KI- und Qualitätsprobleme in Photoshop 2025?

Eine der besten Neuerungen der letzten Jahre in Photoshop sind »Generatives Füllen«, das »Entfernen-Werkzeug« und »Bild generieren«. In Version 2024 hatte all das noch deutlich besser als in Photoshop 2025 funktioniert. Was ist da los?

Prompt: »old woman waiting at a bus station«. Links das Ergebnis von Adobes aktuellem Modell Firefly 3, rechts das von Midjourney. Beide sind nicht perfekt, aber der Qualitätsunterschied im Hinblick auf Fotorealismus ist frappierend. Enttäuschend ist vor allem, dass die Ergebnisse von Firefly 2 in der Regel bereits deutlich besser waren als das hier gezeigte Resultat von Firefly 3.

Übersicht

Das an sich geniale Entfernen-Werkzeug

Das »Entfernen-Werkzeug« ermöglicht durch simples Übermalen störender Bildstellen Retuschen, für die früher noch Expertenwissen mit Stempel- und Reparatur-Werkzeug notwendig war.

Wie gut das funktioniert(e), hatte ich begeistert in diesem Blog-Beitrag anhand dieses Beispiels zeigen können:

Auch im letzten Heft und in DOCMA2Go konnte ich nur Gutes berichten:

KI-Probleme in Photoshop

Hinweis: Bei all den hier beschriebenen Problemen geht es nicht um die KI-basierten Auswahl-Funktionen. Die könnten zwar besser sein, haben sich aber im Vergleich zu früheren Photoshop-Versionen nicht verschlechtert.

Mit der Umstellung auf Firefly Version 3 in Photoshop 2025 stolpere ich leider zunehmend über Probleme – sowohl bei »Bild generieren« als auch beim »Generatives Füllen«, die beide übrigens leicht unterschiedliche KI-Modelle nutzen und deshalb nicht dieselben Ergebnisse liefern (können).

Klar ist: KI-Modelle und deren Abstimmung sind immer ein Balance-Akt. Es gibt dabei kein Richtig oder Falsch, sondern nur eine Entscheidung zwischen Gut-genug und Lieber-nicht.

Mir ist aktuell nicht klar, ob Adobe angesichts der im Folgenden beschriebenen, offensichtlichen Probleme einfach die neuesten KI-Trainingsresultate ohne Rücksicht auf Verluste veröffentlicht, oder ob Adobes Testkriterien schlicht ungeeignet sind, diese Probleme in der tatsächlichen Praxis zu erkennen und korrekt einzuordnen. Ein Mysterium!

KI-Probleme bei „Bild generieren“

So liefert »Bild generieren« gern einmal bei Foto-Prompts so etwas – auch ohne verkorkste Finger völlig Unbrauchbares – ab, das es bei Firefly 2 nicht gab:

Firefly 3-Ergebnis für den Prompt „Alte Frau an Bushaltestelle“ mit der Vorgabe „Foto“.

Wie ich in DOCMA 111 schrieb: „Oft wirken die Bilder sehr künstlich, Details sind überschärft, Gesichter zeigen übertriebene Hautstrukturen und fehlerhafte Augen. Hier besteht dringender Nachbesserungsbedarf.“ Weit über drei Monate später ist das KI-Modell jedoch offenbar kein Stück besser geworden.

KI-Probleme bei „Generatives Füllen“

»Generatives Füllen« (und »Generatives Erweitern«) erzeugt in der aktuellen Version für Retusche-Zwecke deutlich schlechtere Ergebnisse als das »Entfernen-Werkzeug«:

Original-Foto (Randausschnitt). © Olaf Giermann

Retusche-Ergebnis mit dem »Entfernen-Werkzeug«. Nicht perfekt, aber gut und glaubhaft.

Retusche-Ergebnis mit »Generatives Füllen«: Flache Pixel-Matschepampe, die auch einem Bildbearbeitungslaien spätestens bei Aufforderung zu genauerem Hinsehen auffallen dürfte.

Das ist auch im Adobe-Community-Forum gemeldet und von vielen diskutiert worden (Link).

Ein ähnliches Beispiel wie meins zeigt User „Christian1979“, bei dem das Problem im Hinblick auf Struktur und Glaubhaftigkeit noch deutlicher wird:

Immerhin liefert in solchen Fällen das »Entfernen-Werkzeug« sichtbar bessere Ergebnisse – vielleicht, weil es auf einem älteren oder einem neueren KI-Modell basiert.

Im Forum hat der Adobe Senior Product Manager Stephen Nielson geantwortet (übersetzt mit DeepL), die ich hier kurz kommentiere:

Stephen Nielson: Beim Entfernen eines Bereichs sehen wir, dass GenFill in der Regel bessere Ergebnisse mit einer leeren Eingabeaufforderung (anstelle von „Haar“ oder „Nein“) erzielt. Generative Modelle können unberechenbar sein, aber das könnte in diesem Fall helfen.

Nein, das hilft nicht bei den gezeigten Problemen. Tatsächlich sind im aktuellen »Generatives Füllen«-Modell Beschreibungen wie »Entfernen« oder »Remove« hilfreich, um das Generieren von alternativen Objekten anstelle eines passenden Hintergrunds zu vermeiden.

Stephen Nielson: Wir sind uns des Problems bewusst, bei dem die Texturqualität geringer ist als erwartet, und wir untersuchen sowohl kurz- als auch langfristige Lösungen.

Da dürfen wir gespannt sein. Die Bewusstwerdung eines Problems ist der erste Schritt. Aber es ist wahrscheinlich nicht so, dass Adobe erst nach der Veröffentlichung plötzlich und ohne jedes Feedback von Prerelease-Testern über dieses Problem stolpert.

Stephen Nielson: Bei unseren internen Tests haben wir festgestellt, dass Image 3 Model im Durchschnitt qualitativ bessere Ergebnisse liefert als die Vorgängerversion. Wie ich bereits erwähnt habe, können generative Modelle unberechenbar sein. Es gibt viele Fälle, in denen das neue Modell besser ist, aber es gibt auch einige, in denen die Ergebnisse schlechter sind. Unsere Prioritäten für die nächste Version des Firefly-Modells sind eine gleichmäßigere Qualität und eine höhere Auflösung der Ergebnisse.

Hier verstehe ich den Testprozess von Adobe nicht. Ausnahmslos ALLE Nutzer, die KI-Funktionen von Photoshop einsetzen und mit denen ich mich seit Veröffentlichung von Version 2025 auf allen möglichen Plattformen und Wegen ausgetauscht habe, hatten eine Verschlechterung der Ergebnisse festgestellt. Say no more!

Ich meine: Wer diesen Monty-Python-Sketch nicht kennt, hat nie gelebt! 😉

Stephen Nielson: Wie bereits erwähnt, können Sie immer noch auf das alte Modell zugreifen, indem Sie Photoshop 2024 (v25.x) verwenden. Sie können sowohl Photoshop 2024 als auch 2025 zur gleichen Zeit installiert haben.

Ja, ganz toll!

Sarkasmus ist übrigens neben Deutsch meine Muttersprache.

Ernsthaft: Eine alte Version zu empfehlen, weil die neue in einer Hinsicht schlechter ist, kann doch nicht ernst gemeint sein. So etwas sollte deutlich benutzerfreundlicher gelöst werden. Und dafür gibt es einfache Lösungen. Aber mich fragt natürlich keiner. 🤷‍♂️

KI-Probleme des „Entfernen-Werkzeugs“

Obwohl das »Entfernen-Werkzeug« beim Retuschieren, wie oben gezeigt, bessere Ergebnisse als »Generatives Füllen« produziert, liefert es in der aktuellen Version häufiger als zuvor schlechte Ergebnisse. Es fügt jetzt oft einfach neue Ersatz-Objekte ein, statt einen glaubhaften Hintergrund zu produzieren.

Hier soll der Turm entfern werden … © Olaf Giermann

… im Ergebnis erhält man aber ein neues, zufälliges Objekt. Man muss also mehrfach, immer wieder über dieselbe Stelle malen, bis man ein zufrieden stellendes Ergebnis erzielt. Da lohnt es sich aktuell meist eher, »Generatives Füllen« als das »Entfernen-Werkzeug« zu nutzen, denn mit ersterem erhält man statt nur einem Ergebnis zwei zusätzliche Vorschläge.

KI-Probleme: Aktueller Retusche-Vergleich durch Petapixel

Beschämend für Adobe ist der aktuelle Vergleich der KI-Retusche-Ergebnisse von Photoshop und dem neuen AI Photo Clean Up von Apple (Petapixel-Blog).

Da kann ich die gezeigten Probleme fast durchweg bestätigen. Nur das erste Beispiel deutet auf einen Hardware-Fehler oder Bug hin:

Original. © Petapixel

Das von Petapixel gezeigte Retusche-Ergebnis von Photoshop kann ich nicht nachvollziehen. Es ist wahrscheinlich auf einen (Grafik?-) Bug zurückzuführen.

Mein Ergebnis mit Photoshops »Entfernen-Werkzeug« ist ziemlich perfekt.

Lustig, aber wie erwartet und ziemlich gut, ist das Ergebnis von »Entfernen mit einem Klick: Drähte und Kabel« über die Optionsleiste des »Entfernen-Werkzeugs« (in Photoshop Beta). Die Kabel sind verschwunden, nur die Vögel bleiben.

Vor allem beim japanischen Bahnhof ist es mit Photoshops »Entfernen-Werkzeug« oder mit »Generatives Füllen« in Photoshop 2025 ohne etwas Glück fast unmöglich, störende Elemente zu entfernen, weil man ständig nur neue Gegenstände oder in verkorkster Weise Personen generiert:

Original © Petapixel

Ein Versuch, beide Personen in Photoshop zu entfernen. Statt einem neuen Hintergrund, erhält man neu generierte Objekte.

Weitere Bild-Beispiele finden Sie in diesem Petapixel-Blogbeitrag, in dem Apples brandneue Clean-up-Funktion mit Adobes Ergebnissen verglichen wird: Apple vs. Adobe: One is Clearly Better at AI Photo Clean Up

Nach meinen ersten eher enttäuschenden Experimenten mit Apples Clean-Up und meinen früheren, sehr positiven Erfahrungen mit Photoshops »Entfernen-Werkzeug« begann ich diesen Blog-Beitrag mit der Intention, den reißerischen Petapixel-Artikel zu widerlegen. Aber leider muss ich nach vielen Tests in Photoshop 2025 dem dort Gesagten recht geben.

Was ist da los, Adobe? Ich verstehe zwar, dass KI-Modelle eine kniffelige Angelegenheit sind, aber vielleicht sollte man den Test- und Umfrageprozess angesichts des aktuell wieder sehr negativen Feedbacks einmal überdenken. Ich sag’s ja nur. 😉