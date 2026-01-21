Skylum veröffentlicht Aperty 1.5 mit Stapelverarbeitung für Lightroom Classic und neuer Export-Option

Mit Version 1.5.0 erweitert Skylum das Aperty-Plugin für Adobe Lightroom Classic (LrC) um eine zentrale Funktion für umfangreiche Bildstrecken: die Stapelverarbeitung. Mehrere Fotos lassen sich nun in einer einzigen Aperty-Sitzung direkt aus Lightroom Classic bearbeiten. Bislang akzeptierte das Plug-in jeweils nur ein Bild. Die neue Arbeitsweise spart Zeit, etwa bei Serien aus einem Porträt- oder Mode-Shooting, die ähnliche Retuschen benötigen.

Parallel dazu präzisiert der Hersteller die Kommunikation zwischen Plug-in und Lightroom Classic. Die bisherige Aktion „Anwenden“ heißt nun „In LrC speichern“. Die Umbenennung macht deutlich, wann Bearbeitungen tatsächlich zurück in den Lightroom-Katalog geschrieben werden.

Neu ist außerdem eine eigenständige Exportmöglichkeit aus dem Plug-in heraus. Neben dem Rückschreiben nach Lightroom Classic lassen sich Bilder nun direkt an externe Ziele ausgeben. Der Export steht sowohl über die obere Leiste als auch über das Kontextmenü zur Verfügung und bietet eigene Exporteinstellungen. Diese Einstellungen synchronisiert Aperty mit der eigenständigen Desktop-Anwendung. Nach der Ersteinrichtung sind sie beim ersten Export sofort verfügbar.

Zudem wurde der Sitzungsablauf vereinfacht. Die Schaltfläche „Abbrechen“ entfällt. Eine Sitzung endet nun ausschließlich durch das Schließen des Plugin-Fensters oder durch das Speichern der Änderungen in Lightroom Classic. Das soll Missverständnisse bei der Arbeit mit mehreren Bildern vermeiden.

In der täglichen Bedienung gleicht sich das Plug-in weiter der Standalone-App an. Galerieansicht und Synchronisierungsfunktionen verhalten sich identisch, sodass der Wechsel zwischen Plug-in und eigenständiger Anwendung ohne Umdenken möglich ist.

Fehlerkorrekturen

Im Photoshop-Plug-in behebt Version 1.5.0 einen Darstellungsfehler, bei dem schwarze Flächen im Plug-in-Fenster auftreten konnten. Diese verursachten visuelle Artefakte und beeinträchtigten die Stabilität der Benutzeroberfläche (UI, User Interface).

Zudem wurde ein Installationsproblem auf Systemen mit Intel NPU (Neural Processing Unit) behoben. Unter macOS passt Aperty die Abstände der Fenstersteuerungen an macOS Tahoe an und sorgt damit für ein stimmigeres Erscheinungsbild im Systemkontext.

Mit künftigen Updates will Skylum weiter die Performance und Stabilität verbessern und mehr Plug-ins und Softwareintegrationen bereitstellen. Zudem soll ab Februar ein personalisiertes Onboarding eingeführt werden, sodass sich die Software besser an individuelle Arbeitsweisen anpassen lässt.

Aperty ist eine professionelle KI-gestützte Bildbearbeitungssoftware von Skylum, die speziell für die schnelle und einfache Retusche und Verbesserung von Porträtfotos entwickelt wurde. Weitere Informationen über Aperty finden Sie auf den Internetseiten von Skylum.