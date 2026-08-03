Zweitausend Bilder von den Lofoten mit Zoner Studio schnell im Griff
Zweitausendachthundert Dateien von zehn Tagen Lofoten. Darunter vierzig Belichtungsreihen für Gegenlichtszenen, Ausgangsbilder für sechs Panoramen, drei Serien vom selben Wasserfall. Ein Jahr später liegt der Ordner immer noch unangetastet auf der Platte. Beim Abendessen mit Freunden wird von der Reise erzählt, die trotz ihrer aufwändigen Dokumentation noch niemand zu sehen bekommen hat.
Der Engpass der Fotografie sitzt längst nicht mehr in der Kamera, sondern zwischen der gefülltem Speicherkarte und fertigem Bild. Sichten, sortieren, entwickeln, retuschieren, exportieren: eine zähe Strecke, für die der Alltag selten mehr als eine halbe Stunde übrig lässt. Wer aus Leidenschaft fotografiert, will oft lieber fotografieren, als in der digitalen Dunkelkammer sitzen.
Genau diese Strecke nimmt Zoner Studio in die Hand. Die tschechische Software, im Sommer 2026 zuletzt gründlich überarbeitet, bündelt den ganzen Ablauf in einem einzigen Fenster.
Kein Knopfdruck, sondern Rückenwind
Wie viel nimmt es einem nun tatsächlich ab? Vollautomatisch entsteht hier kein fertiges Bild, und das ist die gute Nachricht. Zoner-Studio schlägt vor, der Fotograf entscheidet. Autostack durchsucht den Ordner und gruppiert zusammengehörende Aufnahmen von selbst, wer will, greift von Hand ein. Aus so einem Stapel wird auf Knopfdruck ein Panorama, eine Fokus-Stacking mit durchgehender Schärfe, eine ausgeglichene Belichtungsreihe, eine simulierte Langzeitbelichtung ohne Stativ und Graufilter oder ein Bild, aus dem das Programm die störenden Passanten heraus rechnet. Das Ergebnis landet danach nicht-destruktiv in der normalen Entwicklung, mit allen Reglern, die man von einem RAW-Konverter erwartet. Automatisiert wird die Fleißarbeit, nicht die Bildidee. Vierzig Belichtungsreihen sind dann keine Drohung mehr, sondern eine Stapelaufgabe.
Überhaupt lohnt ein Blick auf das System von Zoner Studio, denn er erklärt das Tempo. Zoner Studio ist in Module gegliedert, durch die ein Bild wandert wie durch die Räume eines Fotolabors. Im Manager wird gesichtet, bewertet, verschlagwortet und gesucht, wobei die neue Suche sämtliche Bildinformationen auswertet. Im Entwickeln-Modul läuft die klassische RAW-Arbeit, nicht-destruktiv und in Stapeln auf ganze Serien übertragbar.
Und dann kommt der Punkt, an dem viele Raw-Entwickler aufhören: der Editor. Dort liegen (wie auch im Raw-Editor) Ebenen, Masken, Auswahlen und Retusche-Werkzeuge bereit. Nur mit einem weit größeren Funktionsumfang. Man hat also Zugriff auf eine Werkstatt, für die sonst zusätzlich Photoshop geöffnet wird. Ein Himmel lässt sich austauschen, ein Hintergrund freistellen, eine Montage aufbauen, und das neue Smart Healing eliminiert Staubflecken. Wer auch Videos mitbringt, findet ein eigenes Modul samt Musikbibliothek zu Vertonen der Filme. Der Wechsel dazwischen ist ein Klick kein Programmwechsel.
Diese Aufteilung ist mehr als Ordnungsliebe. Sie trennt, was ohnehin verschiedene Denkweisen sind: das schnelle Urteil über hundert Aufnahmen, die feine Entwicklung der wenigen wirklich Guten, die Handarbeit an den Besonderen. Den Editor muss niemand öffnen. Aber er steht bereit, wenn ein Bild ihn verdient.
Der nächste Beschleuniger ist grundsätzlicher Natur. Zoner Studio arbeitet – auf Wunsch – auch direkt im Dateisystem. Wer einen Ordner öffnet, sieht die Bilder, ohne sie vorher in eine Datenbank einlesen zu lassen. Der Katalog mit seinen vielfältigen Verwaltungsfunktionen ist ein Angebot, kein Eintrittsritual, und die neue Suche greift innerhalb wie außerhalb davon. Auch wenn Sie einmal aufhören, Zoner Studio zu verwenden, sind die Fotos nicht für immer im Programm-Katalog eingesperrt, Sie können weiterhin Ihre Fotos und allgemeinen/universellen Metadatendateiinformationen suchen, anzeigen und exportieren.
Dazu passt der bescheidene Hunger nach Hardware. Ein Doppelkern-Prozessor, acht Gigabyte Arbeitsspeicher und die im Prozessor eingebaute Grafikeinheit genügen als Grundlage. Moderne Grafikkarten spannt das Programm über CUDA und OpenCL zusätzlich ein. Auch ein Rechner mit ein paar Jahren auf dem Buckel bleibt so ein performantes Fotolabor. Neu ist der Gedanke dahinter übrigens nicht. 1888 warb schon George Eastman für seine erste Kodak: „You press the button, we do the rest.“ Das Versprechen war nie, dass Technik das Sehen ersetzt, sondern dass sie alles übernimmt, was zwischen dem Sehen und dem fertigen Bild steht.
Rechnung ohne Kleingedrucktes
Kalkuliert ist das Zoner Studio angenehm unspektakulär: 49 Euro im Jahr, nutzbar auf beliebig vielen eigenen Rechnern, zweimal jährlich neue Funktionen, dazu zwanzig Gigabyte in der Zoner Photo Cloud, ein Premium-Zugang zur Onlinegalerie Zonerama und fünfzehn kostenlose Abzüge.
Wer das ausprobieren will: Sieben Tage lässt sich die Vollversion ohne Zahlungsdaten auf Herz und Nieren testen. Über fünfhundert Kameratypen werden unterstützt, die Oberfläche spricht Deutsch, und im Herbst 2025 kürte die europäische Fachjury der EISA das Programm zur besten Fotosoftware des Jahres. Bleibt ein aufrichtiges Bedauern: Zoner Studio läuft ausschließlich unter Windows.
Und beim nächsten Essen mit Freunden können Sie dann endlich auch das Beste von dem zeigen, was Sie im Urlaub alles erlebt und mit der Kamera festgehalten haben.
FAQ – Zoner Studio
Zoner Studio ist eine Fotosoftware für Windows, die Bildverwaltung, RAW-Entwicklung, ebenenbasierte Bearbeitung und Videoschnitt in einem Programm vereint. Entwickelt wird sie vom tschechischen Unternehmen ZONER a.s.; früher trug sie den Namen Zoner Photo Studio X. Das Programm ist in Module gegliedert: Manager zum Sichten und Verwalten, Entwickeln für die nicht-destruktive RAW-Bearbeitung, Editor für Ebenen und Retusche sowie ein eigenes Video-Modul. 2025 erhielt es den EISA Award als beste Fotosoftware des Jahres 2025 bis 2026.
Zoner Studio kostet 49 Euro pro Jahr für eine Einzelperson. Bei monatlicher Zahlung sind es 4,99 Euro im Monat, insgesamt also 59,88 Euro im Jahr. Die Familienlizenz liegt bei 78 Euro pro Jahr und gibt jeder Person im Haushalt ein eigenes Konto. Die Lizenz ist an die E-Mail-Adresse gebunden und lässt sich auf beliebig vielen eigenen Rechnern nutzen.
Nein. Zoner Studio ist ausschließlich für Windows verfügbar. Vorausgesetzt wird ein 64-Bit-System mit Windows 11 oder Windows 10 ab Version 1903. Server- und LTSC-Ausgaben von Windows werden nicht unterstützt. Eine Fassung für macOS bietet der Hersteller nicht an. Aber man kann Windows mit VMware Fusion oder Parallels Desktop auf dem Mac emulieren. Auf älteren Intel-Macs lässt sich auch ein Windows-10-System via Boot Camp parallel installieren.
Ja. Der Hersteller stellt eine kostenlose Testversion für sieben Tage bereit. Es handelt sich um die vollständige Version ohne Funktionseinschränkungen; Zahlungsdaten sind für den Download nicht erforderlich, und es entsteht keine Verpflichtung. Läuft später eine bezahlte Lizenz aus, folgt ein 30-tägiger Schutzzeitraum, in dem das Programm uneingeschränkt weiterarbeitet.
Nein nicht unbedingt. Zoner Studio greift auf Wunsch auch direkt auf das Dateisystem zu: Wer einen Ordner öffnet, sieht die enthaltenen Bilder sofort, ohne sie vorher in eine Datenbank importieren zu müssen. Ein Katalog mit komfortablen Verwaltungsfunktionen lässt sich zusätzlich anlegen, ist aber keine Voraussetzung für die Arbeit. Die im Sommer 2026 eingeführte Suche funktioniert sowohl innerhalb als auch außerhalb des Katalogs.
Ja. Entwickeln- und Editor-Modul von Zoner Studio bieten ebenenbasierte Bearbeitung mit Masken, Auswahlen und Retuschewerkzeugen. Im Editor lassen sich Montagen aufbauen, Hintergründe freistellen oder der Himmel austauschen. Die RAW-Entwicklung findet dagegen im separaten Modul Entwickeln statt und bleibt dort nicht-destruktiv. Zu den unterstützten Bitmap-Formaten zählen neben JPEG und TIFF auch PSD und PSB.
Das Sommer-Update 2026 bringt Werkzeuge zum Verrechnen von Bildserien: Focus Stacking, Belichtungsreihen, Panorama, simulierte Langzeitbelichtung, Animation aus Fotoserien und das automatische Entfernen bewegter Objekte. Hinzu kommen eine neue Suche über alle Metadaten, ein verbesserter Autostack zum automatischen Gruppieren von Serien, das Retuschewerkzeug Smart Healing sowie eine Musikbibliothek mit über 500 Titeln im Video-Modul.
Autostack analysiert einen ausgewählten Ordner und gruppiert zusammengehörende Aufnahmen automatisch zu Stapeln, etwa Belichtungsreihen, Panoramareihen oder Fokusserien. Die erkannten Stapel lassen sich anschließend direkt weiterverarbeiten, zum Beispiel zu einem Panorama oder einer Fokus-Reihe mit durchgehender Schärfe. Stapel können auch von Hand angelegt werden, wenn die automatische Erkennung nicht passt.
Mindestens verlangt Zoner Studio ein 64-Bit-Windows 11 oder Windows 10 ab Version 1903, einen Dual-Core-Prozessor mit SSE-4.2-Unterstützung, 8 GB Arbeitsspeicher, 2 GB freien Festplattenplatz und eine Auflösung von 1280 mal 800 Pixeln. Empfohlen werden ein Mehrkernprozessor und 16 GB RAM. Zur Beschleunigung nutzt das Programm Grafikkarten über CUDA und OpenCL; zur reinen Darstellung genügt die im Prozessor integrierte Grafikeinheit.
Im Jahresabonnement für 49 Euro enthalten sind die Vollversion ohne Funktionseinschränkungen, 20 GB Speicherplatz in der Zoner Photo Cloud, ein Zonerama-Premium-Konto, mehr als 200 Presets und 15 kostenlose Fotoabzüge pro Jahr. Zweimal jährlich erscheinen neue Funktionen und Verbesserungen. Unterstützt werden über 500 Kameratypen sowie das Anlegen von Fotoprodukten direkt aus dem Programm.