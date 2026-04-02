Thypoch kündigt erstes Autofokus-Zoomobjektiv an: AF 24–50 mm f/2,8 für Sony E-Mount

Thypoch hat auf Instagram mit dem AF 24–50 mm f/2,8 sein erstes Autofokus-Zoomobjektiv vorgestellt. Das chinesische Unternehmen, das bislang für manuelle Festbrennweiten bekannt war, erweitert mit dieser Neuerscheinung sein Portfolio für Foto- und Videografen, die hochwertige, robust verarbeitete, und zugleich erschwingliche Objektive suchen. Das neue Objektiv bietet sich als kompakte und lichtstarke Lösung für alltägliche Motive wie Reportagen, Porträts oder Landschaften an.

Das Thypoch AF 24–50 mm f/2,8 deckt einen Brennweitenbereich von 24 bis 50 Millimetern ab und bietet dabei eine durchgehende maximale Blendenöffnung von f/2,8. Es ist speziell für Sony E-Mount konzipiert, ein Bajonettanschluss, der spiegellose Vollformat- und APS-C-Kameras unterstützt. Die kurze Brennweite von 24 Millimetern ermöglicht es, weite Szenen wie Stadtansichten oder Innenräume einzufangen. Gleichzeitig eignet sich die maximale Brennweite von 50 Millimetern ideal für Porträts, die sich vor einem unscharfen Hintergrund deutlich abheben. Die durchgehende Blendenöffnung von f/2,8 sorgt für eine konstante Lichtausbeute über den gesamten Brennweitenbereich. Das ist besonders praktisch bei wechselnden Lichtbedingungen oder wenn kurze Verschlusszeiten erforderlich sind.

Die optische Konstruktion umfasst mehrere asphärische Linsenelemente, die Abbildungsfehler wie chromatische Aberrationen reduzieren sollen. Thypoch verspricht eine hohe Schärfe und Kontrastwiedergabe, selbst bei Offenblende. Eine Mehrfachvergütung der Glasoberflächen soll zudem Reflexionen und Geisterbilder minimieren, was besonders bei Gegenlichtsituationen zum tragen kommt. Der Autofokusantrieb erfolgt über einen Linearmotor, der eine leise und genaue Fokussierung ermöglichen soll.

Das Objektivgehäuse besteht aus einer Kombination aus Metall und hochwertigem Kunststoff. Es wirkt robust und bietet dennoch ein geringes Gewicht, was Fotografen zugutekommt, die viel unterwegs sind.

Technische Spezifikationen, Preis und die Verfügbarkeit des Objektivs wurden bisher nicht kommuniziert, und im Thypoch Store ist es noch nicht gelistet. Der bei der Ankündigung auf dem Instagram-Kanal des Unternehmens stehende Satz „Our first autofocus zoom lens is on its way.“ lässt vermuten, dass weitere Autofokus-Objektive geplant sind.