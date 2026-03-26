Samyang ergänzt Prima-Serie mit kompaktem 35-Millimeter-Objektiv für E-Mount

Das südkoreanische Unternehmen Samyang Optics kündigt mit dem Samyang AF 35mm F1.8 P FE eine weitere Festbrennweite der Prima-Serie für Sonys E-Bajonett an. Das Objektiv wurde für Hybrid-Creator und Fotografen entwickelt, die ein lichtstarkes, reisetaugliches Objektiv für Straßenszenen, Reisemotive, Umgebungsporträts und filmisches Storytelling suchen. Während das seit etwa einem Jahr erhältliche AF 35mm F1.4 P FE auf maximale Lichtstärke und optische Leistung ausgerichtet ist, positioniert Samyang das neue 35-Millimeter-Objektiv als leichtere und kompaktere Alternative für den Alltagseinsatz.

Die optische Konstruktion des Samyang AF 35mm F1.8 P FE beinhaltet 10 Linsen in 8 Gruppen, darunter 2 asphärische Elemente (ASP) und 2 XHR-Elemente („Extra High Refractive“) zur Korrektur optischer Fehler. XHR-Gläser bündeln das Licht stärker und ermöglichen ein schlankeres Design mit reduzierten Aberrationen. Die hauseigene UMC-II-Vergütung („Ultra Multi Coating II“) soll Streulicht und Geisterbilder weiter verringern und so in Gegenlichtsituationen oder bei Nachtaufnahmen für klarere Kontraste sorgen.

Die Lichtstärke von 1,8 erlaubt kurze Belichtungszeiten bei wenig Licht und das Spiel mit der Schärfentiefe. Die Blende mit 9 abgerundeten Lamellen trägt zu einer weichen und natürlichen Hintergrundunschärfe bei und ermöglicht die Freistellung des Motivs bei Porträts, Lifestyle-Fotografie und filmischen Videoproduktionen.

Für den Autofokus nutzt das AF 35mm F1.8 P FE den Samyang Linear-STM-II-Motor (Schrittmotor), der laut Hersteller schneller, präziser und leiser arbeitet als die vorherige Generation, die beim AF 35mm F1.4 P FE zum Einsatz kommt. In Kombination mit aktualisierten Algorithmen soll das System sowohl bei Fotos als auch Video sanfte Fokusfahrten ermöglichen, etwa wenn der Fokus vom Gesprächspartner im Vordergrund langsam auf die belebte Straße im Hintergrund gleitet. Die Naheinstellgrenze von 27 Zentimetern ermöglicht detailreiche Nahaufnahmen.

Mit einer Länge von 71,5 Millimetern und einem Gewicht von 216 Gramm ist das Objektiv handlich und reisetauglich. Es passt damit gut zu kompakten Vollformatkameras wie Sonys α7C-Reihe oder den ZV-E-Modellen. Für den Einsatz bei leichtem Regen oder in staubigen Umgebungen ist das Gehäuse abgedichtet. Zur Ausstattung gehört ein AF/MF-Umschalter sowie ein 62-Millimeter-Filtergewinde.

Ein bajonettseitiger USB-C-Anschluss erlaubt Firmware-Updates und Anpassungen von Parametern, ohne dass eine separate Docking-Station nötig wird. So bleibt die Festbrennweite im Hinblick auf neue Kamerafunktionen oder Fokusfeinanpassungen aktuell.

Das „LK Samyang AF 35mm F1.8 P FE“ soll voraussichtlich ab Ende April 2026 im Fachhandel in Deutschland und Österreich erhältlich sein, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 300 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Samyang.