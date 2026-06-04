Godox stellt kompakte LED-Videoleuchten ML40Bi und ML40R vor

Godox erweitert sein Sortiment portabler Dauerlichter um die LED-Videoleuchten ML40Bi und ML40R. Die beiden Modelle richten sich an mobile Foto- und Videoproduktionen, darunter Vlogs, Reportagen, Interviews und kompakte Studioaufbauten. Dank ihrer kompakten Bauform sollen sie sich besonders für den Einsatz unterwegs eignen.

Die Gehäuse fallen ungefähr handtellergroß aus. Angaben zur Beleuchtungsstärke macht Godox nicht, weist aber darauf hin, dass der Reflektor eine entscheidende Rolle spielt. In Kombination mit dem neuen ML-L10-Reflektor (in den Abbildungen montiert) soll die Lichtintensität laut Godox deutlich ansteigen. Der Hersteller spricht von einer bis zu 24-fachen Steigerung bei der ML40Bi und von bis zu 16-facher Verstärkung bei der ML40R gegenüber dem Betrieb ohne Reflektor.

Beide Leuchten verfügen über einen integrierten Lithium-Akku und können unabhängig vom Stromnetz betrieben werden. Godox gibt eine maximale Laufzeit von bis zu 43 Minuten bei voller Leistung an. Über USB-C und kompatible Power-Delivery-Netzteile lässt sich die Stromversorgung während des Betriebs ergänzen, beispielsweise über eine Powerbank oder den optionalen Akkugriff BG02. Dadurch eignen sich die Leuchten auch für längere Einsätze außerhalb des Studios.

Die ML40Bi deckt einen regelbaren Farbtemperaturbereich von 2.800 bis 6.500 Kelvin ab und ermöglicht damit die Anpassung an unterschiedliche Lichtstimmungen – von warmem Kunstlicht bis zu kühlem Tageslicht. Die ML40R erweitert den Bereich auf 1.800 bis 10.000 Kelvin und bietet darüber hinaus RGB-Funktionen für farbige Akzent- und Effektbeleuchtung.

Für die Farbwiedergabe nennt Godox bei der ML40Bi einen Color Rendering Index (CRI) sowie einen Television Lighting Consistency Index (TLCI) von jeweils 96. Die ML40R erreicht laut Hersteller Werte von 95. Beide Kennzahlen beschreiben die Farbtreue einer Lichtquelle. Werte oberhalb von 95 gelten allgemein als sehr gut.

Über den Godox-Mount lassen sich verschiedene Lichtformer aus dem Zubehörprogramm anschließen, darunter Reflektoren und kompakte Softboxen. Die Bedienung erfolgt direkt an der Leuchte oder über die Godox-Light-App. Zusätzlich unterstützen beide Modelle die NFC-Kopplung (Near Field Communication), um die Verbindung mit mobilen Geräten zu vereinfachen.

Eine integrierte Magnetfläche auf der Rückseite ermöglicht die Befestigung an metallischen Oberflächen wie Regalen, Türrahmen oder Stahlträgern. Laut Godox soll zudem ein überarbeitetes Kühlsystem auch bei längeren Einsätzen eine konstante Leistung gewährleisten.

Die Godox ML40Bi und ML40R sollen in Kürze im Fachhandel erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt rund 110 Euro für die ML40Bi und 140 Euro für die RGB-Version ML40R. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Godox.