Generative KI: Wo kommen die Bilder her?

Generative KI-Systeme wie Midjourney, Stable Diffusion und Firefly sind ein offenbar unerschöpflicher Quell immer neuer Bilder. Michael J. Hußmann erklärt, wie sie entstehen.

Wenn Text-zu-Bild-Systeme noch die abseitigsten Prompts halbwegs passend visualisieren, fühlt man sich an einen Zaubertrick erinnert: Ein Illusionist zieht ein Kaninchen nach dem anderen aus seinem Zylinder, in dem unmöglich genug Platz für all die Tiere gewesen sein kann. Wo nehmen Midjourney & Co. ihre Bilder her? Diese KI-Systeme haben nicht einmal einen Speicher, in dem sie enthalten gewesen sein könnten.

Die generative Magie basiert auf künstlichen neuronalen Netzen, also einer stark vereinfachten Simulation eines Nervensystems. Die simulierten Nervenzellen (Neuronen) haben Eingänge, über die sie mit den Ausgängen anderer Neuronen verbunden sind. Wenn die Summe der Werte an den Eingängen einen Schwellwert überschreitet, „feuert“ das Neuron und gibt einen Wert an seinem Ausgang aus, der wiederum mit den Eingängen weiterer Neuronen verknüpft ist. Die neuronalen Netze der KI bestehen heutzutage aus Millionen solcher simulierten Neuronen und einer noch viel größeren Zahl von Verbindungen zwischen ihnen. Generative KI-Systeme enthalten typischerweise mehrere Schichten von Neuronen: Eine Input-Schicht, in die ein Prompt-Text eingespeist wird, weitere Schichten für die eigentliche Verarbeitung und schließlich eine Output-Schicht, die das Bildergebnis erzeugt.

Was das neuronale Netz tut, wird durch seine Verschaltung bestimmt, also vor allem durch die Stärke der Verbindungen zwischen den Neuronen. Diese Variablen bilden gewissermaßen die Software der KI und werden als sogenanntes Modell gespeichert. Schaut man sich die Größe der Modelldateien an, dann sind sie viel kleiner als der Korpus aus Milliarden von Bildern, mit dem die KI für ihre Aufgabe trainiert worden war, aber auch kleiner als der Strom von Bildern, der daraus generiert werden kann. Wie bei den aus dem Hut gezogenen Kaninchen muss ein Trick hinter der generativen KI stecken, aber wie funktioniert er?

Der entscheidende Punkt ist, wie man Bilder im Computer repräsentiert. Wir kennen vor allem Bitmaps, also Bilder, die aus Zeilen und Reihen von Pixeln bestehen. Für die Zwecke der generativen KI möchte man die Bilder dagegen so repräsentieren, dass ähnliche Bilder auch als ähnliche Folgen von Bits und Bytes gespeichert werden. Mit RGB-Bitmaps, wie wir sie in Photoshop bearbeiten, funktionierte das nicht: Wenn wir mehrere Fotos einer Katze vergleichen, die sie von vorne, von hinten, von der Seite und mit unterschiedlichen Körperhaltungen zeigen, dann sind sich die RGB-Bilder nicht besonders ähnlich. Die Pixel für Pixel berechnete Differenz kann auch mal größer als die zwischen dem Bild der Katze und dem eines Hundes ähnlicher Fellfarbe sein. Statt durch die Farbe der einzelnen Pixel kann man die Bilder aber durch ihre Merkmale beschreiben. Für eine ausreichend treffgenaue Beschreibung sind Tausende, wenn nicht Millionen von Merkmalen nötig, aber für ein neuronales Netz ist es keine Herausforderung, Bilder darin umzurechnen. Für diese Aufgabe muss es lediglich mit Milliarden von Bildern trainiert werden. Das Netz liefert dann zu jedem Bild die Werte seiner Merkmale, also Koordinaten in einem vieldimensionalen Merkmalsraum. Die Merkmale können beispielsweise Alter, Geschlecht, Farbe und Aggregatzustand (sofern jeweils anwendbar) sein, aber auch Eigenschaften, die das neuronale Netz im Training selbst entdeckt hat.