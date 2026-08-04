Sony FE 100–400mm F5.6–8 OSS – Leichtes Supertelezoom für Wildlife, Sport und Reisen

Sony erweitert sein E-Mount-System um ein vergleichsweise leichtes Supertelezoom für Alpha-Vollformatkameras. Das neue FE 100–400mm F5.6–8 OSS (SEL100400) deckt einen Brennweitenbereich von 100 bis 400 Millimetern ab und wiegt nur rund 654 Gramm. Sony hat das Objektiv in erster Linie für ambitionierte Hobbyfotografen entwickelt.

Kompakte Bauweise

Mit 654 Gramm zählt das FE 100–400mm F5.6–8 OSS zu den leichteren Supertelezooms für Vollformatkameras. Sony nennt als Einsatzgebiete unter anderem Wildlife-, Sport-, Flugzeug- und Eisenbahnfotografie. Die Brennweite von 400 Millimetern ermöglicht formatfüllende Aufnahmen weit entfernter Motive. An Kameras mit APS-C-Sensor entspricht der Bildwinkel einem Objektiv mit etwa 150 bis 600 Millimetern Brennweite im Kleinbildformat.

Optik für hohe Auflösung

Der optische Aufbau besteht aus 19 Linsen in 13 Gruppen. Sony verwendet zwei ED-Glaselemente („Extra-low Dispersion“) sowie zwei asphärische Elemente, um Farbfehler, Verzeichnungen und andere Abbildungsfehler zu reduzieren.

Die Naheinstellgrenze beträgt 1,13 Meter am kurzen und 0,86 Meter am langen Brennweitenende. Mit einem maximalen Abbildungsmaßstab von 0,41× eignet sich das Objektiv auch für größere Detailaufnahmen von Pflanzen, Tieren oder anderen Motiven im Nahbereich, ohne jedoch ein Makroobjektiv zu ersetzen.

Ein 55-Millimeter-Filtergewinde erleichtert den Einsatz von Polarisations- oder Neutraldichtefiltern. Dank Innenfokussierung verändert sich die Baulänge beim Scharfstellen nicht, zudem dreht sich die Frontlinse nicht mit.

Autofokus und Bildstabilisierung

Beim Autofokusantrieb setzt Sony auf einen Linearmotor, schnell, präzise und nahezu geräuschlos scharfstellen soll. In Verbindung mit der Alpha 9 III unterstützt das Objektiv laut Hersteller Serienaufnahmen mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde bei kontinuierlicher Autofokus- und Belichtungsnachführung.

Die integrierte optische Bildstabilisierung reduziert Verwacklungen bei Freihandaufnahmen. Angaben zur Leistung des Stabilisators in Blendestufen macht Sony leider nicht. Darüber hinaus unterstützt das Objektiv den Active Mode kompatibler Kameras für eine stärkere Stabilisierung bei Videoaufnahmen sowie die Funktion Breathing Compensation, welche sichtbare Änderungen des Bildausschnitts beim Nachführen des Fokus elektronisch ausgleicht.

Ausstattung

Sony stattet das FE 100–400mm F5.6–8 OSS mit einer programmierbaren Fokus-Haltetaste, einem Umschalter für Autofokus und manuellen Fokus, einem Fokusbegrenzer sowie einer Zoom-Arretierung aus. Letztere verhindert, dass sich der Zoomtubus beim Transport unbeabsichtigt ausfährt, wenn das Objektiv nach unten gerichtet ist.

Das Gehäuse ist an wichtigen Verbindungsstellen und Nähte gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit geschützt.

Preis und Verfügbarkeit

Das Sony FE 100–400mm F5.6–8 OSS ist ab sofort vorbestellbar und soll ab dem 21. August zum empfohlenen Preis von 899 erhältlich sein. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Sony.