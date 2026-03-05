Nano Banana 2 verbindet Geschwindigkeit von Gemini Flash mit Pro-Funktionen

Google DeepMind hat Nano Banana 2 vorgestellt, dessen technischer Name Gemini 3.1 Flash Image lautet. Das Modell vereint die Qualitätsmerkmale des bisherigen Nano Banana Pro mit der Verarbeitungsgeschwindigkeit von Gemini Flash – Googles auf Schnelligkeit ausgelegter KI-Modellklasse.

Den Vorgänger Nano Banana hatte Google im August 2025 eingeführt, die leistungsstärkere Pro-Variante folgte im November desselben Jahres. Nano Banana 2 soll nun das Beste beider Modelle für ein breiteres Publikum zugänglich machen.

Weltwissen und Echtzeitdaten

Das Modell greift auf Geminis Wissensdatenbank zurück und bezieht Echtzeitinformationen sowie Bilder aus der Google-Suche. Das kommt beispielsweise dann zum Tragen, wenn ein spezifisches Gebäude, ein bekanntes Produkt oder ein geografischer Ort korrekt dargestellt werden soll. Darüber hinaus lassen sich Notizen in Diagramme überführen und Datenvisualisierungen erzeugen.

Texte im Bild und Lokalisierung

Nano Banana 2 soll korrekte, gut lesbare Texte direkt in generierten Bildern darstellen können – etwa für Marketing-Mockups oder Grußkarten. Texte innerhalb eines Bildes lassen sich laut Google zudem übersetzen und lokalisieren, was die Produktion mehrsprachiger Materialien vereinfacht.

Konsistenz über mehrere Motive hinweg

Google DeepMind verspricht zudem, dass Nano Banana 2 für Bildserien und Storyboards das Erscheinungsbild von bis zu fünf Charakteren und bis zu 14 Objekten innerhalb eines einzigen Workflows konsistent hält. Wer also eine Produktserie illustrieren möchte, muss demnach nicht mehr jedes Bild manuell nachkorrigieren, damit Proportionen und Oberflächen übereinstimmen.

Auflösung und Seitenverhältnisse

Das neue Modell erzeugt Bilder in Auflösungen von 512 Pixeln bis zu 4K und unterstützt verschiedene Seitenverhältnisse – vom hochformatigen Social-Media-Post bis zum querformatigen Breitbild-Hintergrund.

Präzisere Umsetzung von Anweisungen

Nano Banana 2 soll komplexen Eingaben strenger als sein Vorgänger folgen und dabei spezifische Nuancen erfassen, sodass das erzeugte Bild mehr mit dem beschriebenen übereinstimmt. Zusätzlich liefert Nano Banana 2 laut Google lebendigere Beleuchtung, sattere Texturen und schärfere Details als die Vorgängerversion.

Kennzeichnung KI-generierter Bilder

Alle mit Nano Banana 2 erzeugten Bilder tragen ein SynthID-Wasserzeichen – Googles unsichtbare Markierung zur Kennzeichnung KI-generierter Inhalte. Google koppelt diese Technologie zusätzlich mit C2PA Content Credentials (Coalition for Content Provenance and Authenticity), einem Industriestandard zur Nachverfolgung der Bildherkunft. Damit lässt sich künftig nicht nur erkennen, ob KI im Spiel war, sondern auch wie sie eingesetzt wurde. Die SynthID-Verifizierungsfunktion in der Gemini-App wurde laut Google seit ihrer Einführung im November 2025 bereits über 20 Millionen Mal genutzt. Die C2PA-Verifizierung soll in Kürze ebenfalls in Gemini integriert werden.

Verfügbarkeit

Nano Banana 2 steht ab sofort in mehreren Google-Diensten zur Verfügung. In der Gemini-App ersetzt es Nano Banana Pro in den Modellen Fast, Thinking und Pro. Nutzer der kostenpflichtigen Pläne Google AI Pro und Ultra behalten über das Dreipunkt-Menü weiterhin Zugriff auf Nano Banana Pro – gedacht für Aufgaben, bei denen maximale sachliche Genauigkeit Vorrang vor Geschwindigkeit hat. In AI Studio und über die Gemini API (Programmierschnittstelle) ist das Modell als Vorschauversion verfügbar, ebenso in Google Cloud über Vertex AI und die Gemini CLI (Kommandozeilenschnittstelle). In Flow, Googles Video-Tool, ist Nano Banana 2 das neue Standardmodell für die Bildgenerierung und steht allen Flow-Abonnenten ohne zusätzlichen Credits-Verbrauch zur Verfügung.



Mehr dazu lesen Sie im Google-Blog.