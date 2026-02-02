Bringt Canon ein Zoom-Objektiv mit VCM-Antrieb?

RF 35mm F1.4L VCM mit VCM-Motor (Bild: Canon)

Die Website Canon Rumors berichtet über Hinweise auf ein Zoomobjektiv der L-Serie für das RF-System, das mit einem VCM-Motor ausgestattet ist und im März angekündigt werden soll. Bisher hat Canon diesen nahezu lautlos und sehr schnell arbeitenden Autofokusantrieb nur in Festbrennweiten verbaut, während in den Zoom-Objektiven überwiegend Ultraschallmotoren den Dienst verrichten.

Bei dem neuen Objektiv soll es sich um ein „weitwinkliges Zoomobjektiv“ der L-Serie handeln. In einem früheren Gerücht tauchte die Bezeichnung „RF 24–70mm f/2,8L IS VCM“ auf, wobei diese Information als unbestätigt eingestuft wird.

Voice Coil Motors arbeiten ähnlich wie Lautsprecher. Eine Spule bewegt durch Magnetkräfte eine Linsengruppe und ermöglicht damit sehr schnelle, präzise Fokusbewegungen. Nikon und Sony nutzen vergleichbare Motoren bereits in Teleobjektiven und anderen Optiken, was als Hinweis gewertet wird, dass Canon diese Technologie nun breiter in das eigene RF-Line-up tragen könnte. VCM soll nach Einschätzung von Canon Rumors zu einem zentralen Merkmal vieler zukünftiger Canon-Objektive werden, weshalb der Autor das kommende Zoom nicht als bloße Ergänzung der bisherigen VCM-Prime-Serie versteht, sondern als Beginn einer breiteren Implementierung. Eine verständliche Beschreibung der verschiedenen Antriebe hat Canon in diesem Hintergrundartikel veröffentlicht.

Zweites L-Objektiv und weitere Spekulationen

Neben dem VCM-Weitwinkelzoom wird über ein zweites L-Objektiv spekuliert, das im März erscheinen soll, ohne jedoch nähere Angaben zu Bauart oder Brennweite zu machen. In den vergangenen Monaten tauchten zudem mehrere Patentdokumente zu lichtstarken f/1,2-L-Festbrennweiten auf, darunter Wunschkandidaten wie ein RF 35 mm f/1,2L; Canon Rumors weist jedoch darauf hin, dass Patente bei Canon üblicherweise nicht direkt vor einer Produkteinführung erscheinen und daher nur begrenzt als Fahrplan taugen.

Die Gerüchte sind im Kontext der bevorstehenden Messe CP+ in Japan zu sehen. Diese findet vom 26. Februar bis 1. März 2026 statt, und Canon Rumors rechnet mit ein bis zwei Ankündigungen vor oder im Umfeld der Messe. Im Raum steht außerdem eine mögliche Entwicklungsankündigung für eine EOS R3 Mark II mit 50-Megapixel-Sensor, an deren kurzfristige Realisierung der Autor jedoch ausdrücklich Zweifel äußert.