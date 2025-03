Wie die „Kantenerkennung“ ­funktioniert

Die Funktion optimiert Auswahlkanten. Das ist nicht nur praktisch bei Fell und Frisuren, sondern auch für andere detailreiche Objektkonturen. Die »Kantenerkennung« (a) ist falsch benannt. Richtiger wäre die Bezeichnung „Kante verbessern“. Und das »Kante-verbessern-Pinselwerkzeug« müsste eigentlich „Radius-Werkzeug“ heißen. Denn dann würde klar, dass Sie damit nur einen Bereich entlang der Auswahlkanten einmalen, an denen Photoshop die Auswahl verbessern soll. Genau dasselbe erreichen Sie mit dem »Radius«-Regler (b). Der Kantenverbesserungsbereich lässt sich mit der Taste »J« einblenden (c). Dabei wird dann auch deutlich, was die Option »Smartradius« (d) bewirkt: Sie versucht, den Radius (also den Verbesserungsbereich) möglichst klein zu halten.

