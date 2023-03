KI-Prompt Inspiration: cutaway diagram

In eigentlich verschlossene Dinge hineinzusehen, hatte für Künstler schon immer einen großen Reiz. Von Leonardo da Vinci wird erzählt, er habe nachts unter Lebensgefahr auf Friedhöfen frische Leichen ausgegraben, um sie heimlich zu sezieren. Vermutlich ist das Unsinn, dennoch sind seine anatomischen Zeichnungen überliefert. Ebenso die Fritz Kahns, eines künstlerisch ambitionierten Frauenarztes, der in den 20er und frühen 30er Jahren ein bekannter Illustrator naturwissenschaftlicher Infografiken und Buchautor war. Sein Thema war die „Maschine Mensch“, also die Darstellung der physiologischen Vorgänge im Körper.

Doch genug des Rückblicks in die Kulturgesichte: Was kann man mit dem Prompt-Befehl „cutaway diagram“ heute praktisch anfangen?

Nehmen wir also, in Anlehnung an Fritz Kahn, das Thema Mensch und schauen in ihn beziehungsweise in unserem Fall in sie hinein:

cutaway diagram woman

Schon auf den erster Blick wird ersichtlich: Ja, das hat etwas mit Anatomie zu tun. Aber nein, da stimmt nichts im Detail. Von den Beschriftungen wollen wir gar nicht reden, denn dieser Bereich ist bei KI-Bildern immer noch reine Fantasie.

Bleiben wir beim Thema Anatomie und wechseln die Gattung:

cutaway diagram cat

Inhaltlich völlig absurd, dafür visuell um einiges interessanter. Insbesondere, was die Details angeht. Schaut wir mal etwas tiefer in die Variante unten rechts hinein:

Zwischenfazit

Die KI erzeugt hier optisch lustige, aber inhaltlich völlig absurde Infografiken. Vielleicht wird es ja besser, wenn wir die Komplexität erhöhen und den Prompt erweitern. Ich habe bei der Gelegenheit auch das Erzählformat auf 3:2 verbreitert:

cutaway diagram cat hunting mouse –ar 3:2

Die Katze wirkt jetzt dynamischer, aber von der Mausjagd ist nichts zu sehen. Wechseln wir das Sujet in Richtung Unbelebtes und Fantastisches. Sicher ein geeignetes Feld, denn da kommt es dann nicht auf die Details an. Blicken wir also in die KI-Vorstellung des Todessterns aus Star Wars:

cutaway diagram „Death star“ –ar 3:2

Etwas nach Todesstern sieht nur die Version oben rechts aus. Lassen wir davon also Variationen rechnen:

Schon besser, aber wie sagt man der KI, dass der ganze Todesstern zu sehen sein soll? „Full View“ oder „Wide angle“ halfen nicht weiter, auch die Neuberechnung einer Variante ohne die Formatangabe bringt nicht das gewünschte Ergebnis.

cutaway diagram „Death star“

Es hilft im Grunde nur neu anzufangen

Und dann die gewünschte Variante nach dem Skalieren in Photoshop rechts und links mit der »Inhaltsbasierten Füllung« erweitern.