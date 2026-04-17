Godox Litemons LE200D: Kompaktes 220-Watt-LED-Dauerlicht mit NFC-Kopplung

Godox erweitert die Litemons-Serie für Foto- und Videografen mit kleineren Budgets um das LE200D, ein LED-Dauerlicht mit 220 Watt Leistung, das mit weißem oder schwarzem Gehäuse erhältlich ist. Das Gerät richtet sich an Fotografen und Videofilmer, die im Studio oder auf Außenproduktionen arbeiten.

Beleuchtungsstärke und Farbwiedergabe

Mit bis zu 63.500 Lux bei einem Meter Abstand – gemessen mit Reflektor und einer Farbtemperatur von 5.600 Kelvin (mittleres Tageslicht) – liefert das LE200D genug Helligkeit, um auch größere Studiohintergründe gleichmäßig auszuleuchten. Der Farbwiedergabeindex (CRI) von etwa 96 und der TLCI (Television Lighting Consistency Index, ein Maß für die Farbgenauigkeit unter Kamerabedingungen) von 97 versprechen, dass Hauttöne und Produktfarben in der Aufnahme nahezu so erscheinen wie im Original – ein Vorteil besonders bei Videoaufnahmen und Livestreams, bei denen Farbkorrekturen in der Nachbearbeitung aufwendig sind.

Aufbau und Steuerung

Das integrierte Netzteil macht externe Vorschaltgeräte überflüssig. Die Helligkeit lässt sich an der Gehäuserückseite einstellen, alternativ per Bluetooth über die Godox Light App. Für Studioanwendungen mit zentraler Lichtsteuerung unterstützt das LE200D außerdem die kabelgebundenen Protokolle DMX und RDM (Remote Device Management). Wer drahtlos steuern möchte, kann den optionalen TimoLink RX nachrüsten, der CRMX-Funk (ein Industriestandard für drahtlose DMX-Übertragung) ermöglicht. Eine NFC-Funktion (Nahfeldkommunikation) erlaubt die schnelle Kopplung mit kompatiblen Geräten per Antippen.

Montage und Geräuschentwicklung

Das LE200D verfügt über einen Bowens-Mount, den verbreitetsten Befestigungsstandard für Studiozubehör. Softboxen, Reflektoren oder Waben lassen sich damit ohne Adapter anbringen. Das Kühlsystem des Geräts ist auf geräuscharmen Betrieb ausgelegt – relevant für Tonaufnahmen, bei denen ein surrendes Lüftergeräusch im Mikrofon landet. Im Lieferumfang des 2,5 kg schweren Dauerlichts ist ein Reflektor enthalten.

Die Godox Litemons LE200D wird in Kürze für rund 200 Euro (UVP) erhältlich sein. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Godox.