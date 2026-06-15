Neuerungen für Lightroom und Photoshop: Verbessertes Culling, KI-Schärfung, Reflexionsentfernung und Videosequenzen aus Bildern

Adobe hat mehrere Neuerungen für Lightroom und Photoshop angekündigt. Im Mittelpunkt stehen Werkzeuge für die Bildauswahl, die Qualitätsverbesserung von Fotos und die Retusche von Aufnahmen hinter Glas. Die Aktualisierungen werden laut Adobe in dieser Woche ausgerollt (Lightroom 9.4, Lightroom Classic 15.4).

Lightroom beschleunigt die Bildauswahl

Die Funktion „Assisted Culling“ (unterstützte Bildauswahl) verlässt die Testphase und soll laut Adobe bis zu zehnmal schneller arbeiten als bisher. Neu hinzu kommen eine Gesichtsansicht („Face View“), die geöffnete Augen und die Schärfe der Augen analysiert, sowie eine Stapelfunktion („Stacking“), die ähnliche Aufnahmen automatisch gruppiert und das stärkste Bild einer Serie vorschlägt. Das soll beispielsweise bei einer Porträtserie mit mehreren nahezu identischen Aufnahmen helfen, schneller die beste Variante zu finden.

Ebenfalls neu ist „AI Sharpen“ (KI-Schärfung). Die Funktion integriert das Schärfungsmodell von Topaz Labs direkt in Lightroom und soll feine Details wie Fell, Blütenblätter oder Blattstrukturen besser herausarbeiten, ohne den Umweg über eine externe Anwendung.

Das KI-unterstützte Entfernen-Werkzeug funktioniert auch ohne Internetverbindung.

Reflexionsentfernung in Photoshop

Für Photoshop führt Adobe die Funktion Reflexionsentfernung ein, die es schon länger in Camera Raw und dem Camera Raw-Filter gibt sowie in der aktuellen Betaversion. Das Werkzeug soll Spiegelungen auf Fotos automatisch erkennen und entfernen. Die Reflexion landet dabei auf einer separaten Ebene, sodass sich ihre Stärke nachträglich regulieren lässt.

Das kann etwa bei Aufnahmen durch Schaufenster, Museumsvitrinen oder Zugscheiben hilfreich sein. Fotografen können die störende Spiegelung reduzieren, ohne das Bild vollständig zu verändern. Adobe betont dabei den nicht-destruktiven Ansatz, bei dem das Originalbild erhalten bleibt.

Außerdem erhält das Entfernen-Werkzeug ein lokal ausgeführtes generatives KI-Modell. Die Funktion kann dadurch auch ohne Internetverbindung genutzt werden.

KI erzeugt kurze Videosequenzen aus Fotos

Ebenfalls neu in Lightroom ist „Photo to Video“. Die Funktion wandelt einzelne Fotos in kurze Videosequenzen um und ergänzt Bewegungen mithilfe von Künstlicher Intelligenz. Adobe nutzt dafür die Firefly-Technologie sowie Googles Veo-Modell. Aus einem statischen Straßenporträt kann so beispielsweise eine kurze Sequenz mit subtilen Bewegungen entstehen.



Weitere Informationen finden Sie auf dem englischsprachigen Adobe Blog.