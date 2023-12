Generative KI: Malbücher selbstgemacht

Vor ein paar Jahren schwappte der Malbücher-für-Erwachsene-Trend über den Atlantik. Inzwischen ist das farbige Ausmalen von Bildern auch bei uns zu einem Massenphänomen geworden. Angeblich hilft es gegen Stress, ist gut für die Selbstliebe und ein starkes Ego. Das behaupten zumindest die Untertitel mancher Bücher. Definitiv gibt es bei Amazon und im Buchhandel inzwischen tausende Erwachsenen-Malbücher zu allen möglichen Themen.

Die Motiv-Highlights sind Mandalas, Naturbilder, Fantasiewelten, Sehenwürdigkeiten und lustige Sprüche. Ein Außeneiter, aber aktuell auf Rang 5 der Malbücher-Charts bei Amazon das „Penis Malbuch für Erwachsene“ aus der Kategorie Spaßgeschenke. Echt lustig, ha, ha. So amüsant wird es bei uns natürlich nicht, denn Midjourney und Co. sind durch und durch amerikanisch prüde, was im Fachjargon als SFW (Safe for work) bezeichnet wird.

Die Basics

Wie sage ich einer generativen KI, dass sie ein Bild machen soll, das nur aus schwarzen Strichen, einfachen Formen und vielen Flächen zum Ausmalen besteht? Vielleicht ganz einfach, wenn ich ihr den Auftrag gebe, sie soll ein beliebiges Motiv als Erwachsenen-Malbuch umsetzen. Das klappt im Prinzip, aber doch nicht so ganz …

coloring book for adults

Schließlich soll das Malbuch ja noch zum Ausmalen sein, also muss man sprachlich deutlicher werden und sowohl auf Detail- als auch auf Farbverzicht bestehen.

coloring book for adults, no detail, outline no colour

Themen

Beginnen wir mit Naturmotiven. Ein Arrangement von Gartenfrüchten bedarf nicht vieler zusätzlicher Wörter.

Garden fruits, coloring book for adults, no detail, outline no colour

Wenn es lieber der ganze Garten sein soll, hilft ebenso eine auf den Punkt gebrachte Beschreibung.

Garden paradise, coloring book for adults, no detail, outline no colour

Freunde der Fan-Kultur finden hier ein weites Spielfeld für ihre eigenen Ideen – auch wenn diese vielleicht nicht unbedingt im Sinne der Rechteinhaber sind.

drunk Batman as drug victim, coloring book for adults, no detail, outline no colour

Komplexität

Je komplexer man die Szene beschreibt, desto stärker geraten die grafischen Angaben in den Hintergrund. Das führt dann leicht dazu, dass hier und da doch etwas Farbe ins Bild kommt oder die reine Strichzeichnung plastischer wird.

mickey mouse in breaking bad meth lab, coloring book for adults, no detail, outline no colour

Abhilfe schafft manchmal das No-Parameter, mit dem sich unerwünschte Inhalte aus dem Bild verbannen lassen. Aber auch das verhindert nicht das gelegentliche Auftauchen von grauen Schattierungen. Da hilft dann nur der Re-Roll-Button, bis ein Ergebnis gefällt.

mickey mouse in breaking bad meth lab, coloring book for adults, no detail, outline no colour –no color

Zeichenstil

Wer es komplexer mag, kann auch versuchen, durch die Vorgabe von bestimmten typischen Stilen bekannter Comic-Zeichner grafisch interessantere Vorlagen zu bekommen. Allerdings erfordert das Ausmalen dann mehr Konzentration und dürfte daher weniger gut zum Stressabbau geeignet sein. Aber vielleicht ist es dennoch gut für die Selbstliebe und ein starkes Ego.

paris streetscene, coloring book for adults, no detail, outline no colour, in style of enki bilal –no color

Elternversion

Wer selbst nicht gerne ausmalt, aber Kinder hat, kann auf diesem Weg auch ganz individuelle Kindermalbücher zusammenstellen.