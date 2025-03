Kulturelle Aneignung?

Interview zur Rechtslage

mit Rechtsanwalt Arne Trautmann von der Kanzlei SNP Schlawien in München

DOCMA: Ein Porträt mit freien Schultern, frontal aufgenommen mit neutralem Gesichtsausdruck und vor einen einheitlichen hautfarbenem Hintergrund gezeigt. Ist so eine Idee schützbar?

ARNE TRAUTMANN: Fälle wie dieser verleiten dazu, einfache Antworten zu geben, wie „Ideen sind doch nicht schutzfähig“. Oder umgekehrt auch: „Man kann sich nicht einfach an das dranhängen, was ein anderer mit viel Kreativität und Mühe geschaffen hat“. Und all das stimmt, nur nicht immer und nicht immer ­gleichzeitig.

DOCMA: Es ist also kompliziert?

ARNE TRAUTMANN: Kompliziert ­eigentlich nicht, man muss nur genau hinsehen. Wie oft im Recht stellt sich die Frage, nach welchen Kriterien man Sachverhalte in welches Schublädchen einsortiert. Versuchen wir das einfach mal hier im konkreten Fall. Wichtig ist zu verstehen, dass das Urheberrecht „Werke“ schützt.

DOCMA: Wann ist denn ein Foto ein „Werk“?

ARNE TRAUTMANN: Ein Werk in diesem Sinne ist eine persönliche Schöpfung des Urhebers, die geistigen Gehalt hat, eine wahrnehmbare Formgestaltung aufweist und in der die Individualität des Urhebers zum Ausdruck kommt. Der letzte Punkt ist dabei entscheidend: Je individueller und komplexer ein Werk ist, je mehr es über das vorhandene Schaffen hinausgeht, je bedeutender also die Schöpfungshöhe ist, desto größer ist auch der urheberrechtliche Schutzumfang. Wichtig ist dabei zu erkennen, dass das eine rechtliche Beurteilung ist. Ob das Werk dann gut oder künstlerisch wertvoll ist, vermag das Recht nicht zu sagen.

Bei Fotografien ist zuletzt wichtig, dass sie als bloße „Lichtbilder“ auch dann geschützt sind, wenn sie nicht die Qualität eines Werkes, eben eines „Lichtbildwerkes“ erreichen. Allerdings geht der Schutz dann nicht besonders weit – die direkte Übernahme des Lichtbildes ist verboten, schon leichte Änderungen stellen aber einen hinreichenden Abstand her. Aufgrund der bewussten Inszenierung und des überlegten Einsatzes von fotografischen und künstlerischen Mitteln liegen in unserem Fall aber Lichtbildwerke vor, nicht „nur“ Lichtbilder.

DOCMA: Damit ist der Fall bei uns doch eigentlich klar: Es sind andere Personen zu sehen als bei der brasilianischen Künstlerin.

ARNE TRAUTMANN: Auf die Modelle kommt es hier nicht wirklich an. Wir müssen uns zunächst ansehen, wo sich die Serien ähneln, wo sie sich unterscheiden, und das Ergebnis dann bewerten. Was die beiden Serien verbindet ist zunächst, dass es sich um Porträts handelt, bei denen auch die nackten Schultern und ein Teil des Oberkörpers zu sehen ist, damit der Hautton des Modells gut eingeschätzt werden kann. Beide Serien ermitteln zudem den Hautton, legen diesen als Bildhintergrund an und teilen das Ergebnis mit: Im Fall der ursprünglichen Serie mit einem spezifischen Prozedere als Pantone-Wert. Bei der neuen Serie nur nach visuellen Kriterien als Hex-Code. Auch die Bildformate sind unterschiedlich, die Lichtsetzung und die daraus folgenden Bildkontraste sind nicht dieselben, in der neueren Serie werden zudem zum Modell noch in einem Textteil Angaben gemacht.

DOCMA: Das betrifft doch aber jedes einzelne Bild. Macht es denn einen Unterschied, dass hier ganze Serien vorliegen? Immerhin hat Angelica Dass angeblich über 4000 solcher Porträts aufgenommen.

ARNE TRAUTMANN: Die erste Frage muss in unserem Fall sein, ob schon die Idee einer Bildserie mit eben der dargestellten Mittelung des Hauttones geschützt ist. Nun schützt das Urheberrecht, wie oben angerissen, das Werk in seiner konkreten Form, nicht die bloße Idee oder das Werkthema. Das gilt ebenso für Stile, Techniken und Methoden: Diese müssen allen offenstehen, von jedem Schaffenden benutzt werden können. Das heißt aber nicht, dass eine Serienkonzeption nicht doch in bestimmten Fällen schutzfähig sein kann, wenn sie denn schon über die bloße Idee hinausgeht, jedenfalls als Skript besteht oder sogar schon in die entsprechende Serie umgesetzt ist.

DOCMA: Ist das ein Thema mit Bezug zur Fotografie?

ARNE TRAUTMANN: Das wird häufig am Fall von TV-Shows diskutiert. Hier hat die Frage große praktische Bedeutung, da solche Shows oft von spezialisierten Produktionsfirmen entwickelt und für recht erhebliche Summen international lizenziert werden. Solche Shows setzen sich – ganz ähnlich der Bildserie in unserem Fall – aus einer Vielzahl von Einzelelementen zusammen, die gemeinsam dann für den Gesamteindruck der Serie verantwortlich sind. In unserem konkreten Fall handelt es sich allerdings um eine Serienidee mit vergleichsweise wenigen Elementen, und sämtliche dieser Elemente sind auch wenig individuell in dem Sinn, dass sie neu wären oder über vorvorhandenes Schaffen deutlich hinausreichen.

Denn das Herstellen eines Porträts von Modellen ist absoluter Studiostandard in der Fotografie, und beide Serien bieten hier absolut keine wahrnehmbaren Besonderheiten oder Eigenarten: Das hat man so tausendmal in Kunst aber auch Werbung gesehen. Auch die Idee, den Fotohintergrund auf die Hautfarbe abzustimmen, ist nicht neu. Das genau als Mittelwert der Hautfarbe zu machen und das auch entsprechend als – Pantone-Wert oder Hex-Code – anzugeben, ist zwar interessant, aber auch kein weiter schöpferischer Sprung. Und in allen sonstigen Elementen unterscheiden sich die beiden Serien eben deutlich.

DOCMA: Kann man sich einzelne Bilder schützen lassen?

ARNE TRAUTMANN: Das Serienkonzept ist das eine, konkrete Bilder sind etwas anderes. Natürlich ist denkbar, dass auch einzelne Bilder aus der neueren Serie Rechte an Fotografien aus der alten Serie verletzen. Hinzu kommt: Wenn ein Künstler nun sehr viele Lichtbildwerke unter einem ganz bestimmten Leitstern erstellt, mit einer ganz bestimmten und herausragenden Idee fertigt, dann kann sich dieses Gesamtwerk durchaus zu etwas verdichten, das einer Art Serienschutz schon recht nahekommt. Weil es nämlich dann schwierig wird, noch etwas in den „Ideenraum“ der Serie einzuschieben, das nicht auch den Schutzbereich der einzelnen Elemente der Lichtbildserie verletzt.

Auch einen solchen Fall sehen wir hier aber nicht. Nachdem die Einzelbilder sich – gewollt – sehr nah an der Serienkonzeption halten, dürfen wir hier mit derselben Begründung wie beim Format auch in dessen einzelner Umsetzung eine Rechtsverletzung ablehnen. Die Schöpfungshöhe der einzelnen Fotografien ist nicht wirklich hoch, da übliche und bekannte Gestaltungsmittel recht vorhersehbar eingesetzt werden. Angesichts dessen reicht der Abstand der Werke aus der ursprünglichen und der neuen Serie auch individuell aus, um eine Rechtsverletzung auszuschließen.

DOCMA: Wir danken für die ­Aufklärung!