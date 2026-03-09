Plant Canon ein Zoomobjektiv mit durchgehender Lichtstärke von f/1.4?

In der Fotografie-Community kursieren seit einigen Tagen Gerüchte über ein mögliches Canon-Zoomobjektiv mit einer durchgehenden Lichtstärke von f/1.4. Sollte dieses Objektiv tatsächlich erscheinen, wäre es das erste seiner Art für Vollformat-Kameras weltweit.

Bild: Google Gemini

Grundlage für die Gerüchte ist eine Patentanmeldung aus Japan, die das Weblog Canon Rumors ausgewertet hat. Das Patent zeigt mehrere ungewöhnliche optische Entwürfe für Zoomobjektive mit außergewöhnlich hoher Lichtstärke, darunter ein mögliches RF 24–45 mm F1.4 für Canon RF – das Vollformat-Bajonettsystem der spiegellosen EOS-R-Kameras von Canon. Craig Blair, der Autor des Artikels, hält es aber auch für möglich, dass Canon eine entsprechende APS-C-Version (RF-S) plant.

Canon Rumors prognostiziert eine Ankündigung noch für 2026 – allerdings mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass Patentanmeldungen lediglich optische Konzepte offenbaren, nicht aber bestätigen, welche Designs letztlich auf den Markt kommen. Canon ist bekannt dafür, weit mehr Patente einzureichen als Produkte zu veröffentlichen.

Bisher gelten F2.8-Zooms als Standardwerkzeug professioneller Fotografen. Canon und Sony haben diesen Standard bereits mit F2-Zooms übertroffen – etwa dem RF 28–70 mm F2L USM und dem Sony FE 50–150 mm F2 GM. Mit einem F1.4-Zoom hätte Canon hier wieder klar die Nase vorn, auch wenn der Nutzen sicherlich mit einem höheren Gewicht einherginge.

Ein solches Objektiv entspräche in etwa drei bis vier F1.4-Festbrennweiten in einem einzigen Gehäuse – allerdings in deutlich größerer Bauform und mutmaßlich zu einem erheblich höheren Preis. Das geleakte Patentdesign eines RF 24–45 mm F1.4 käme laut Canon Rumors auf eine Länge von rund 220 mm – ungefähr doppelt so lang wie das bereits voluminöse Canon RF 85 mm F1.2L.

Hinsichtlich des Preises spekuliert die Community über Beträge jenseits von 5.000 Euro. Hochzeits- und Eventfotografen sowie Videografen, die mit geringer Schärfentiefe drehen und dabei flexibel bleiben wollen, könnten von einem solchen Objektiv profitieren.