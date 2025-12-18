Kompakter Blitz für draußen: Godox AD300 Pro II

Godox bringt mit demAD300ProII einen vielseitigen Kompaktblitz auf den Markt, der für den mobilen Einsatz bei Reportagen, Portraits oder Editorial-Shootings konzipiert ist. Der Blitz zeichnet sich durch eine Blitzleistung von 300 Wattsekunden (Ws) und ein geringes Gewicht von rund 1,2 Kilogramm aus und wird von einem 14,4-Volt-Lithium-Akku mit Strom versorgt.

Der AD300ProII arbeitet mit einer Recyclingzeit zwischen 0,01 und 1,5 Sekunden bei voller Leistung und ermöglicht etwa 350 Blitzauslösungen pro Akkuladung. Die Steuerung erfolgt über ein farbig beleuchtetes Display, ein griffiges Einstellrad aus Metall und Einfache Tasten. Für den Mehrblitzbetrieb integriert Godox eine farbcodierte Gruppenanzeige mit 16 Zuordnungen, die eine schnelle Organisation komplexer Licht-Setups erlaubt. Die Leistung lässt sich über zehn Blendenstufen von 1/512 bis 1/1 in Zehntel-Schritten justieren. Professionelle Funktionen wie High-Speed-Synchronisation bis 1/8000 Sekunde, ein Freeze-Modus zur Bewegungs­einfrierung oder der Color-Stable-Modus zur konstanten Farbtemperatur stehen ebenfalls zur Verfügung. Im Multi- und Stroboskop-Modus sind bis zu 100 Lichtimpulse bei 100 Hertz möglich.

Zur drahtlosen Steuerung ist der AD300ProII in das Godox-X-System integrierbar. Über das 2,4-Gigahertz-Funksystem sind 32 Kanäle und bis zu 99 Geräte-IDs nutzbar. Die Reichweite liegt bei rund 100 Metern. Mit den Auslösern X3Pro und X3 ermöglicht die sogenannte „One Tap Sync“-Funktion eine schnelle Verbindung ohne manuelle Einrichtung. Über den 3,5-Millimeter-Synchronanschluss oder den USB-C-Port bleibt das System kompatibel zu alternativen Setups und Empfängern wie dem FR433 im 433-Megahertz-Bereich.

Für die Lichtvorschau verfügt der Blitz über ein integriertes Bi-Color-Einstelllicht mit 12 Watt Leistung, variabler Helligkeit zwischen 10 und 100 Prozent und einem Farbtemperaturbereich von 2800 bis 6000 Kelvin. Mit einem Color Rendering Index (CRI) von 97 und einem Television Lighting Consistency Index (TLCI) von 98 ist das Einstelllicht sowohl zur Vorbereitung von Fotoaufnahmen als auch für hybride Produktionen geeignet. Zusätzliche Funktionen wie optische Slave-Modi (S1 und S2), Maskierungsfunktionen, zeitverzögerte Auslösung oder akustische Rückmeldungen erweitern den Einsatzbereich.

Der Lithium-Akku mit 14,4 Volt, 2600 Milliampere­stunden und einer Kapazität von 37,44 Wattstunden versorgt das Gerät im Außeneinsatz. Der Godox AD300ProII ist ab sofort im Fachhandel für 600 Euro erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Godox.