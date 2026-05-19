Godox Flash Projector – Neue Projektionsvorsätze für Blitzsysteme

Godox erweitert sein Zubehörprogramm um die Flash-Projector-Serie – drei kompakte Projektionsvorsätze, die Blitzlicht in geformte, präzise ausgerichtete Lichtkegel verwandeln. Unterstützt werden die drei gängigsten Blitzkopfformate Rundkopf, Vierkantkopf und Godox-Anschluss. Die Modelle FP-R, FP-M und AD-FP richten sich an Fotografen, die Licht nicht nur als flächige Ausleuchtung nutzen wollen, sondern als gestalterisches Mittel, etwa um ein bestimmtes Muster auf eine Wand zu projizieren, einen scharf begrenzten Lichtfleck auf ein Porträtmotiv zu werfen oder geometrische Lichtformen im Bild zu inszenieren.

Das Funktionsprinzip ähnelt dem eines Theaterscheinwerfers im Kleinformat. Ein optisches System bündelt das Blitzlicht, ein vorgesetztes GOBO – eine Metallschablone mit ausgestanztem Muster – projiziert dessen Form auf das Motiv oder den Hintergrund. Der Begriff GOBO stammt aus der Bühnentechnik und steht für „Goes Between“, also ein Element, das zwischen Lichtquelle und Motiv platziert wird. Godox liefert die Projektoren in verschiedenen Ausführungen für eine breite Palette eigener Blitzgeräte, darunter die Modelle AD100Pro, AD200Pro und AD300Pro sowie zahlreiche Aufsteckblitze der V- und TT-Serie.

Die drei Varianten unterscheiden sich nach Blitzsystem. FP-R passt auf Rundkopfblitze, FP-M auf klassische Aufsteckblitze mit rechteckigem Reflektor, AD-FP auf Godox-Mount-Systeme. Alle Modelle verfügen über einen integrierten Vierflügel-Shutter – vier schwenkbare Lamellen, die den Lichtaustritt direkt am Projektor begrenzen. Damit lassen sich rechteckige, dreieckige oder individuelle geometrische Lichtformen ohne zusätzliches Zubehör erzielen.

Das Linsensystem ist modular aufgebaut. Drei austauschbare Projektionslinsen mit Abstrahlwinkeln von 19, 36 und 50 Grad erlauben es, den Lichtkegel enger oder weiter zu fassen — je nachdem, ob ein kleines Schmuckmotiv aus kurzer Distanz oder ein Porträt aus zwei Metern Abstand beleuchtet werden soll. Die Frontkonstruktion dreht sich um 360 Grad, sodass eingesetzte GOBOs ohne Demontage des gesamten Vorsatzes neu ausgerichtet werden können.

Ergänzt wird das System durch optional erhältliche Irisblenden, Farbfolien und Diffusionsfilter. Die optional erhältliche Irisblende SP ID ermöglicht es, den projizierten Lichtkreis stufenlos zu verkleinern, ohne die Linse zu wechseln.

Die neuen Flash Projector Kits der Serien AD-FP, FP-M und FP-R kosten je nach Ausführung zwischen 190 Euro und 300 Euro Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Godox.