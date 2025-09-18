EIZO ColorEdge CG2400SV: 24-Zoll-Monitor für Video-Workflows

EIZO erweitert seine ColorEdge-Serie um den 24,1 Zoll großen CG2400SV mit WUXGA-Auflösung (1920 x 1200 Pixel), eine speziell für die Film- und Broadcast-Industrie optimierte Variante des ColorEdge CG2400S. Mit SDI-Konnektivität, HDR-Unterstützung und höchster Farbpräzision eignet er sich für Schnittplätze, Studios und mobile Produktionen.

SDI-Anschlüsse für verlustfreie Videosignale

Der CG2400SV ist der zweite Monitor der Serie mit SDI-Ein- und -Ausgang. Das Kürzel SDI steht für „Serial Digital Interface“ und beschreibt eine digitale Schnittstelle, die unkomprimierte Videosignale ohne Qualitätsverlust überträgt. Anwender können den Monitor direkt an professionelle Kamerasysteme oder Live-Feeds anschließen. Zusätzlich sind ein HDMI- und ein DisplayPort-Anschluss vorhanden. So integriert sich das Gerät nahtlos in verschiedenste Video-Setups – vom Filmstudio bis zur Außenübertragung.

HDR-Unterstützung für lebendige Bilder

Mit einer maximalen Helligkeit von 400 Candela pro Quadratmeter (cd/m²) und einem hohen Kontrastverhältnis von 1800:1 erfüllt der CG2400SV die Anforderungen des DCI-Standards, der in der Kinoproduktion Maßstab ist. Die Unterstützung für HLG- (Hybrid Log Gamma) und PQ-Gammakurven (Perceptual Quantizer) ermöglicht eine präzise Darstellung von HDR-Inhalten. Bei der Nachbearbeitung werden so feine Farb- und Helligkeitsabstufungen sichtbar, die etwa in Sonnenuntergängen oder schattigen Szenen Details herausarbeiten.

Farbgenauigkeit auf Broadcast-Niveau

Das Wide-Gamut-IPS-Panel deckt 98 Prozent des DCI-P3-Farbraums ab, der in der professionellen Videoproduktion als Standard für satte, realitätsnahe Farben gilt. Darüber hinaus unterstützt der Monitor den BT.2020-Standard. Die 10-Bit-Darstellung und eine 16-Bit-3D-LUT (Look-Up-Table) sorgen für weiche Farbübergänge und eine exakte Farbwiedergabe – entscheidend, wenn zum Beispiel bei der Farbkorrektur Hauttöne stimmen oder Firmendesigns exakt getroffen werden müssen.

Automatische Kalibrierung und zentrale Verwaltung

Der CG2400SV bringt einen integrierten Kalibrierungssensor mit. Damit kann der Monitor zu festgelegten Zeiten automatisch kalibriert werden, um dauerhaft eine konstante Farbwiedergabe sicherzustellen. Die Software ColorNavigator übernimmt dabei die Steuerung. Über das ColorNavigator Network lässt sich der Monitor außerdem in ein zentrales Qualitätsmanagement einbinden. So kann eine ganze Flotte von Monitoren an verschiedenen Standorten zentral überwacht und eingestellt werden – praktisch für größere Studios oder Agenturen. Eine API-Schnittstelle ermöglicht zudem die Einbindung in Drittanbieter-Software, sodass bestimmte Funktionen direkt aus anderen Programmen heraus genutzt werden können.

Schnelle Kontrolle durch Pixel Inspection

Mit der Funktion „Pixel Inspection“ lässt sich unmittelbar prüfen, ob die Signalverarbeitung im gesamten Workflow korrekt arbeitet. Dies hilft, Fehlerquellen früh zu erkennen und die Qualität zu sichern. Beispielsweise kann ein Videoeditor sofort prüfen, ob das Farbsignal auf dem gesamten Weg – vom Kamerasensor bis zum Monitor – unverfälscht bleibt.

Kompaktes und nachhaltiges Design

Der CG2400SV eignet sich durch seine kompakte Bauweise auch für enge Arbeitsbereiche wie Regieräume oder mobile Setups. Ein integrierter Tragegriff erleichtert den Transport – etwa, wenn der Monitor vom Studio zum Drehort wechseln muss. Das Gehäuse besteht zu über 85 Prozent aus recyceltem Kunststoff.

Technische Daten im Überblick

24-Zoll-Wide-Gamut-LCD mit einer Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln (Format 16:10)

SDI-Ein- und -Ausgänge (3G-SDI Level A und HD-SDI)

98 Prozent DCI-P3-Farbraumabdeckung

Maximalhelligkeit: 400 cd/m², Kontrast: 1800:1

10-Bit-Farbdarstellung, 16-Bit-3D-Look-Up-Table

Hardware-Kalibrierung von Helligkeit, Weißpunkt und Gamma

Integrierter Kalibrierungssensor für automatische Selbstkalibrierung

Digital Uniformity Equalizer für gleichmäßige Leuchtdichte und Farbreinheit

Pixel Inspection zur Kontrolle des Farbsignals

DisplayPort- und HDMI-Eingang

Kopfhöreranschluss

Lichtschutzhaube im Lieferumfang

5 Jahre EIZO Werksgarantie mit Vor-Ort-Austausch

Verfügbarkeit und Preis

Der EIZO ColorEdge CG2400SV soll ab Dezember 2025 zum unverbindlichen Preis von 1899 Euro im Handel erhältlich sein. Erstmals zeigt EIZO das Modell auf der IBC 2025 in Amsterdam.