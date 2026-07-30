Wie verändert generative Künstliche Intelligenz (KI) die Fotografie – und welche Rolle bleibt der menschlichen Kreativität? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das Festival gute aussichten: Festival der Fotografie, Poesie & KI, das vom 9. bis 13. September 2026 in Neustadt an der Weinstraße sowie in Edenkoben, Hambach und in Karlsruhe stattfindet. Unter dem Motto „AnalogDigitalSynthetisch: Zwischen Künstlerischer und Künstlicher Intelligenz“ stehen Ausstellungen, Vorträge, Lesungen, Filmvorführungen und Diskussionen auf dem Programm.

Fotografie zwischen Kamera und KI

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich Fotografie und Bildkultur durch generative KI verändern. Dabei geht es nicht nur um die technische Bildgenerierung per Texteingabe – häufig auch als „Promptografie“ bezeichnet –, sondern ebenso um Themen wie Originalität, Urheberschaft, Vertrauen, Manipulation und den künftigen Stellenwert fotografischer Bilder. Das Festival möchte unterschiedliche Perspektiven aus Kunst, Wissenschaft und Medien zusammenführen und den Dialog über die Chancen und Grenzen KI-generierter Bilder fördern.

Ausstellungen an mehreren Orten

Den Auftakt bildet am Mittwoch, 9. September, um 18 Uhr die Ausstellung „gute aussichten: analogdigitalsynthetisch“ im Kunstmuseum Karlsruhe. Die offizielle Festivaleröffnung folgt am Donnerstag, 10. September, um 19 Uhr im Hambacher Schloss; hierfür bitten die Veranstalter um Anmeldung per E-Mail.

Am Freitag, 11. September, eröffnet um 19 Uhr in der Buergy De Ruijter Gallery in Neustadt an der Weinstraße die Ausstellung „Zwischen Künstlerischer und Künstlicher Intelligenz“. Gezeigt werden unter anderem KI-generierte Bildwelten des Filmemachers, Autors und Künstlers Alexander Kluge.

Weitere Veranstaltungen finden unter anderem im soku Kultur Areal, im Roxy Kino, im Kloster Neustadt sowie an weiteren Orten statt.

Rund 30 Mitwirkende

Nach Angaben der Veranstalter wirken rund 30 Künstler, Fotografen, Autoren und Wissenschaftler an mehr als 20 Veranstaltungen mit. Zu den Gästen zählen unter anderem der Fotograf Elger Esser, die Autorin Elke Schmitter, der Medienkünstler und KI-Pionier David Link, Dr. Adriano Lucieri vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI), der Deutschlandfunk-Journalist Ralf Krauter, Dr. Jürgen Rink, die Schriftstellerin Esther Kinsky, Navid Razavi, Doris Feil und Klaas Jarchow.

Teilnahme

Die Teilnahme am Festival ist nach Angaben des Veranstalters kostenfrei. Lediglich bei Veranstaltungen der Festivalpartner gelten deren reguläre Eintrittspreise. Das vollständige Programm und weitere Informationen stehen auf der Website von „gute aussichten“ sowie beim 1. Fotografie-Poetry-Festival bereit.