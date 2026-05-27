Wie KI-Bilder die Bildauthentizität der Fotowettbewerbe entzaubern

Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet ein Reddit-Thread zum Endgegner der Bildauthentizität wird, während die Grand Jury noch die RAW-Dateien anfordert, hat das Netz längst den KI-Fake entlarvt. Nach fast zwei Jahrzehnten Juryarbeit weiß ich: Früher reichte ein prüfender Blick, heute braucht es schon mal ein digitales Mikroskop, doch manchmal reicht selbst das nicht mehr.

Hasselblad: Wenn das Etikett zum Lackmustest wird

Hasselblad hat sich 2026 mit einem KI-Bild in der Shortlist der „Hasselblad Masters“ blamiert. Über 108.000 Einsendungen aus mehr als 160 Ländern, 70 Finalisten, Und mittendrin ein Foto, das eine Straßenszene mit einer Glasflasche zeigt, deren Etikett aussieht, als hätte eine generative KI einen besonders schlechten Tag gehabt. Das kryptische Schriftgewirr, längst ein Erkennungszeichen von KI-Bildern, blieb der internen Vorauswahl verborgen, nicht aber der Community: Im Subreddit r/photography sammelte der Fund über 600 Upvotes und wurde zum Spottobjekt der Szene. Besonders pikant: Die Vorauswahl lag nicht bei der hochkarätigen Grand Jury, zu der neben National Geographic, Getty Images und Magnum Photos auch Vertreter des Metropolitan Museum of Art, Aperture Magazine, Foam und Three Shadows Photography Art Centre gehören, unter Leitung von Kalle Sanner (Hasselblad Foundation) – sondern bei Hasselblad selbst. Erst nach dem Reddit-Aufschrei forderte man RAW-Dateien und kündigte technische Nachbesserungen an. Die Folge: 69 echte Finalisten, darunter der Franzose Olivier Caune, stehen plötzlich unter Generalverdacht – ein Kollateralschaden, der das Vertrauen in die Bildauthentizität weiter untergräbt.

Tokina: Déjà-vu mit SynthID

Wer dachte, der Fauxpas bei Hasselblad sei ein Einzelfall, wurde nur zwei Tage später eines Besseren belehrt. Tokina, das japanische Objektivunternehmen, kürte Abu Elias aus Oman für ein Bild von Fischern im Sonnenuntergang zum Jahressieger 2025 – bis ein unsichtbares SynthID-Wasserzeichen von Google DeepMind im Bild auftauchte. Dieses digitale Wasserzeichen, das automatisch in Bilder eingebettet wird, die mit Gemini oder dem Magic Editor bearbeitet wurden, wurde durch Metadatenanalyse enttarnt. Ein Vergleichsvideo desselben Fotografen zeigte die Szene übrigens bei Tageslicht, was die Zweifel an der Bildauthentizität weiter nährte. Nach öffentlicher Kritik, vor allem auf Reddit, entzog Tokina dem Gewinner den Preis und reichte ihn an Lee Nuttall weiter. Die offizielle Reaktion? Eine vage Ankündigung „zusätzlicher Kontrollpunkte“ – was immer das im Zeitalter generativer KI heißen mag.

Von der Jury zur Zivilgesellschaft: Wenn KI-Bilder zur öffentlichen Gefahr werden

Was in der Fotobranche für Kopfschütteln sorgt, kann im öffentlichen Raum schnell zur Farce werden. In Südkorea führte ein KI-generiertes Bild des Wolfs Neukgu, der am 8. April 2026 aus dem O-World Zoo in Daejeon entkam, zu einer regelrechten Massenhysterie. Ein 40-jähriger Mann verbreitete ein Bild, das den Wolf angeblich an einer Straßenkreuzung zeigte – die Stadtverwaltung verschickte daraufhin eine Notfallwarnung per SMS und präsentierte das Bild sogar in einer Pressekonferenz. Die Polizei jagte dem Phantom hinterher, während der echte Wolf neun Tage später, am 17. April, lebend an einer Schnellstraße eingefangen wurde. Der Urheber des KI-Bildes gab an, „aus Spaß“ gehandelt zu haben; nun drohen ihm bis zu fünf Jahre Haft oder eine Geldstrafe von zehn Millionen Won. Neukgu selbst ist inzwischen zum lokalen Medienstar und potenziellen Maskottchen avanciert.

Von der Flasche zum Wolf: Wenn Institutionen den Anschluss verlieren

Die Eskalation ist offensichtlich: Was bei Fotowettbewerben als peinlicher Ausrutscher beginnt, wird im öffentlichen Raum zur handfesten Gefahr. Die Geschwindigkeit, mit der generative KI Bildmanipulation und Bildauthentizität untergräbt, hat die institutionellen Kontrollmechanismen längst überholt. Ob RAW-Dateien, SynthID oder kryptische Etiketten, die Werkzeuge der alten Schule reichen nicht mehr aus, um KI-Bilder zuverlässig zu entlarven. Wenn die Reddit-Community schneller ist als jede Jury und Behörden auf KI-Phantome hereinfallen, bleibt nur die Frage: Wer kontrolliert eigentlich noch, was wir sehen?