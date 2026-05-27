Kompakte Lichtlösungen für Foto- und Videoproduktionen: Godox RS100Bi / RS100R und FL15Bi

Godox erweitert sein LED‑Portfolio um die Modelle „RS100Bi“ und „RS100R“ – zwei Kompaktleuchten für On‑Location‑Einsätze – sowie das „FL15Bi Bi‑Color LED Video Light“. Die für Foto‑ und Videoproduktionen entwickelten Produkte zeichnen sich durch kompakte Abmessungen, einen integrierten Akku und flexible Steuerungsmöglichkeiten aus.

Godox RS100Bi / RS100R

Die RS100Bi (Bi-Color) ist ein reines Weißlicht-Gerät. Sie deckt den Farbtemperaturbereich von 2.800K bis 6.500K ab, also von warmem Kunstlicht bis zu kühlem Tageslicht. Die RS100R (RGBW / Full Color) erzeugt dank RGBW-LEDsein breites Farbspektrum. Ihr Weißlichtbereich ist mit 1.800K bis 10.000K deutlich größer. Die Leuchten sind mit dem Godox‑S‑Mount kompatibel und lassen sich mit verschiedenen Lichtformern kombinieren, darunter Softboxen, Spotvorsätze oder Projektionsaufsätze wie SP36 und SP50K für Gobo‑ und Kantenlicht‑Effekte.

Laut Hersteller erzielt die RS100Bi mit Reflektor eine Beleuchtungsstärke von bis zu 28.600 Lux auf einen Meter bei 5.600 Kelvin und erreicht damit eine Leuchtdichte, die auch größere Szenen oder gerichtete Lichtsetzung zulässt. Bauartbedingt ist die RS100R weniger hell. Sie bringt es mit Reflektor auf maximal 15.900 Lux auf einen Meter bei 5.600K.

Die Steuerung der Leuchten erfolgt über die Godox Light App oder per DMX über das optionale DMX-C2-Modul. Per NFC‑Funktion („Tap‑to‑Pair“) koppelt der Anwender die Lampen mit der Godox‑Light‑App, um Helligkeit, Farbtemperatur und Effekte drahtlos anzupassen. Die RS100R bietet darüber hinaus umfangreiche Farbfunktionen mit HSI, RGBW, X-Y, Gel und FX Modi für kreative Anwendungen im Video- und Contentbereich.

Ein integrierter Akku versorgt laut Hersteller die kompakten Leuchten bis zu 52 Minuten lang bei voller Leistung. Über USB‑C und das Schnellladeprotokoll Power Delivery (PD) lassen sie sich auch während des Betriebs laden; mit einem 60‑Watt‑PD‑Netzteil erreicht der Akku in etwa zwei Stunden wieder seine volle Ladung.

Godox FL15Bi

Mit der FL15Bi ergänzt Godox das Angebot außerdem um eine besonders leichte Bi‑Color‑Leuchte für Content Creators. Das Gerät wiegt rund 253 Gramm. Es deckt einen Farbtemperaturbereich von 2.800 bis 6.500 Kelvin ab. In Kombination mit einer Zoomlinse erreicht die FL15Bi nach Herstellerangaben bis zu 25.600 Lux auf 0,5 Meter Entfernung bei 5.600 Kelvin im Spotmodus, der sich beispielsweise für punktuelle Akzente oder Gegenlichtkanten in Interviews nutzen lässt. Elf integrierte Effekte – darunter Feuerwerk und Kerzenlicht – eignen sich für unterschiedliche Szenarien. Der „TORCH“‑Modus ermöglicht es, bei Langzeitbelichtungen Lichtspuren zu erzeugen, etwa um Schriftzüge oder Konturen in die Luft zu zeichnen.

Die Bedienung erfolgt direkt über Tasten am Gerät oder per Bluetooth‑App mit einer angegebenen Reichweite von bis zu 30 Metern. Der integrierte Akku mit 4.750 Milliamperestunden Kapazität ermöglicht laut Godox bis zu eine Stunde Betrieb bei voller Leistung und unterstützt USB‑C‑Laden während der Nutzung. Die Schutzklasse IP54 verspricht Schutz gegen Staub und Spritzwasser, was den Einsatz im Außenbereich erleichtert. Ein Clip und ein 1/4‑Zoll‑Gewinde erlauben die Befestigung an Stativen, Rigs oder Gurten.y

Die RS100Bi und RS100R sind laut Hersteller ab sofort im Fachhandel erhältlich; die FL15Bi folgt in Kürze. Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen bei rund 230 Euro für die RS100Bi, 340 Euro für die RS100R und 110 Euro für die FL15Bi.

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Godox.