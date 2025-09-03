5K-Monitor für Kreative: Philips Brilliance 27E3U7903

Philips hat mit dem Brilliance 27E3U7903 einen neuen 27-Zoll-Monitor vorgestellt, der sich an professionelle Bild- und Videobearbeiter, Gestalter und Fotografen richtet. Das Gerät kommt mit einer Auflösung von 5120 × 2880 Pixeln, also 5K Ultra HD, und zeigt auf 68,5 Zentimetern Bilddiagonale rund 14,7 Millionen Bildpunkte. Damit erreicht der hardware-kalibrierbare Bildschirm eine Pixeldichte von 218 ppi.

Bildqualität und Farbraum

Der Monitor deckt laut Datenblatt den Farbraum Adobe RGB zu 99,5 Prozent, DCI-P3 zu 99 Prozent und REC.709 vollständig ab. Mit einem Kontrastverhältnis von 2000:1 und Unterstützung von DisplayHDR 600 liefert das Panel bis zu 600 cd/m² Helligkeit. Die hohe Zahl von 1,07 Milliarden darstellbaren Farben macht feinste Abstufungen sichtbar. Für eine präzise Farbdarstellung ist das Gerät „Calman Ready“, das heißt, eine automatische Hardware-Kalibrierung läuft ohne manuelle Eingriffe mit der Calman-Software.

Anschlüsse und Stromversorgung

Der Philips Brilliance 27E3U7903 ist mit zwei Thunderbolt-4-Anschlüssen ausgestattet. Die Thunderbolt-4-Technologie bietet hohe Datenübertragungsgeschwindigkeiten von 40 Gbit/s, unterstützt hochauflösendes Video, erlaubt den direkten Anschluss weiterer Monitore, bietet Stromversorgung von bis zu 96 Watt für angeschlossene Geräte und kann eine stabile Ethernet-Verbindung von 1 Gbit/s bereitstellen. Zusätzlich gibt es HDMI 2.1, mehrere USB-A- und USB-C-Ports sowie einen Kopfhöreranschluss.

Funktionen für den Arbeitsalltag

Mit der MultiView-Technologie zeigt der Philips zwei Quellen gleichzeitig nebeneinander an, zum Beispiel ein Notebook und einen Desktop-PC. SmartKVM erlaubt den schnellen Wechsel zwischen Eingabegeräten über die Tastatur – ein dreifacher Druck auf die Strg-Taste genügt.

Für Videokonferenzen sitzt im Rahmen eine 5-Megapixel-Webcam mit Mikrofon und LED-Anzeige. Eine KI-gestützte Autoframing-Funktion passt den Bildausschnitt automatisch an, sobald Personen den Raum betreten oder verlassen.

Die PowerSensor-Technik registriert Bewegungen vor dem Monitor und versetzt Bildschirm und Rechner in den Ruhemodus, wenn niemand davor sitzt. Das reduziert den Stromverbrauch. Zusätzlich schützt eine Blaulichtfilterung die Augen vor Belastung bei langer Nutzung.

Ergonomie und Ausstattung

Der Standfuß erlaubt Höhenverstellung um 150 Millimeter, Neigung bis 20 Grad, Drehung um 360 Grad und Hochkantbetrieb. In das Gehäuse sind zwei Lautsprecher mit je fünf Watt integreiert. Das Gerät bringt ohne Standfuß 6,3 Kilogramm auf die Waage und misst 624 × 391 × 28 Millimeter.

Der Philips Brilliance 27E3U7903 ist zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 1.159 EUR (UVP inkl. MwSt.) beziehungsweise 1.099 CHF (UVP; exkl. MwSt. + vRG) erhältlich.