier einmal die auf der jeweiligen Website angegebenen Kosten von Remove.bg und Picture-Instruments-AI-Services auf einem Screenshot zusammengefasst:

Bei Picture Instruments gibt es, neben den Credits nach Bedarf, ausschließlich eine monatliche Zahlungsweise. Bei Remove.bg habe ich für den Preisvergleich übrigens die circa um 10 Prozent günstigere Zahlung des Abos als Jahresbeitrag gewählt. Das bedeutet: Bei monatlicher Zahlungsweise wird es für Sie noch teurer als unten gezeigt.

Durch die unterschiedlichen Pakete als auch durch die unterschiedliche Abrechnung ist der direkte Vergleich zunächst schwierig. Deshalb rechne ich das Ganze einmal um. Zu beachten ist, dass bei Remove.bg für die Bearbeitung eines Bildes ein einzelner Credit, bei Picture Instruments dagegen 10 Credits pro Bild fällig sind. Je mehr Credits Sie kaufen, desto günstiger wird das Prozessieren eines Bildes. Ich vergleiche hier exemplarisch Credit-Kauf und Credit-Abo.

Bei monatlicher Zahlung würden Sie bei Remove.bg übrigens mehr, also konkret 389 € statt 350,10 €, bezahlen.

Bei beiden Kaufmodellen schneidet Picture Instruments im Preis pro Bild deutlich günstiger ab. Bei Credit-Kauf („Nach Bedarf“ oder „Pay as you go“) zahlen Sie 10 Cent statt 25 Cent pro Bild. Mit einem Abo wird es bei beiden Diensten noch einmal günstiger, mit nur 8 Cent pro Bild bei Picture Instruments und 13 Cent pro Bild bei Remove.bg.

Zum Roll-over von Credits:

Beim Abo-Modell werden nicht verbrauchte Credits auf den nächsten Monat übertragen, solange ein gültiges Abo vorliegt. Bei Remove.bg gibt es dafür jedoch ein Maximum des Fünffachen der monatlichen Credits. Das bedeutet beispielsweise, dass Sie bei einem Monatsplan mit 500 Credits, maximal 2500 Credits in den nächsten Monat „retten“ können. Darüber hinausgehende Credits aus Vormonaten verfallen.

Ein solches Limit existiert bei Picture Instruments nicht. Das ist perfekt für zyklisch anfallende, umfangreichere Freistellungsjobs, für die man größere Mengen Credits benötigt. Bei einer Kündigung des Abos verfallen die angesammelten Credits aber natürlich.

Fazit

Die KI-Freistellungslösung von Picture Instruments bietet im Vergleich zu Remove.bg viel mehr Optionen und Möglichkeiten out-of-the-Box, die kaum Wünsche freilassen dürften. Für das Beschneiden, Skalieren und Positionieren müsste man sich bei Remove.bg erst eine API-Anbindung programmieren. Das habe ich schon deshalb nicht testen können und wollen, weil ich kein Programmierer bin. Die Kombination von AI Processor und Crop & Resize von Picture Instruments konnte ich einfach installieren und in wenigen Minuten zum Laufen bringen. Diese Lösung läuft dann – Studiofotos vorausgesetzt – bei vergleichbarer Ergebnisqualität schneller, sorgt für weniger Internet-Traffic, hat keine Dateigrößenbegrenzung und lässt sich komplett über die Kommandozeile automatisieren (was mir für diesen Test dann auch wieder zu technisch war).

Sollte ich nichts übersehen haben, bietet Remove.bg eigentlich nur einen einzigen Vorteil: Neben der Desktop-App können Sie Ihre Bilder auch ohne etwas installieren und einrichten zu müssen, einfach über den Browser hochladen. Das ist praktisch, wenn Sie nur sporadisch wenige Bilder freistellen möchten. Es ist meiner Ansicht nach aber ungeeignet, wenn man regelmäßig eine Vielzahl von E-Commerce-Fotos aufbereiten muss. In dem Fall empfiehlt sich sowohl funktional als auch aus Kostengründen der Einsatz der KI-Lösung von Picture Instruments.