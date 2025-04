Stichwörter per Sprühdose zuweisen

In Lightroom Classic ist die Sprühdose das Werkzeug der Wahl, um schnell einzelne Bilder oder ganze Serien mit den gleichen Stichwörtern zu versehen. Aktivieren Sie die Sprühdose (a) in der Werkzeugleiste, wählen Sie für »Malen« den Modus »Stichwörter« (b) und geben Sie die gewünschte Kombination aus Stichwörtern in das Feld daneben (c) ein. Um sie zuzuweisen, müssen Sie nur die entsprechenden Bilder anklicken oder „übermalen“. Mit gehaltener Alt-Taste entfernen Sie die vorgenommene Änderung wieder. Halten Sie die Shift- und die Alt-Taste gedrückt, wird »Stichwortsätze« unter dem Mauszeiger eingeblendet (d) und Sie können per Mausklick ein Stichwort hinzufügen.

Ein Video zum Tipp finden Sie unter: www.docma.info/22119