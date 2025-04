HSL/Farbe: Andere Farben ausblenden

Hier geht es um eine Funktion in Lightroom Classic, von der Sie vielleicht gar nicht wussten, dass Sie sie benötigen, aber schon bald nach dem ersten Ausprobieren nicht mehr auf sie verzichten möchten. Halten Sie im Bereich »HSL/Farbe« beim Verschieben der Regler oder beim Nutzen des entsprechenden »Zielgerichtet-Anpassen-Werkzeugs« die Alt-Taste gedrückt, werden alle Farben außerhalb des beeinflussten Farbbereichs in Graustufen dargestellt. Man sieht also sofort, welche Bildbereiche man durch die Korrektur verändert.