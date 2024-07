Midjourney 6.1 – Neuerungen im Überblick

Midjourney 6.1 führt wieder eine ganze Reihe von Verbesserungen ein. Die neue Version zielt darauf ab, die Qualität und Kohärenz der erzeugten Bilder erheblich zu steigern.

Neuerungen

Zu den herausragendsten Neuerungen von Midjourney V6.1 gehört die deutlich verbesserte Kohärenz in den Bildern. Körperteile wie Arme, Beine und Hände werden jetzt wesentlich genauer und natürlicher dargestellt. Auch Pflanzen und Tiere profitieren von diesen Verbesserungen, was zu insgesamt stimmigeren Bildern führt. Parallel dazu wurde die allgemeine Bildqualität erhöht: Pixelartefakte wurden reduziert, Texturen verfeinert und die Hautdarstellung optimiert.

Ein weiteres Highlight sind präzisere kleine Bildmerkmale. Details wie Augen, kleine Gesichter oder weit entfernte Hände werden jetzt noch genauer und detaillierter dargestellt. Dies ermöglicht es, selbst kleinste Elemente in den Bildern klar und deutlich hervorzuheben.

Eine bedeutende Neuerung ist der neue 2x-Upscaler, der die Bildgröße verdoppelt und dabei eine deutlich bessere Bild- und Texturqualität bietet. Dies ist besonders nützlich für Anwendungen, bei denen hohe Auflösungen erforderlich sind.

Die Bearbeitungsgeschwindigkeit von Standardbildaufträgen wurde in Midjourney 6.1 um rund 25 % erhöht. Nutzer kommen jetzt schneller zu ihren Ergebnissen, was den kreativen Prozess effizienter gestaltet. Zusätzlich wurde die Textgenauigkeit verbessert, wodurch in die Bilder integrierte Texte präziser und besser lesbar sind.

Das neue Personalisierungsmodell bringt feinere Nuancen, mehr Überraschungen und eine höhere Genauigkeit mit sich. Dabei können alte Personalisierungscodes weiterhin verwendet werden. Das jeweilige Modell und die Daten aus dem damaligen Auftrag werden dabei genutzt, wodurch die Flexibilität steigt.

Ein spezieller –q 2 Modus wurde eingeführt, der 25 % mehr Zeit benötigt, um zusätzliche Texturen hinzuzufügen, dies jedoch auf Kosten der Bildkohärenz. Insgesamt sollen die Bilder durch all diese Änderungen „schöner“ aussehen.

Ausnahmen

Midjourney 6.1 enthält derzeit kein neues Modell für Inpainting und Outpainting. Funktionen wie Zoom, Reframe, Repaint und Vary Region greifen weiterhin auf Version 6.0 zurück. Nutzer, die lieber mit der älteren Version arbeiten möchten, können dies über die Einstellungen tun. Einfach zu „/settings“ gehen und v6 auswählen oder „–v 6“ nach dem Prompt eingeben.

Planung

In den kommenden Wochen plant Midjourney die Veröffentlichung von Version 6.2, die weitere Verbesserungen bringen soll. Bis dahin wird Midjourney V6.1 als Standardmodell für alle Nutzer eingesetzt, um möglichst viele Nutzungsdaten zu sammeln und das Modell weiter zu optimieren.