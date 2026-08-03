Laowa Aksen-Serie – parfokale Ultra-Makroobjektive mit bis zu 10-fach-Vergrößerung

Der chinesische Hersteller Venus Optics erweitert sein Anbot an Maktoobjektiven um die neue Aksen-Serie für Vollformatkameras. Die beiden Objektive decken gemeinsam Abbildungsmaßstäbe von 1:1 bis 10:1 ab und kombinieren einen internen, parfokalen Zoom mit konstanter Baulänge. Beim Ändern der Vergrößerung bleibt der Fokus somit erhalten, ohne dass sich die Länge des Objektivs verändert. Das soll insbesondere Makroaufnahmen und Videoanwendungen erleichtern.

Zwei Objektive für den gesamten Ultra-Makrobereich

Zur neuen Serie gehören das Laowa Aksen 45mm f/2.8 1-5X Ultra Macro APO und das Laowa Aksen 17,5mm f/1.7 5-10X Ultra Macro APO. Das rund 600 Gramm schwere 45-Millimeter-Modell bietet Abbildungsmaßstäbe von 1:1 bis 5:1, während das 30 Gramm leichtere 17,5-Millimeter-Objektiv den Bereich von 5:1 bis 10:1 abdeckt.

„Parfokal” bedeutet, dass der Fokus beim Verändern der Vergrößerung erhalten bleibt. Im Gegensatz zu vielen Makroobjektiven muss nach dem Wechsel des Abbildungsmaßstabs nicht erneut scharfgestellt werden. Oder anders ausgedrückt: Bildausschnitt und Vergrößerung lassen sich verändern, ohne ständig neu fokussieren oder den gesamten Aufbau anpassen zu müssen. Gleichzeitig bleibt die Baulänge konstant, sodass Matteboxen, Follow-Focus-Systeme oder Beleuchtungseinrichtungen nicht neu ausgerichtet werden müssen.

Für höchste Vergrößerungen ausgelegt

Der Arbeitsabstand beider Objektive bleibt bei allen Abbildungsmaßstäben gleich: 40,35 Millimeter beim 45-mm-Modell und 22,48 Millimeter beim 17,5-mm-Modell. Wegen des geringen Abstands zwischen Frontlinse und Motiv ist eine präzise Ausleuchtung besonders wichtig. Deshalb bietet der Hersteller das 17,5-Millimeter-Objektiv zusätzlich in einer Variante mit einer in das Objektiv integrierten koaxialen Beleuchtung an, die eine schattenfreie Ausleuchtung des Motivs ermöglicht.

Die apochromatische (APO) Objektivkonstruktion minimiert Farbsäume an kontrastreichen Motivkanten. Solche chromatischen Aberrationen fallen insbesondere bei feinen Strukturen, wie beispielsweise Insektenflügeln, Pflanzen oder elektronischen Bauteilen, auf.

Foto- und Cine-Versionen

Das 45-mm-Objektiv hat eine Lichtstärke von f/2,8. Sein optisches System besteht aus 13 Linsen, die in neun Gruppen angeordnet sind. Das 17,5-mm-Modell erreicht f/1,7 und nutzt 17 Linsen in zwölf Gruppen. Beide Objektive verfügen über eine Blende aus 11 Lamellen und werden vollständig manuell bedient.

Es sind Ausführungen für die Bajonette Sony E, Nikon Z, Canon RF, Leica L, Canon EF, Fujifilm X, Micro Four Thirds sowie Arri PL erhältlich. Die Foto-Versionen sind mit einem rastenden Blendenring ausgestattet, die für Filmproduktionen ausgelegten Cine-Versionen bieten dagegen eine stufenlose Blendenverstellung.

Sets und Zubehör

Venus Optics verkauft die beiden Laowa-Objektive einzeln sowie in Sets. Käufer haben die Wahl zwischen der Kombination des 45-mm-Objektivs mit der Standardversion des 17,5-mm-Objektivs oder mit dessen Variante inklusive Koaxialbeleuchtung. Beide Sets sind ausschließlich auf Bestellung erhältlich.

Als Zubehör bietet Laowa eine passende Stativschelle für die Aksen-Serie an. Sie gehört bei den Cine-Versionen zum Lieferumfang und ist für die Foto-Versionen optional erhältlich. Die Schelle entlastet das Kamerabajonett, indem sie das Gewicht direkt auf das Stativ überträgt. Mitgelieferte 15-Millimeter-Rohre ermöglichen außerdem die Montage von Zubehör wie Follow-Focus-Systemen oder Beleuchtungseinheiten.

Versionen mit Arri-PL-Mount

Preise und Verfügbarkeit

Das Laowa Aksen 45mm f/2.8 1-5X Ultra Macro APO kostet 919 Euro (UVP), die Cine-Version mit PL-Bajonett 1.829 Euro. Für das Laowa Aksen 17,5mm f/1.7 5-10X Ultra Macro APO nennt der Hersteller ebenfalls 919 Euro; die PL-Version kostet 1.829 Euro. Die Variante mit integrierter Koaxialbeleuchtung ist für 1.049 Euro beziehungsweise 1.949 Euro mit PL-Anschluss erhältlich. Die optionale Stativschelle kostet 99 Euro (UVP).

Die Auslieferung der Objektive und des Zubehörs beginnt nach Herstellerangaben Mitte August. Weitere Informationen und technische Daten finden Sie auf der Laowa-Website.