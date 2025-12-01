27-Zoll-Monitor mit integriertem Kalibriergerät: BenQ PD2770U

BenQ hat mit dem PD2770U einen neuen 27‑Zoll‑Monitor für Fotografen, Video-Editoren und Designer, die auf Farbverbindlichkeit angewiesen sind, vorgestellt. Das hardware-kalibrierbare Display im 16:9-Format ist mit einem Colorimeter ausgestattet, Pantone-zertifiziert und bietet eine Auflösung von 4K (3840 x 2160) sowie eine Pixeldichte von von rund 163 ppi.

BenQ bewirbt den PD2770U als Color‑Management‑Monitor mit der hauseigenen „AQCOLOR“-Technologie, die auf eine präzise Farbwiedergabe sicherstellen soll. Das Gerät deckt laut Hersteller 99 Prozent des Adobe‑RGB‑Farbraums, 99 Prozent DCI‑P3 sowie 100 Prozent Rec.709 ab, also typische Arbeitsfarbräume für Druck, Kino und HDTV‑Video. Pantone‑ und Pantone‑SkinTone‑Validierung sollen sicherstellen, dass Pantone-Farben und Hauttöne realitätsgetreu dargestellt werden.​ Die 3D-LUT (Look-Up-Table) des PD2770U rechnet intern mit einer Farbtiefe von 16 Bit. Der Monitor bietet 10 Bit Farbtiefe, eine typische Helligkeit von 400 cd/m² und eine Bildwiederholrate von 60 Hz.​

Mit dem integrierten Colorimeter lässt sich der Monitor bei Bedarf zeitplangesteuert kalibrieren. Dabei wird auch die die Umgebungsbeleuchtung gemessen, um Weißpunkt und Gammawert automatisch anzupassen. ​

Der BenQ PD2770U unterstützt HDR10 (High Dynamic Range) und HLG (Hybrid Log‑Gamma), was sich bei der Beurteilung von kontrastreichem Bewegtbildmaterial anbietet. Eine Nano‑Matte‑Beschichtung soll Reflexionen mindern, um Kontrastverluste zu vermeiden. Anwender können aus zahlreichen Farbmodi wählen, darunter Profile für DCI‑P3, Adobe RGB, Display‑P3, Rec.709, sRGB sowie spezielle Modi für CAD/CAM, Animation, Dunkelkammer‑Bearbeitung und verschiedene gespeicherte Kalibrierungen.​

Das Display ist auf einem ergonomischen Standfuß montiert und lässt sich in der Höhe verstellen sowie mit Neigen und bis ins Hochformat drehen (Pivot-Funktion). Zu den Anschlüssen gehören zwei HDMI 2.0-Buchsen, ein DisplayPort 1.4, zwei USB‑C‑Buchsen, ein USB‑Hub mit USB‑A‑Ports, eine RJ‑45‑LAN-Buchse sowie ein Kopfhörerausgang. BenQ bietet zudem Funktionen zur zentralen Verwaltung und Synchronisation von Farbeinstellungen über das Netzwerk an, was vor allem in kleineren Studios mit mehreren Arbeitsplätzen interessant sein kann.​

Die Display Pilot 2-Software optimiert Arbeitsabläufe mit ICCsync, Bild-inBild-Modi und anpassbaren Shortcuts. Mitgeliefert wird außerdem ein kabelloser Hotkey Puck G3, der die taktile Steuerung von Eingaben, Farbmodi und Helligkeit ermöglicht, sowie eine Blendschutzhaube.

Angaben zur UVP macht BenQ noch nicht. Der PD2770U kann aber aktuell auf der Website von Grafipress für 1685 Euro vorbestellt werden. Weitere Informationen und detaillierte technische Daten finden Sie auf den Internetseiten von BenQ.