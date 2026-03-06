Blog
DOCMA 117: jetzt portofrei vorbestellen
Ab sofort können Sie die DOCMA 117 Printausgabe portofrei im DOCMA-Shop vorbestellen. Garantierter Liefertermin ist der 16. März 2026. Ab dem 16.03. ist das Heft auch an gut sortierten Kiosken erhältlich.
Abonnenten der DOCMA Printausgabe erhalten die neue Ausgabe einige Tage vor dem Verkauf des Heftes am Kiosk.
Abonnenten der DOCMA E-Paper-Ausgabe (PDF) bekommen das Heft am 16. März 2026.
Abonnenten des DOCMA 2GO-Content-Letters erhalten die ersten Auszüge aus DOCMA 117 turnusmäßig nach Erscheinen des Heftes.
DOCMA 117: Die Highlights des Heftes
- Neue KI-Power, neue Möglichkeiten Olaf Giermann zeigt in einem ausführlichen DOCMA-Spezial, was derzeit mit KI in Photoshop möglich ist – und wie viel es Sie kostet.
- Konsistenz – endlich gelöst? Adrian Rohnfelder hat Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) unter die Lupe genommen und verrät, was das aktuell leistungsstärkste Bildmodell aus dem Hause Google kann.
- KI- und Photoshop-Workflows Peter Braunschmid zeigt in fünf Videos, wie er die besten aktuell verfügbaren KI-Modelle auf der Plattform Freepik und mit JSON-Prompt-Struktur nutzt.
- Wo KI (noch) schwächelt KI-Bilder enthalten heute kaum noch offensichtliche Fehler, doch bei Perspektive, Schlagschatten und Spiegelungen patzen alle Systeme – oft erst bei genauem Hinsehen erkennbar.
- Interviews Wir stellen Ihnen wieder vier Künstler vor: Rene Keseberg erzählt Geschichten mit seinen aufwendigen Bildkompositionen, die trotz der vielen verfügbaren KI-Tools nur mit Photoshop entstehen. Sina-Marie Schons atmosphärische Bilder schaffen Sichtbarkeit für die queere Community. Franki Domino lässt seine KI-generierten Werke wie ein moderner Bildpoet zwischen Fiktion, Traum und Zeitlosigkeit schweben. Konrad Steidel verwandelt Redewendungen mit KI in humorvolle, manchmal zweideutige Bilder.
- Galerie Johannes Wilwerding stellt Ihnen die KI-Künstler Bassi Lichtenberg und Andrea Tomasoni vor.
- Tipps & Tricks für Photoshop: In unserer neuen „Quicktipps“-Serie geht es um die erweiterten Einstellungsebenen „Farbe und Dynamik“ sowie Photoshops neue Filterebenen. Und alte Photoshop-Hasen erfahren vielleicht noch etwas über das Rahmen-Werkzeug, was sie bisher nicht wussten.