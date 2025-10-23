Tamron präsentiert zwei zusätzliche Zoom-Objektive

Tamron gibt bekannt, dass das vor 3 Wochen angekündigte 25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2 (Modell A075) ab sofort für 849 Euro vorbestellt werden kann und ab dem 20. November 2025 ausgeliefert werden soll. Zugleich hat der Hersteller die vollständigen Spezifikationen des All-in-one-Objektivs veröffentlicht. Außerdem erweitert Tamron das Angebot um eine Nikon-Z-Version des 70-180mm F/2.8 Di III VC VXD G2 (Modell A065), dass bereits seit zwei Jahren für Sony E-Mount auf dem Markt ist. Das neue Objektiv ist ab sofort erhältlich und kostet im Online-Shop von Tamron 1099 Euro. Die E-Mount-Version ist 200 Euro teurer.

Die zweite Generation des Tamron 25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2 (Modell A075) bietet gegenüber dem Vorgänger einen erweiterten Weitwinkelbereich: Statt 28 Millimeter startet das Zoom bereits bei 25 Millimeter Brennweite. Am Tele-Ende bleibt es bei 200 Millimetern.

Tamron verspricht eine verbesserte Abbildungsleistung und eine gleichbleibend hohe Auflösung – vom Weitwinkel bis zum Tele – sowie einen verbesserten Autofokus. Sowohl die Geschwindigkeit als auch die Motivverfolgung wurden laut Tamron optimiert. Herzstück des Autofokus ist das VXD-System (Voice-coil eXtreme-torque Drive). Es nutzt einen Linearmotor, um die Schärfe schnell und leise nachzuführen.

Im Weitwinkelbereich bietet das Vollformatobjektiv einen Abbildungsmaßstab von 1:1,9 bei 16 Zentimetern Abstand. So entstehen Halb-Makro-Fotos mit starken Details und sanft verlaufender Unschärfe im Hintergrund. Beim Vorgängermodell musste man sich mit 1:3,1 bei 28 mm zufrieden geben.

Das Gehäuse bleibt in der zweiten Generation handlich und leicht. Mit einer Filtergröße von 67 Millimetern passt das Objektiv in viele bestehende Ausrüstungen. Darüber hinaus hat Tamron auch die Gehäuseoberfläche optimiert, ohne dies näher zu beschreiben. Die Haptik der Ringe für Zoom und Fokus wurde zudem laut Tamron verbessert.

Individuelle Anpassungen mit TAMRON Lens Utility

Das neue Objektiv lässt sich mit der Software „TAMRON Lens Utility“ nach eigenen Vorstellungen konfigurieren. Über einen Computer können Funktionen wie Fokussiergeschwindigkeit oder individuelle Tastenbelegungen angepasst werden.

Technische Daten: Tamron 25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2 (Modell A075)

Brennweite: 25-200 mm

Bildwinkel: 81°44-12°21′

Lichtstärke: F 2.8-5.6

Gruppen/Elemente: 14/18

kürzeste Einstellentfernung: 0.16m (WIDE), 0.8m (TELE)

Max. Abbildungsmaßstab: 1:1.9 (WIDE), 1:3.9 (TELE)

Anzahl Blendenlamellen: 9

kleinste Blende: F 16-32

Filtergröße: 67 mm

Gewicht: 575 g (Sony E-Mount)

Größter Durchmesser: 76.2 mm

Baulänge: 121.5 mm

Farbe: Schwarz

Artikelnummer: A075S