KI Prompt Inspiration: Foodporn

Foodbloggern wird jetzt vermutlich der Appetit vergehen. Aber inzwischen ist es geradezu kinderleicht geworden, Bilder von nahezu pornografisch appetitlichem Essen mit wenigen Wörtern in KI-Tools wie Midjourney zu generieren. Foodporn-Kostproben gefällig?

cheeseburger with french fries

Ich bin jetzt kein Food-Fotoprofi, aber vermutlich hätte ich auch als solcher kein derartiges Bild in wenigen Sekunden gemacht – vor allem bei kalt gebliebener Küche. Selbstredend – da geht noch mehr. Zum Beispiel, einfache Rezepte in Bilder umsetzen zu lassen.

Classic shepherd’s pie, Made with lamb mince, a rich gravy and buttery mashed potatoes

Aber man kann das natürlich auch etwas professioneller angehen, sofern man die passenden Wörter dafür hat. Ich bin auch hier nicht so tief im Thema, doch die Welt ist ja voll von Food-Bloggern, die ihre Kreationen aufs Appetitlichste beschreiben. Man muss nur im Web danach suchen und die kalorienlüsternen Sprach-Elaborate von Übersetzungsprogrammen ins Englische übertragen lassen. Hier ein praktisches Foodporn-Beispiel von einem transatlantischen Frühstücksbuffet:

fluffy pancakes from a classic American breakfast. With an ice cream scoop, with peanut butter, banana slices and chocolate drops. And maple syrup, Nutella, jam and refined the dough with berries

Es muss aber nicht immer nur ein Gericht sein, die KI kann auch ganze Tische landestypisch eindecken. Wichtig ist ebenfalls die passende Stimmung. Ein gutes Essen ist schließlich mehr als die gekonnte Verarbeitung von Zutaten. Also lassen wir ein wenig mediterrane Stimmung ins Bild.

professional photography of a combination of french dinner menues with meat or fish along some vegetables and classic French pantry staples and red wine

Natürlich können wir unsere KI auch vor die Tür in den sonnigen Nachmittag an die Côte d’Azur mitnehmen.

professional outdoor photography of a Croque monsieur with humble cheese, fried egg and ham toastie as a gourmet fare. presented in a typical french sunny atmosphere

Nachdem wir nun die Grundrezepte für appetitliche Foodbilder kennen, wenden wir uns im letzten Schritt dem Dessert zu: Der dynamischen, fast explosionsartigen Darstellung von Gerichten. Natürlich ist das in aller Regel kein Fall für die gehobene Küche. Eher etwas für die Fastfood-Fraktion: Hamburger, Döner, Pizza. Die Freunde fleisch- und milchfreier Ernährung haben vielleicht mehr Freude an Salaten oder – Dessert-typisches Foodporn – an den Süßspeisen.

professional product photography, of a exploding pizza with salad, cheese and salami, dynamic and action-packed scene with exacting precision, in the style of dark sky-blue and light green, energetic and bold –ar 3:2

the salad by john rennie is pictured with broccoli, in the style of dark cyan and sky-blue, chaotic energy, stockphoto, fragmented advertising, made of cheese, sabattier effect, clever use of negative space

Prompt-Tipp

Ein Tipp am Rande: Wer sich mit den vielen ausländischen Wörtern für die handgedrechselten Textungetüme nicht abmühen mag, der findet auf der Seite https://promptbase.com vielerlei KI-Promts, die man für kleines Geld erwerben kann.