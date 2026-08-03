Zweitausend Bilder von den Lofoten mit Zoner Studio schnell im Griff

Zweitausendachthundert Dateien von zehn Tagen Lofoten. Darunter vierzig Belichtungsreihen für Gegenlichtszenen, Ausgangsbilder für sechs Panoramen, drei Serien vom selben Wasserfall. Ein Jahr später liegt der Ordner immer noch unangetastet auf der Platte. Beim Abendessen mit Freunden wird von der Reise erzählt, die trotz ihrer aufwändigen Dokumentation noch niemand zu sehen bekommen hat.

Der Engpass der Fotografie sitzt längst nicht mehr in der Kamera, sondern zwischen der gefülltem Speicherkarte und fertigem Bild. Sichten, sortieren, entwickeln, retuschieren, exportieren: eine zähe Strecke, für die der Alltag selten mehr als eine halbe Stunde übrig lässt. Wer aus Leidenschaft fotografiert, will oft lieber fotografieren, als in der digitalen Dunkelkammer sitzen.

Genau diese Strecke nimmt Zoner Studio in die Hand. Die tschechische Software, im Sommer 2026 zuletzt gründlich überarbeitet, bündelt den ganzen Ablauf in einem einzigen Fenster.

Kein Knopfdruck, sondern Rückenwind

Wie viel nimmt es einem nun tatsächlich ab? Vollautomatisch entsteht hier kein fertiges Bild, und das ist die gute Nachricht. Zoner-Studio schlägt vor, der Fotograf entscheidet. Autostack durchsucht den Ordner und gruppiert zusammengehörende Aufnahmen von selbst, wer will, greift von Hand ein. Aus so einem Stapel wird auf Knopfdruck ein Panorama, eine Fokus-Stacking mit durchgehender Schärfe, eine ausgeglichene Belichtungsreihe, eine simulierte Langzeitbelichtung ohne Stativ und Graufilter oder ein Bild, aus dem das Programm die störenden Passanten heraus rechnet. Das Ergebnis landet danach nicht-destruktiv in der normalen Entwicklung, mit allen Reglern, die man von einem RAW-Konverter erwartet. Automatisiert wird die Fleißarbeit, nicht die Bildidee. Vierzig Belichtungsreihen sind dann keine Drohung mehr, sondern eine Stapelaufgabe.

HDR-Belichtungen durch Exposure-Bracketing

Überhaupt lohnt ein Blick auf das System von Zoner Studio, denn er erklärt das Tempo. Zoner Studio ist in Module gegliedert, durch die ein Bild wandert wie durch die Räume eines Fotolabors. Im Manager wird gesichtet, bewertet, verschlagwortet und gesucht, wobei die neue Suche sämtliche Bildinformationen auswertet. Im Entwickeln-Modul läuft die klassische RAW-Arbeit, nicht-destruktiv und in Stapeln auf ganze Serien übertragbar.

Und dann kommt der Punkt, an dem viele Raw-Entwickler aufhören: der Editor. Dort liegen (wie auch im Raw-Editor) Ebenen, Masken, Auswahlen und Retusche-Werkzeuge bereit. Nur mit einem weit größeren Funktionsumfang. Man hat also Zugriff auf eine Werkstatt, für die sonst zusätzlich Photoshop geöffnet wird. Ein Himmel lässt sich austauschen, ein Hintergrund freistellen, eine Montage aufbauen, und das neue Smart Healing eliminiert Staubflecken. Wer auch Videos mitbringt, findet ein eigenes Modul samt Musikbibliothek zu Vertonen der Filme. Der Wechsel dazwischen ist ein Klick kein Programmwechsel.

Langzeit-Belichtung ohne Graufilter aus mehreren scharfen Einzelaufnahmen.

Diese Aufteilung ist mehr als Ordnungsliebe. Sie trennt, was ohnehin verschiedene Denkweisen sind: das schnelle Urteil über hundert Aufnahmen, die feine Entwicklung der wenigen wirklich Guten, die Handarbeit an den Besonderen. Den Editor muss niemand öffnen. Aber er steht bereit, wenn ein Bild ihn verdient.

Der nächste Beschleuniger ist grundsätzlicher Natur. Zoner Studio arbeitet – auf Wunsch – auch direkt im Dateisystem. Wer einen Ordner öffnet, sieht die Bilder, ohne sie vorher in eine Datenbank einlesen zu lassen. Der Katalog mit seinen vielfältigen Verwaltungsfunktionen ist ein Angebot, kein Eintrittsritual, und die neue Suche greift innerhalb wie außerhalb davon. Auch wenn Sie einmal aufhören, Zoner Studio zu verwenden, sind die Fotos nicht für immer im Programm-Katalog eingesperrt, Sie können weiterhin Ihre Fotos und allgemeinen/universellen Metadatendateiinformationen suchen, anzeigen und exportieren.

Dazu passt der bescheidene Hunger nach Hardware. Ein Doppelkern-Prozessor, acht Gigabyte Arbeitsspeicher und die im Prozessor eingebaute Grafikeinheit genügen als Grundlage. Moderne Grafikkarten spannt das Programm über CUDA und OpenCL zusätzlich ein. Auch ein Rechner mit ein paar Jahren auf dem Buckel bleibt so ein performantes Fotolabor. Neu ist der Gedanke dahinter übrigens nicht. 1888 warb schon George Eastman für seine erste Kodak: „You press the button, we do the rest.“ Das Versprechen war nie, dass Technik das Sehen ersetzt, sondern dass sie alles übernimmt, was zwischen dem Sehen und dem fertigen Bild steht.

Rechnung ohne Kleingedrucktes

Kalkuliert ist das Zoner Studio angenehm unspektakulär: 49 Euro im Jahr, nutzbar auf beliebig vielen eigenen Rechnern, zweimal jährlich neue Funktionen, dazu zwanzig Gigabyte in der Zoner Photo Cloud, ein Premium-Zugang zur Onlinegalerie Zonerama und fünfzehn kostenlose Abzüge.

Wer das ausprobieren will: Sieben Tage lässt sich die Vollversion ohne Zahlungsdaten auf Herz und Nieren testen. Über fünfhundert Kameratypen werden unterstützt, die Oberfläche spricht Deutsch, und im Herbst 2025 kürte die europäische Fachjury der EISA das Programm zur besten Fotosoftware des Jahres. Bleibt ein aufrichtiges Bedauern: Zoner Studio läuft ausschließlich unter Windows.

Und beim nächsten Essen mit Freunden können Sie dann endlich auch das Beste von dem zeigen, was Sie im Urlaub alles erlebt und mit der Kamera festgehalten haben.

FAQ – Zoner Studio