Ab sofort in Firefly und Photoshop: Google Gemini 3 (Nano Banana Pro)

Adobe hat Googles aktuelles Bildgenerierungsmodell Gemini 3 mit dem Codenamen „Nano Banana Pro“ in die Creative-Software Firefly und Photoshop eingebaut. Das Modell steht allen Nutzern von Creative Cloud Pro und Firefly-Abonnements ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung.

Nano Banana Pro folgt auf Gemini Flash Image 2.5 und bringt erweiterte Funktionen mit sich. Die KI bearbeitet Bilder über Texteingaben: Fotografen können gezielt Bildteile verändern, Seitenverhältnisse anpassen oder Beleuchtung modifizieren. Ein Tageslicht-Motiv verwandelt sich beispielsweise durch einen entsprechenden Befehl in eine Nachtszene.

Besonders hervorzuheben ist die Textintegration im Bild. Das Modell fügt Schriftzüge sauber in Fotos ein – etwa für Ladenschilder oder Werbeplakate. Die Künstliche Intelligenz (KI) übersetzt dabei sogar Texte direkt im Bild und passt sie an die lokale Zielgruppe an.

In Firefly, Adobes All-in-One-Studio für kreative KI zur Ideenfindung, Erstellung und Produktion von Videos, Bildern und Audiodateien, können Kreative Nano Banana Pro in der Funktion »Text zu Bild« verwenden. Anwender können bis zu sechs Referenzbilder hochladen und Nano Banana Pro anweisen, diese Vorlagen zu einem stimmigen Gesamtbild zu verschmelzen. Die Schärfe von eventuell vorhandenem Text bleibt dabei erhalten. Von anderen KI-Modellen soll sich Gemini 3 vor allem durch seine hohe Faktentreue unterscheiden. Es nutzt die Wissensbasis der Google-Suche und produziert dadurch präzise Diagramme, Karten und Infografiken.

In Firefly Boards können Kreativprofis Nano Banana Pro nutzen, um Kampagnenkonzepte zu entwickeln, indem sie Texte, Bilder und Symbole hochladen und das Programm anweisen, diese in realistischen Kontexten zu visualisieren – beispielsweise für die Präsentation beim Kunden

Googles KI-Modell ist auch in Firefly Boards verfügbar, Adobes KI-gestützter Oberfläche für die gemeinsame Erstellung von Moodboards.

In Photoshop erweitert das Nano Banana Pro die Funktion »Generatives Füllen«. Nutzer wählen einen Bildbereich aus, geben einen Textbefehl ein und die KI passt Hintergründe an oder ändert Lichtverhältnisse. Anschließend lassen sich die KI-Ergebnisse mit den gewohnten Photoshop-Werkzeugen wie Ebenen und Masken weiter bearbeiten.

Zur Einführung können Abonnenten bis zum 1. Dezember 2025 unbegrenzt Bilder mit Firefly und Partnermodellen wie Nano Banana Pro generieren. Adobe empfiehlt das hauseigene Firefly Image Model 5 für kommerzielle Projekte mit strengen Lizenzanforderungen, während Nano Banana Pro bei Textintegration, Faktentreue oder dem Kombinieren mehrerer Referenzbilder seine Stärken ausspielt.

