Die 800. DOCMAtische Depesche und acht docmatische Bücher für die festliche Zeit

800 Depeschen – als ich die erste verschickt habe, das ist jetzt über 16 Jahre her, hätte ich nicht erwartet, dass wir irgendwann weniger über Bildbearbeitung mit Photoshop, sondern über weit mächtigere KI-Tools berichten würden. Letzte Woche hat nun auch Adobe angekündigt, seine Werkzeuge in ChatGPT verfügbar zu machen. Die Zeitenwende ist also im vollen Gange, leider nicht nur auf der Ebene von Software.

Trotz allem möchten wir als Team von DOCMA.info Ihnen für Ihre Treue, Ihre Fragen und Ihre Kritik danken. Bleiben Sie uns gewogen! Wenn Sie die kostenlose wöchentliche Depesche auch erhalten möchten, melden Sie dich einfach hier an.



Weil Weihnachten naht und die Zeit der Geschenke nicht nur Kinderaugen zum Leuchten bringt, wollen wir Ihnen acht Bücher ans Herz legen, die nicht nur hochwertig gedruckt sind, sondern auch spannende Geschichten mit vielen Bildern erzählen – von Visionen, Experimenten und der Lust am kreativen Grenzgang.

CAISPAR – Caspar David Friedrich trifft auf Künstliche Intelligenz

Was passiert, wenn die Melancholie der Romantik auf die Rechenleistung moderner KI trifft? Christoph Künne lässt Friedrichs Motive von Maschinen neu deuten – in fünf Abstraktionsgraden, zwischen Hommage und Zukunftsvision. Ein Bildband, der zeigt, dass auch Algorithmen auch Sehnsuchtsbilder erschaffen können.

Kann eine Maschine „Girls Just Want to Have Fun“ wirklich fühlen? 100 KI-generierte Bilder zu 20 Pop-Hymnen der 80er Jahre, begleitet von einer Spotify-Playlist. Ein Buch, das Nostalgie, Technik und die Frage nach der Seele der Musik auf überraschende Weise verbindet.

Stage & Backstage – Das Staatsballett Hannover unter Marco Goecke, fotografiert von Ralf Mohr

Hier tanzt nicht nur das Ballett, sondern auch das Licht. Ralf Mohr fängt mit feinem Gespür die Magie und den Schweiß hinter den Kulissen ein. Ein Bildband für alle, die wissen wollen, wie viel Mensch im perfekten Moment steckt.

Wenn Robben-Muschel-Hybride Mikroplastik filtern und Harpyien-Kolibris den Regenwald retten, ist das nicht Science-Fiction, sondern künstlerische Forschung. Ein Buch, das zeigt, wie KI zwischen Utopie und Wirklichkeit neue Wege denkt – und dabei auch die Grenzen des Machbaren auslotet.

Altglas ist keine Altlast. Wer wissen will, wie alte Linsen an modernen Kameras ihren Zauber entfalten, findet hier Erfahrungsberichte, Praxistipps und eine Liebeserklärung an das Unperfekte. Für alle, die das Besondere im Unscheinbaren suchen.

Die Magie des Kinos – eingefangen in Objektiven, die einst für die große Leinwand gebaut wurden. Heute sorgen sie an Digitalkameras für Bilder, die so nie im Kino zu sehen waren. Ein Buch für alle, die Geschichte und Gegenwart durch Kinolinsen betrachten wollen.

Wie spricht man eigentlich mit einer Bild-KI? Dieses Kompendium zeigt, wie aus Worten Bilder werden – von Midjourney bis zu Photoshops Neural Filters. Mit vielen Anleitungen und Video-Tipps für alle, die die Kunst des Promptens meistern wollen.

Wer wissen will, wie man mit wenigen Worten große Bilder zaubert, findet hier über 140 Praxisbeispiele – zweisprachig, mit QR-Codes und jeder Menge Inspiration. Für Einsteiger und Fortgeschrittene, die der eigenen KI-Bildproduktion auf die Sprünge helfen wollen.

