KI-Training: Der Vampir geht ins Antiquariat

Warum ausgerechnet vergilbte Bücher zur wertvollsten Ware der KI-Branche werden, und was das über den Zustand der Maschinen verrät. In einem Lagerhaus irgendwo in Nordamerika trennt eine Maschine Buchrücken von Buchblöcken, sauber, im Sekundentakt. Was da unter das Messer kommt, sind keine Makulaturbände, sondern Romane, Fachbücher, Gedichtsammlungen, palettenweise in deutschen Antiquariaten zusammengekauft. Eingescannt, zerlegt, entsorgt. Gelesen wird davon nichts. Verschlungen alles.

Antiquare quer durch Deutschland berichten seit Wochen von auffälligen Großbestellungen, aufgegeben dem Vernehmen nach von einem nordamerikanischen Aufkäufer namens Zoom Books. Nicht der eine seltene Erstdruck wird geordert, sondern der Bestand, meterweise, wahllos, Hauptsache Papier und Hauptsache alt. Der Grund klingt zunächst absurd und wird bei näherem Hinsehen zur schlüssigsten Geschichte, die die KI-Branche seit langem erzählt.

Das offene Netz ist leergetrunken

Die großen Sprachmodelle haben das frei zugängliche Internet längst abgegrast. Jeder Forenbeitrag, jeder Blog, jede Produktbeschreibung, jeder Social-Media-Post ist verwertet. Schlimmer noch: Was seither neu ins Netz gestellt wird, stammt immer häufiger selbst aus der Maschine. Der Brunnen, aus dem die Systeme schöpfen, ist nicht nur leer, er ist trüb. Wer heute das offene Netz absaugt, zieht zu großen Teilen den eigenen, wiedergekäuten Output heraus, digitalen Schlamm, in dem die Maschine ihr eigenes Spiegelbild trinkt.

Gedruckte Bücher aus der Zeit vor 2022 sind das genaue Gegenteil. Keine KI-Maschine hat ihre Sätze berührt. Sie sind, in der frostigen Sprache der Dateningenieure, „sauber“: menschengemachter Text ohne synthetische Fingerabdrücke. Das vergilbte Taschenbuch aus dem Grabbelkorb, jahrzehntelang nichts wert, ist über Nacht zum Rohstoff geadelt worden. Und weil ein Gericht im vergangenen Jahr entschied, dass ein KI-Unternehmen ein Buch zwar nicht raubkopieren, ein besessenes Exemplar aber sehr wohl fürs Training auswerten darf, folgt daraus eine seltsame Liturgie: erst kaufen, dann scannen, dann schreddern. Das Zerstören ist kein Versehen, es ist der juristische Ritus, der aus Diebstahl erlaubte Verwertung macht.

Frisches Blut, gebunden in Leinen

Wer die eigentliche Bedeutung dieser Bücherjagd verstehen will, muss sie neben eine Diagnose legen, die im DOCMA-Blog schon vor zwei Jahren gestellt wurde: den Modellkollaps. Michael Hußmann hat dort präzise beschrieben, warum KI-Systeme degenerieren, sobald man sie mit ihrem eigenen Output füttert. Das Training verstärkt das Wahrscheinliche und schwächt das Seltene. Jede Modellgeneration entwickelt kleine Eigenheiten, einen Tick, der unter unserer Wahrnehmungsschwelle bleibt. Speist man diese Eigenheiten als Lehrstoff in die nächste Generation ein, gelten sie plötzlich als besonders wahrscheinlich und werden weiter aufgebläht. Nach wenigen Runden pflegt die Maschine nur noch ihre eigenen Verschrobenheiten und ist für jeden vernünftigen Zweck wertlos. Sie ist kollabiert. Selbst wer sie hinterher wieder mit menschlichem Material aufpäppelt, wird manche der erworbenen Marotten nicht mehr los.

Hußmann fand für diesen Sog das treffende Bild: den Vampir. Die Untoten beißen die Lebenden und machen sie ihresgleichen, bis am Ende niemand mehr da ist, von dem sie leben könnten. Genau in dieser Klemme stecken die Modellhersteller. Sie haben fast alles ausgesaugt, was der Mensch je geschrieben und ins Netz gestellt hat, und drohen sich nun am eigenen Erguss zu vergiften. Was in dem Text noch als theoretische Zwangslage stand, spielt der Markt inzwischen buchstäblich durch. Der Vampir geht von Tür zu Tür, klopft bei den Antiquaren und fragt nach unverdorbenem Plasma. Die alten Bücher sind das frische Blut, ohne das er nicht weiterkommt.

Grabräuber der Bibliothek

Die Geschichte kennt diese Gier nach frischem menschlichem Material bereits, und ihre Vorläufer sind wenig zimperlich. Als im frühen 19. Jahrhundert die Anatomie zur Wissenschaft aufstieg, brauchten die Seziertische von Edinburgh mehr Leichen, als Galgen und Friedhof legal hergaben. Also machten sich die „resurrectionists“ ans Werk, buddelten frische Tote aus und verkauften sie an die Anatomen. Zwei Männer namens Burke und Hare kürzten das Verfahren ab und lieferten gleich Gemordete. Erst ein Gesetz brachte den grausigen Handel zum Erliegen. Die Parallele ist unbequem, aber sie sitzt: Eine Wissenschaft, hungrig auf frisches menschliches Material, greift nach dem, was eigentlich in Ruhe liegen sollte. Damals das Grab, heute das Regal.

Man kann die Sache nun auf zweierlei Weise lesen: Es ist die Demütigung der Maschine, die vorgab, das Buch überflüssig zu machen, und nun gesteht, dass sie ohne dessen Leib nicht überlebt. Und es ist die Demütigung des Buches, das nicht mehr gelesen, sondern nur noch verstoffwechselt wird, herabgesetzt vom Gegenüber zum Nährmittel. Der Schredder ist dabei kälter als jeder Scheiterhaufen. Ray Bradburys Feuerwehrleute verbrannten Bücher aus Hass, sie nahmen ihre Gegner immerhin ernst. Die Scanmaschine hasst nicht. Sie frisst, gleichgültig, und was sie ausspuckt, ist Konfetti.

Die Quelle ist endlich

Am Ende bleibt der unbequemste Befund, und auch er steht schon bei Hußmann. Selbst das reinste Fremdblut rettet den Vampir nur auf Zeit. Der Vorrat an Büchern aus der Welt vor der Künstlichen Intelligenz ist groß, aber er wächst nicht nach. Jedes Jahr, das vergeht, verschiebt die Grenze der Unschuld weiter in die Vergangenheit, denn alles, was seither entsteht, trägt bereits die maschinelle Handschrift. Irgendwann ist die letzte saubere Palette verdaut. Dann bleibt der Maschine nur, wovor sie gerade flieht: der eigene Widerhall.

Vielleicht ist das die eigentliche Pointe dieser Bücherjagd. Nicht dass die Technik der Zukunft in die Antiquariate der Vergangenheit zurückkehrt, um zu überleben, sondern dass sie damit unfreiwillig beweist, was Kulturpessimisten seit je behaupten und selten belegen können: dass das menschliche Original nicht ersetzbar ist, sondern nachwachsen muss, Satz für Satz, von Hand. Die klügsten Maschinen der Welt hängen am Tropf des analogen, geduldig geschriebenen Buches. Sie wissen es nur nicht zu würdigen. Sie schneiden ihm den Rücken auf und werfen es hinterher weg.

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