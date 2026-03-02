Altglas

Kine-Exakta: Die erste Kleinbild-Spiegelreflexkamera

Altglas-Report

Bernd Kieckhöfelvor 14 Stunden
1 Minute Lesezeit

Die erste Spiegelreflexkamera für das Kleinbildformat wurde 1936 auf der Leipziger Frühjahrsmesse vorgestellt. Karl Nüchterlein entwickelte die wegweisende Kine-Exakta in Dresden bei Ihagee, einem vom Niederländer Johann Steenbergen 1912 gegründeten Unternehmen. Bald stand ein umfangreiches Zubehörprogramm zur Verfügung. Doch der heute übliche Prismensucher war erst 1950 verfügbar.

Gegenüber den populären Sucherkameras Leica und Contax bot die Exakta unschlagbare Vorteile: Ihr Lichtschachtsucher zeigte exakt das Bild, das später auf dem Film zu sehen war, und ließ auch die Schärfentiefe vor der Aufnahme erkennen. Hilfssucher, Naheinstellgeräte oder Schärfentiefe-Tabellen wurden nicht mehr benötigt, und Ihagee konnte das „Ende der Blindfotografie verkünden“.

Kine-Exakta
Lichtschachtsucher zeigen ein aufrechtes, aber seitenverkehrtes Bild. Überkopf durch Hochhalten der Kamera oder unauffällig zur Seite zu fotografieren, war problemlos – und treffsicher.
Kine-Exakta
Ihagee produzierte keine Objektive, hatte jedoch alle führenden Hersteller im Programm und informierte vorbildlich über Unterschiede und Vorzüge. Jahrzehnte später wurde der Name Exatar für OEM-Objektive zur Exakta genutzt, die unter anderem bei Neckermann auftauchten.

Von der Kine-Exakta produzierte Ihagee bis Ende 1943 rund 38.000 Stück. Unter DDR-Regie wurden von 1945 bis 1950 rund 70.000 Kameras produziert; sie spülten Devisen ins Land. Die Website von Horst Neuhaus lädt zum Schwelgen in Details und kuriosen Geschichten ein. Sie bietet auch zahlreiche Abbildungen von Kameras und Objektiven, ergänzt durch alte Werbung.

Kine-Exakta
Mit dem Prismenaufsatz konnte Zeiss nicht überzeugen.

Die größte Innovation erfuhr die Kamera 1950. Vermarktet als Exakta Varex war sie die weltweit erste Kleinbild-Spiegelreflexkamera mit wechselbarem Suchersystem. Neben dem Lichtschacht gab es endlich einen Prismensucher, der die intuitive Wahl des Bildausschnitts deutlich erleichterte.

Exakta Varex
In der DDR blühte die Exakta auf. Und um im Bild zu bleiben: Die Blumen wuchsen nicht auf dem eigenen Mist. Der Prismensucher war eine DDR-Entwicklung; ansonsten war an der Ihagee-Kamera nur der Namenszusatz Varex neu.
Altglas-Guide
Der Altglas-Guide: Das rund 280 Seiten starke E-Book bietet einen systematischen Überblick über die Meilensteine im Objektivbau sowie die Kleinbildkamera-Innovationen Leica und Exakta. In weniger als zehn Jahren entstanden vier Objektiv-Klassiker mit besonderer Bildästhetik und charakteristischen Abbildungseigenschaften. Ein Exkurs berichtet, wie der Erste Weltkrieg den Weg für das Kleinbildformat vorbereitet hat.
Vintage-Objektive

Vintage-Objektive – Print+ePaper

69,95 
SKU: B198P+E
Schlagworte
Bernd Kieckhöfelvor 14 Stunden
1 Minute Lesezeit
Bild von Bernd Kieckhöfel

Bernd Kieckhöfel

Bernd Kieckhöfel hat einige Jahre für eine lokale Zeitung gearbeitet und eine Reihe von Fachartikeln zur Mitarbeiterführung veröffentlicht. Seit 2014 schreibt er für Fotoespresso, DOCMA, FotoMagazin sowie c't Digitale Fotografie.

Ähnliche Artikel

Altglas-Guide

Der Altglas-Guide und zwei Neuauflagen

7. Oktober 2025

Schöne Bescherung: Leica und die Folgen

1. April 2025

Die ersten Leica-Filme

18. März 2025

Leica-Ambassador Paul Wolff

11. März 2025

Schreibe einen Kommentar

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu schreiben.

Das könnte Dich interessieren
Schließen
© Copyright 2026, All Rights Reserved  |  DOCMA
Schaltfläche "Zurück zum Anfang"