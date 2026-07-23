Urheberrechts-Schock: Wem gehört der Hund unter Wasser?

Ein Hund, ein roter Ball und ein Sprung ins Ungewisse. Was wie ein harmloses Motiv klingt, entpuppt sich als Lackmustest für das Urheberrecht im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz. Wer mit KI arbeitet, muss sich auf neue Spielregeln einstellen.

Wenn die Maschine den Sprung wagt

Unter Wasser jagt ein Hund einem roten Ball hinterher, das Maul weit geöffnet, Luftblasen steigen auf, der Meeresgrund wirkt wie aus einer anderen Welt. Doch was auf den ersten Blick wie ein Comic aus der Feder eines Künstlers erscheint, stammt aus dem Rechner. Die Szene basiert auf dem Stil einer Fotografin, die für ihre spektakulären Unterwasseraufnahmen von Hunden bekannt ist. Nur dieses Bild hat sie nie gemacht. Ein ehemaliger Geschäftspartner speiste eines ihrer Fotos in eine KI-Software ein, ließ daraus eine neue, cartoonhafte Version berechnen und veröffentlichte das Ergebnis. Die Fotografin klagte auf Unterlassung – und scheiterte.

Gericht: Motiv bleibt frei, Handschrift zählt

Das Oberlandesgericht Düsseldorf entschied, dass das KI-Bild keine Urheberrechte der Fotografin verletzt. Zwar taucht das Motiv – Hund unter Wasser mit rotem Ball – im KI-Bild wieder auf, doch die Maschine hat den Körper des Hundes weiter freigelegt, Blasen und Meeresboden ergänzt und alles in einen Comicstil übersetzt. Aus dem Lichtbild wurde eine Zeichnung. Entscheidend für das Gericht: Der Schutz eines Lichtbildwerks reicht nur so weit wie die individuelle Gestaltung: also Ausschnitt, Perspektive, Lichtführung, das Spiel von Schärfe und Unschärfe. Thema und Motiv bleiben frei. Übernommen wurde lediglich das Motiv, nicht die schöpferische Handschrift.

Das KI-Bild selbst genießt ebenfalls keinen Schutz. Wer sich auf ein eigenes Werk berufen will, muss nachweisen, dass ein Mensch gestaltend eingegriffen hat. Die bloße Auswahl unter KI-Vorschlägen oder allgemein gehaltene Prompts reichen nicht aus. Damit folgt das OLG Düsseldorf der Linie, die bereits das AG München (Urteil vom 13.02.2026, 142 C 9786/25) und das LG Frankfurt (Urteil vom 27.05.2026, 2-06 O 347/25) gezogen haben. Ein angebliches Grundsatzurteil des Europäischen Gerichtshofs aus Dezember 2025 existiert in dieser Form nicht, die Tendenz der Rechtsprechung in Europa ist aber eindeutig: Ohne nachweisbare, kreative menschliche Mitwirkung bleibt ein KI-Bild gemeinfrei.

Mehr als nur ein tierisches Kuriosum

Wer diesen Fall als Randnotiz der Tierfotografie abtut, verkennt die Tragweite. Hier wird an einem scheinbar harmlosen Motiv die entscheidende Frage der kommenden Jahre verhandelt: Was schützt das Urheberrecht noch, wenn Maschinen Motive übernehmen und die Handschrift des Menschen ausblenden? Die Antwort der Gerichte ist klar: Geschützt ist nicht das, was zu sehen ist, sondern wie es gesehen wurde. Nicht der Hund, sondern der Blick auf den Hund.

Früher musste, wer ein Motiv übernehmen wollte, es nachstellen, neu fotografieren oder malen und brachte dabei (fast) zwangsläufig eigene Entscheidungen ein. Heute genügt ein Upload, die KI extrahiert das Motiv und lässt die Handschrift zurück. Was das Gesetz schon immer freigab, das Thema, wird plötzlich für jedermann greifbar.

Die neue Kälte des Urheberrechts

Die Situation erinnert an die Anfänge der Fotografie, als Gerichte klären mussten, ob ein Knopfdruck eine schöpferische Leistung sein kann. Damals entschied man: Ja, wenn ein Mensch auswählt, komponiert, gestaltet. Heute stellt sich die Frage spiegelverkehrt: Reicht die Auswahl am Rechner? Die Antwort fällt nüchtern aus. Wer nur bestellt und auswählt, bleibt Auftraggeber, nicht Urheber.

Für die Fotografin ist das Urteil bitter. Ihr Können, das Tauchen, das Timing, das Warten auf den perfekten Moment, verliert an Wert, sobald eine Software das Ergebnis in einen Comic verwandelt. Doch auch für KI-Nutzer ist das Urteil ernüchternd. Die Logik, die das abgeleitete Bild freistellt, verweigert ihm jeden eigenen Schutz. Wer glaubt, sich per Prompt zum Urheber zu machen, bleibt am Ende mit leeren Händen zurück. Das KI-Bild ist frei – für alle.

Was bleibt dem Bild noch an Wert?

Die Frage, die das Gericht nicht beantworten musste, wird die Branche noch lange beschäftigen: Wenn Motive frei sind und Maschinenbilder herrenlos, worin besteht künftig der Wert eines Fotos? Die Antwort zeichnet sich ab: Immer weniger im fertigen Bild, das sich beliebig weiterverwandeln lässt, immer mehr im Nachweis, dass ein Mensch dahintersteht. Die Handschrift, die das KI-Bild abstreift, könnte am Ende das Einzige sein, was noch zählt. Für die Fotografie ist das keine schlechte Nachricht – aber eine, die man erst einmal verdauen muss.