Den Maskierungsmodus nutzen

Im Maskierungsmodus (Shortcut »Q«) kontrollieren, erzeugen und korrigieren Sie Auswahlen schnell und unkompliziert mit dem »Pinsel-Werkzeug« (a). Das hat den Vorteil, dass Sie malend und präzise Auswahlkanten folgen können. Dabei lässt sich die »Pinselglättung« nutzen, um eine unruhige Hand auszugleichen. Halten Sie die Shift-Taste gedrückt, erzeugt Photoshop zwischen zwei Pinselabdrücken eine gerade Linie. Sie benötigen eine weiche Auswahlkante? Kein Problem – nutzen Sie eine Pinselspitze mit geringer Härte. Im Maskierungsmodus lassen sich also ohne komplizierte Filteranwendungen Auswahlen erzeugen, die mit Lasso und Co. unmöglich wären. Er ist auch perfekt geeignet, um fehlerhafte Stellen der KI-Auswahlen schnell auszubessern. Mit einem Doppelklick auf das »Maskierungsmodus«-Symbol in der Werkzeugleiste ändern Sie bei Bedarf die Farbüberlagerung (b).

Spielzeit: 6 Minuten 35 Sekunden

Direktlink zum Video