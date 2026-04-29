Sehnsucht nach Wahrheit: Was die Ausstellung „Never Seen the Light“ über KI-Bilder, Bildmanipulation und unser Bedürfnis nach Gewissheit verrät

Wer sich mit KI-generierten Bildern, Bildmanipulation und der Glaubwürdigkeit von Fotografie beschäftigt, kommt an der aktuellen Ausstellung „Phillip Toledano & Edward Trevor: Never Seen the Light“ im Fotografiska Berlin nicht vorbei. Hier wird nicht nur die technische Seite der künstlichen Bildproduktion vorgeführt, sondern vor allem die Frage gestellt, warum wir Bildern überhaupt trauen wollen – und wie leicht sich diese Sehnsucht nach Gewissheit ausnutzen lässt. Die Ausstellung ist ein Lehrstück für alle, die sich professionell mit Fotografie, Bildbearbeitung und der Zukunft des Mediums auseinandersetzen.

Die perfekte Lüge: Ein Archiv, das nie existierte

Im Zentrum der Ausstellung steht ein vermeintlich wiederentdecktes Negativarchiv aus den 1930er- und 1940er-Jahren, angeblich hinterlassen von Edward Trevor, dem Vater von Phillip Toledano. Die Aufnahmen zeigen New York in filmreifen Kompositionen, voller Zeitkolorit und subtiler Abweichungen von der Realität: Das sitzen sich ein Junge und ein Affen gegenüber, die beide eine Zigarette rauchen, oder zwei dicke Männer von denen einer den anderen Huckepack trägt.

Eigentlich war ich bei Fotografiska, um mir die James Nachtwey Ausstellung anzusehen, die nur noch ein paar Tage läuft. Als ich im Anschluss eher zufällig die Motive von Phillip Toledano betrachtete, dachte ich zunächst: „Wow, was für skurrile Momente“. Dann: „Eigentlich müsste der Fotograf doch viel bekannter sein, wenn er solche Bilder gemacht hat“. Dann: „Wer so skurrile Szenen einfängt, muss doch Jahre lang mit unendlich viel Zeit durch die Straßen gezogen sein“. Das macht man doch nicht nebenbei, wie im Text zur Ausstellung angedeutet. Und dann so etwa nach dem sechsten Bild: „Das ist im Grunde doch viel zu schön um wahr zu sein“. Spätestens im zweiten Teil der Ausstellung wird klar: Weder Fotograf noch Kamera noch die Ereignisse haben je existiert. Die Bilder sind vollständig KI-generiert, das Archiv eine Fiktion, der Fotograf eine Erfindung. Toledano nutzt die Sprache der klassischen Fotografie, um die Glaubwürdigkeit des Mediums zu unterlaufen und die Besucher mit ihrer eigenen Bereitschaft zur Bildgläubigkeit zu konfrontieren.

Bildglaube als menschliche Disposition

Die Ausstellung trifft damit einen Nerv, der weit über die aktuelle KI-Debatte hinausreicht. Denn das eigentliche Problem ist nicht die Technik, sondern die kognitive Architektur des Menschen. Der sogenannte Picture Superiority Effect sorgt dafür, dass Bilder im Gedächtnis haften bleiben und als besonders glaubwürdig empfunden werden. Hinzu kommt der naive Realismus: Die meisten Menschen nehmen an, dass Bilder die Welt so zeigen, wie sie ist. Sie blenden dabei aus, dass jede Fotografie eine Auswahl, eine Konstruktion, eine Interpretation darstellt. In Zeiten von Deepfakes und generativer KI hält sich diese Disposition noch erstaunlich stabil: Selbst wenn bekannt ist, dass Bilder manipuliert oder künstlich erzeugt wurden, bleibt das Vertrauen in ihre Aussagekraft oft bestehen.

Die kulturelle Konstruktion der Bildwahrheit

Die Ausstellung von Phillip Toledano ist auch ein Kommentar zur kulturellen Geschichte der Fotografie. Roland Barthes hat das „noeme“ des Fotos als „Es-ist-so-gewesen“ beschrieben: Die scheinbar objektive Spur eines vergangenen Moments. Doch schon im 19. Jahrhundert wurden diese Spuren manipuliert: Roger Fenton arrangierte Kanonenkugeln für sein berühmtes Kriegsfoto „Valley of the Shadow of Death“, Alexander Gardner versetzte Leichen für ein dramatischeres Bild von Gettysburg. Die Aura der Authentizität war immer schon eine Inszenierung, die von der Sehnsucht nach einfachen Wahrheiten lebte.

Susan Sontag hat die Fotografie als Höhle Platons beschrieben: Wir nehmen die Schatten an der Wand für die Wirklichkeit, weil sie uns unmittelbarer erscheinen als jede Erzählung. Die Ausstellung in Berlin, die noch bis zum 31.5.26 zu sehen ist, führt diese Einsichten ins digitale Zeitalter. Sie zeigt, dass die eigentliche Gefahr nicht in der KI liegt, sondern in unserem Wunsch, Bildern zu glauben.

KI-Bilder als Spiegel unserer Sehnsucht

Toledano selbst bringt es auf den Punkt: „Viele Menschen verstehen nicht, wie überzeugend KI sein kann. Manche behaupten, sie habe keine Seele. Aber das Gleiche wurde der Fotografie in den 1850er-Jahren vorgeworfen.“ Die Ausstellung nutzt die Überzeugungskraft der KI nicht, um zu täuschen, sondern um die Mechanismen der Täuschung offenzulegen. Sie zwingt die Besucher, sich zu fragen, warum sie einem Bild glauben und ob es überhaupt noch möglich ist, zwischen Dokument und Konstruktion zu unterscheiden.

Die eigentliche Herausforderung für alle, die mit Bildern arbeiten, liegt damit nicht in der nächsten Software-Generation, sondern in der Reflexion über die eigenen Sehnsüchte nach Gewissheit. Wer Bilder als Beweis akzeptiert, ohne ihre Herkunft, ihren Kontext und ihre Konstruktion zu hinterfragen, bleibt manipulierbar – egal, ob das Bild aus der Kamera, der Dunkelkammer oder dem neuronalen Netz stammt.

Nicht die Technik ist das Problem, sondern unser Bedürfnis nach einfachen Wahrheiten. Wer sich mit KI-Bildern, Bildmanipulation und der Glaubwürdigkeit von Fotografie beschäftigt, sollte weniger auf neue Tools und mehr auf die eigenen kognitiven und kulturellen Muster achten. Die Zukunft der Bildwahrheit liegt im Zweifel und in der Bereitschaft, das Bild als das zu sehen, was es immer war: eine Möglichkeit, nicht die Wirklichkeit.