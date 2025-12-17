KI

Neue Videofunktionen und KI-Modelle für Adobe Firefly

Johannes Wilwerdingvor 17 Stunden
1 Minute Lesezeit

Adobe hat eine Reihe von Neuerungen für das Firefly-Videomodell vorgestellt. Die Updates zielen auf präzisere Kontrolle und erweiterte Auswahlmöglichkeiten bei der Video-Bearbeitung ab.

Die zentrale Neuerung ist die Funktion „Prompt to Edit“. Bislang mussten Anwender bei Firefly für jede Änderung ein Video komplett neu generieren. Die neue Funktion erlaubt es nun, bestehende Clips durch Texteingaben in natürlicher Sprache gezielt zu bearbeiten – etwa durch Anweisungen wie „Himmel in bewölkt ändern und Kontrast verringern“ oder „leicht auf das Hauptmotiv heranzoomen“. Für diese nachträglichen Bearbeitungen nutzt Adobe das Aleph-Modell von Runway.

Eine weitere neue Kontrollfunktion betrifft die Kamerabewegung. Fotografen können jetzt ein Startbild hochladen und zusätzlich ein Referenzvideo, das die gewünschte Kamerabewegung zeigt. Das System übernimmt dann diese Bewegung für den neu generierten Clip.

Adobe integriert zudem zwei externe Modelle in Firefly. Topaz Astra ermöglicht das Hochskalieren von Videomaterial auf 1080p oder 4K-Auflösung. Die Funktion richtet sich an Anwender, die Material mit niedriger Auflösung verbessern oder älteres Archivmaterial aufbereiten möchten.

Das zweite neue Partnermodell ist FLUX.2 von Black Forest Labs. FLUX.2 kann Bilder mit bis zu einem Megapixel in flexiblen Seitenverhältnissen generieren und verarbeitet bis zu vier Referenzbilder gleichzeitig. Das Modell steht in den Firefly-Modulen „Text to Image“, „Prompt to Edit“ und in Photoshop Desktop zur Verfügung. Ab Januar 2026 folgt die Integration in Adobe Express.

Der neue Firefly Video Editor befindet sich derzeit in der öffentlichen Beta-Phase. Die Browser-basierte Anwendung dient als Arbeitsumgebung, in der sich generierte Clips, Tonaufnahmen und eigenes Material kombinieren und zu fertigen Projekten zusammenfügen lassen. Anwender können Videos entweder mithilfe der Zeitleiste (präzise Kontrolle über Tempo, Schnitte und Ebenen) oder, für die Arbeit mit Text – Gesprächs- oder Interview-Inhalten, mithilfe von Text editieren. Letztere Methode ermöglicht es, Segmente zu kürzen oder zu ordnen, indem man den Text im Transkript bearbeitet.

Derzeit unterstützt der Video-Editor nur den Chrome-Browser auf macOS- und Windows-Systemen. Hochgeladene Dateien dürfen maximal 20 Gigabyte groß sein und eine Länge von vier Stunden nicht überschreiten.

Bis zum 15. Januar 2026 bietet Adobe eine Sonderaktion: Abonnenten der Firefly-Tarife können in diesem Zeitraum unbegrenzt Bilder mit allen verfügbaren Firefly- und Partnermodellen generieren. Zusätzlich entfällt die Mengenbeschränkung für Videos mit dem Firefly-Videomodell.

Weitere Informationen finden Sie im Adobe-Blog.

Schlagworte
Johannes Wilwerdingvor 17 Stunden
1 Minute Lesezeit
Bild von Johannes Wilwerding

Johannes Wilwerding

Johannes Wilwerding hat bereits Mitte der Achziger Jahre und damit vor dem Siegeszug von Photoshop & Co. Erfahrungen in der Digitalisierung von Fotos und in der elektronischen Bildverarbeitung gesammelt. Seit 2001 ist er freiberuflicher Mediengestalter und seit 2005 tätig für das DOCMA-Magazin.

Ähnliche Artikel

Adobe integriert erstmals externe KI-Modelle in Photoshops Generatives Füllen

26. September 2025

Firefly Boards für KI-gestützte Ideenfindung jetzt regulär verfügbar

24. September 2025

Hidden Prompts: Scheuklappen für die KI

30. Juli 2025

Adobes KI-Odyssee: Zwischen Börsenfrust und kreativer Revolution

18. Juni 2025

Schreibe einen Kommentar

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu schreiben.

© Copyright 2025, All Rights Reserved  |  DOCMA
Schaltfläche "Zurück zum Anfang"