Wer glaubt, dass synthetische Wahrheit erst mit Künstlicher Intelligenz in unser Leben getreten ist, hat vermutlich nie eine Milka-Werbung gesehen oder sich von Oliver Kalkofe aufs Glatteis führen lassen. Die Wahrheit war schon immer ein Chamäleon und manchmal sogar lila. Gerade für Kreative, die täglich mit der Frage ringen, was ein Bild eigentlich „wahr“ macht, lohnt sich ein Blick zurück: Wie haben Werbung, Kunst und Satire schon lange vor Deepfakes und KI unsere Vorstellung von Wirklichkeit verschoben? Und was können wir daraus lernen, um mit den neuen Möglichkeiten souverän umzugehen?

Die lila Kuh: Wie Werbung unsere Wahrnehmung färbt

Die lila Milka-Kuh ist ein Paradebeispiel für synthetische Wahrheit, die längst Teil unseres kollektiven Bildgedächtnisses geworden ist. 1972 entwickelt und ab 1973 in TV-Spots eingesetzt, wurde die echte Kuh Adelheid tatsächlich mit wasserlöslicher Farbe gefärbt, um das Markenversprechen sichtbar zu machen. Heute erkennen 97 bis 98 Prozent der Deutschen die lila Kuh auf Anhieb. Ein Wert, von dem jede andere Werbefigur nur träumen kann. Niemand hält violette Kühe für real, doch die Marke hat es geschafft, eine erfundene Figur so tief in unser Bewusstsein einzupflanzen, dass sie für viele Kinder zur Normalität geworden ist. Das haben Einreichungen zu einem Malwettbewerb in Bayern in den 1990er Jahren gezeigt, bei dem eine Drittel der Kinder lila Kühe malte. Werbung zeigt damit, wie leicht sich Wahrnehmung und Wahrheit verschieben lassen, wenn die Geschichte nur gut genug erzählt ist.

Kunst und Satire: Die Lust am Spiel mit der Wirklichkeit

Schon in der Antike lieferten sich Zeuxis und Parrhasios einen Wettstreit, wer die Wirklichkeit besser täuschen kann. Während Zeuxis Trauben malte, die Vögel picken wollten, schuf Parrhasios einen Vorhang, der selbst den Kollegen narrte. Die Kunstgeschichte ist voll von solchen Illusionen: Andrea Pozzo verwandelte im Barock flache Kirchendecken in scheinbare Kuppeln, und René Magritte ließ uns mit „Ceci n’est pas une pipe“ an der eigenen Wahrnehmung zweifeln. Auch die Fotografie, oft als Inbegriff der Wahrheit gefeiert, wurde schon im 19. Jahrhundert mit Mehrfachbelichtungen und Geisterbildern manipuliert. Satiriker wie Oliver Kalkofe, der seit 1994 in „Kalkofes Mattscheibe“ Fernsehfiguren parodiert, führen uns regelmäßig vor Augen, wie leicht sich Realität imitieren und überzeichnen lässt. Das Publikum weiß – zumindest meist – um die Künstlichkeit und genießt das doppelte Spiel mit der Wahrheit.

Schönheit nach Maß: Synthetische Identität im Alltag

Synthetische Wahrheit bleibt nicht auf Leinwand oder Bildschirm beschränkt. In der realen Welt greifen Menschen längst zu chirurgischen Mitteln, um ihr Selbstbild der eigenen Vorstellung anzupassen. 2024 wurden laut DGÄPC in Deutschland 95.509 ästhetisch-plastische Eingriffe gezählt, ein Anstieg um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für viele wird das neue Aussehen zur eigenen Wahrheit, doch die Umwelt erkennt diese oft nicht an. Die Kluft zwischen selbstgewählter und gesellschaftlich akzeptierter Identität kann zu Ausgrenzung und psychischen Krisen führen. Synthetische Wahrheit ist also nicht nur ein intellektuelles Spiel, sondern berührt existenzielle Fragen.

KI und synthetische Wahrheit: Die neue Dimension der Täuschung

Mit KI wird die Produktion synthetischer Wahrheiten zum Kinderspiel. Deepfakes wie das gefälschte Kapitulationsvideo von Selenskyj oder die angeblichen Investmenttipps von Günther Jauch oder ebenso falsche Gesundheitsratschläge von Eckart von Hirschhausen zeigen, wie leicht sich öffentliche Meinung manipulieren lässt. Die Grenze zwischen Fiktion und Wirklichkeit verschwimmt, und nicht jeder erkennt die Täuschung rechtzeitig. Werkzeuge wie Bild-Rückwärtssuche oder KI-Detektoren helfen, Fälschungen zu entlarven, doch entscheidend bleibt die eigene Urteilskraft. Medienkompetenz wird zur Schlüsselqualifikation – nicht nur für Bildbearbeiter, sondern für alle, die sich in der digitalen Welt bewegen.

Was tun mit der neuen Macht?

Die Technik ist da und wird bleiben. Die entscheidende Frage lautet: Wie gehen wir mit synthetischer Wahrheit um? Wer die Mechanismen kennt, kann sie für kreative Zwecke nutzen, ohne sich täuschen zu lassen. Vielleicht ist die wichtigste Fähigkeit der Zukunft nicht, Wahrheit von Lüge zu trennen, sondern mit Mehrdeutigkeiten zu leben und die eigene Wahrnehmung immer wieder zu hinterfragen. Die lila Kuh hat uns gelehrt, dass erfundene Wahrheiten ihren Platz haben – solange wir wissen, dass sie erfunden sind. Dass ich kürzlich ein ganzes Buch über dieses Thema geschrieben habe, und auch gelegentlich Vorträge dazu halte, hatte ich schon einmal erwähnt, oder?